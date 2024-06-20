РУС
Если мы демобилизуем людей, то у нас "просядет фронт". Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, - глава МВД Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Демобилизация при нынешней ситуации на фронте может обернуться "проседанием фронта".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Иньерфакс-Украина.

"Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, на эту тему. Если мы демобилизуем людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет фронт", и подразделения будут неполноценными", - сказал министр, выражая личную позицию относительно отсутствия определенных законом сроков службы и возможности демобилизации.

Он добавил: "Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов".

Глава МВД подчеркнул, что в целом этот вопрос скорее следует адресовать военным. "У военных, думаю, такое же мнение: мы не имеем права "валить фронт", - отметил Клименко.

Министр выразил мнение, что ситуацию усложнит "любая демобилизация, как бы это крамольно не звучало".

"Я понимаю, что ребята хотят демобилизоваться, но есть ситуация на фронте, в государстве, которую необходимо удержать. А чтобы удержать, нам нужны опытные военные", - подытожил глава МВД.

+48
Тому, пів мільйона мусарил отримали бронь від мобілізації
20.06.2024 23:26
+38
Оскільки пан Клименко дуже переживає, що "просяде фронт" він особисто туди не йде і робить усе можливе, аби його підлеглі теж там не опинилися - бо кому, як не йому знати, що саме ці борці з пенсіонерами на ринках та онлайн стриптизерками першими масово тікатимуть з позицій.
20.06.2024 23:27
+28
Глава мвс може сам мобілізуйся з пару десятками тисяч участкових які при броні вміють стріляти і кришують дрібний криміналітет…
20.06.2024 23:31
Значить мобілізуйте слуг народу, їх помічників і Зєліну охорону з ефективними менеджерами. Там на ще одну армію набереться дармоїдів.
20.06.2024 23:26
городовой поліцай Клименко став Наполеоном Боунапарте?
21.06.2024 01:41
Демобілізованим теж потрібна робота. От нехай вони й замінять заброньованих поліцаїв.
Тоді на фронт потраплять фізично підготовлені люди (котрі зараз бабусь та повій "обілечують").
21.06.2024 08:19
Ментів/поліціянтів на фронт! Разом з Кліменко.
21.06.2024 09:39
Тому, пів мільйона мусарил отримали бронь від мобілізації
20.06.2024 23:26
ага а якщо ми мобілізуємо "ваших" хоча б обіцяні 50 відсотки то фронт посяде десь під кремлем
20.06.2024 23:27
Оскільки пан Клименко дуже переживає, що "просяде фронт" він особисто туди не йде і робить усе можливе, аби його підлеглі теж там не опинилися - бо кому, як не йому знати, що саме ці борці з пенсіонерами на ринках та онлайн стриптизерками першими масово тікатимуть з позицій.
20.06.2024 23:27
при чому цей татарівський дуполиз? воно ніхто і звуть його ніяк. єрмако-татарівське шобло покладає надію на мусорків для узурпації влади і подавлення громадського спротиву. все як на )(уйлостані.
20.06.2024 23:39
Глава мвс може сам мобілізуйся з пару десятками тисяч участкових які при броні вміють стріляти і кришують дрібний криміналітет…
20.06.2024 23:31
Хто коли небуть звертався до поліції з проблемою, знає, що це абсолютно зайвий паразитичнмй елемент!
20.06.2024 23:49
3,14од двуличный, не хочет своих продажных шавок отправлять на ноль...
20.06.2024 23:31
А що там ще за "ми"?
20.06.2024 23:33
Попередню боєздатність стерли об штурми "стратегічно важливих" посадок. Тепер треба оновити... Оновлялка в нас в рази менша за кацапську, прошу зауважити.
20.06.2024 23:33
ЗНАЧИТЬ ГОВОРИТЬ ПРО ТИЛ )))
20.06.2024 23:53
ТОЧНІШЕ ДУМАЄ... )))
20.06.2024 23:55
Стільки часу тримати людей без відпочинку, крім того,що це занадто, знижується ефективність!
В звязку з виїздом 8 мільйонів людей, а частина на воює, в країні з"явився надлишок кадрів поліцейських та інших у підготовлених силових структурах
21.06.2024 00:03
Поліція України є найбільш гнилою частиною українського суспільства. Це доведено масовою зрадою поліціянтів на тимчасово окупованих територіях. І тут, ****, парадокс - без поліції ну ніяк обійтися не виходить, але її посилення, особливо, "бронювання"!, стає ганебним джерелом корупції і нахабного рекету. Кожний поліцейський з усіх боків захищений Законом і може робити за підтримки "своїх" все що йому заманеться. Сьогодні виходить що єдиний спосіб боротьби з цими виродками це по тихому відстрілювати і труїти особливо борзих...
21.06.2024 00:06
Хочу цим розумникам дещо нагадати. І світова почалась в 1914 році. Що зробили солдати, яких 3 роки тримали в окопах? В 1917? А ******* позиційна війна дуже нагадує І світову...
Та що, слуги урода, їжте ананаси, рябчиків жуйте... Дочекаєтесь, падлюки...
21.06.2024 00:34
Ничего они не зробылы. Мятеж подняли в тылу запасные полки, которые боялись и не хотели ехать на фронт. Причем не дождались ровно год до победы Антанты.
21.06.2024 01:38
Пошто сразу с козырей заходите?
21.06.2024 05:14
Іронічно що про це патякає "глава" мінімум сотні тисяч заброньованих бугаїв.
21.06.2024 00:36
Якщо мобілізували, то підешь з армїї тільки у целофановому мішку, або калікаю без рук і ніг. Інших варіантів нажаль нема. Такова реальність.
21.06.2024 00:43
Есть вариант - дождаться конца войны.
21.06.2024 01:36
Війна буде ще дуже довго. Це 10-15 років, не меньше, доки у Росії не почнеться своя революція гідності.
21.06.2024 02:30
У кацапів немає гідності і ніколи не було.
21.06.2024 10:28
скоро все впаде, і треба буде комусь захищати тікаючих прокурорів з суддями.
21.06.2024 00:53
Во Второй Мировой воевали без дембеля 4-5 лет. До самого конца войны. Демобилизовывали по состоянию здоровья. С другой стороны по возможности давали отпуска и проводили ротации...
21.06.2024 01:35
А ще у другій світовій не було пенсіонерів, тобто не було пенсій і цивільні працювали за сухпай. Любого вякуючого колаборантів любий солдат розстрілював на місці. Або за будь яку якоби образу якоби військового відправляли на каменоломні туди де літом холодно в пальто. Це для повноти картини про 4-5 років другої світової. Ха ха ха.
22.06.2024 07:59
В перші дні вторгнення наші відкотились до відносно тилового район, декілька мусорів без зброї поїхали "переходити на ту сторону" вже через день їх трупаки валялись перед позиціями наших сил, разом з мобілізованими з ДНР
21.06.2024 02:14
Средний возраст бойцов Национальной гвардии Украины составляет 30 лет, - Клименко

