Если мы демобилизуем людей, то у нас "просядет фронт". Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, - глава МВД Клименко

Демобилизация при нынешней ситуации на фронте может обернуться "проседанием фронта".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Иньерфакс-Украина.

"Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, на эту тему. Если мы демобилизуем людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет фронт", и подразделения будут неполноценными", - сказал министр, выражая личную позицию относительно отсутствия определенных законом сроков службы и возможности демобилизации.

Он добавил: "Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов".

Глава МВД подчеркнул, что в целом этот вопрос скорее следует адресовать военным. "У военных, думаю, такое же мнение: мы не имеем права "валить фронт", - отметил Клименко.

Министр выразил мнение, что ситуацию усложнит "любая демобилизация, как бы это крамольно не звучало".

"Я понимаю, что ребята хотят демобилизоваться, но есть ситуация на фронте, в государстве, которую необходимо удержать. А чтобы удержать, нам нужны опытные военные", - подытожил глава МВД.