Удачі, Кліменко
21.06.2024 03:00
Щось він розкиздівся на весь інтернет
21.06.2024 05:23
А з якого переляку цей мусорський пі...р дозволяє собі лізти в справи мін.оборони?
21.06.2024 06:33
Саме "з переляку" і лізе. Головною причиною їхньої бездарності, паразитичності, продажності, підступності, жадібності є боягузство (переляк). Лягавими, псами, мусорами їх називали ще при Союзі. З тих пір все лише погіршилося...
21.06.2024 08:22
Питаннячко, а чого про демобілізацію ******** голова МВС? Де він і де фронт?

Ну всьо, я тепер хочу заслухати думку глави аграрної політики на цю тему та голови міністерства освіти. Без цього - картина неповна!
...Клоуни іпучі...
21.06.2024 07:11
чого ви всі напустилися на міністра, якщо він - лише говоряща голова ЕрЗе (ну, і Татарова)?
21.06.2024 08:18
З якого це мусоріло розповідає, що хто має робити на фронті? У себе в відомстві все як надо зробив вже? Кожне х...о аж розриває кожного дня щось рОтом нести
21.06.2024 08:20
Пока Азовцы "выгребали" в Мариуполе, в Бахмуте, Авдеевке, в тоже время 200 000 откормленных холеных быков в ментовских погонах всех мастей дуреют от безделья, кошмарят теток, что яблоки на улицах продают, высматривают, кто, где и с кем трахается да у пацанов по компьютерам шныряют, порнуху ищут - самое то для безопасности воюющей страны. А еще стадо всяких прокурорских с одной извилиной от фуражки да с их неприкасаемыми детками. И еще одно особо опасное стадо вечно обдолбаных судей, которые за "интерес" подпишут все что угодно и любой закон протрактуют "как надо" да на отжатых машинах в пьяном угаре совершенно безнаказанно сбивают патрульных на блокпостах. О "депутатах" всех мастей и госслужащих, что служат и зарплату исправно получают в основном за границей, и так все ясно. И всей этой вакханалией рулит кремлевская крыса хермак. Вот такая вот мобилизация. Может таки на выборы - не зря американцы давят.
21.06.2024 08:25
"Ми зараз маємо оновити боєздатність підрозділів" - то може половину СМІТТЯ відправиш на фронт? заодно випробуєте нові пікапи та нісани

А ті що залишаться в тилу, справляться з кошмаренням водіїв та бабусь з кропом
21.06.2024 09:01
За два з половиною роки не можна було створити нормальні правила?
Чи хто тягне на того й вантажать?
21.06.2024 10:35
Цікаво, а як він собі уявляє відновлення чи оновлення боєздатності? Вивести бригаду з Куп'янського району у Вовчанський наприклад? Щоб щоб щось відновити треба так само вивести і досвідчених і не досвідчених. І що таке досвідчені? І що таке боєздатність? Досвідчений солдат так само може бути небоєздатними. Таке відчуття, що для цивільних знову втюхівають підміну значення слів. Досвідчений може так само бути небоєздатним як і досвідчений. Які люди дивляться мультфільми? Таке враження, що якщо хтось здобув якийсь досвід, то як пішов гамселити всіх сто тисяч років безперестанку. Не треба ні їсти, ні пити, ні спати. Немає ніяких більше проблем ніж як де дістати мільйон БК. І він і далі піде всіх мочити і заодно ще й в шахті працювати, бо тіпа нема кому. Ха ха ха.
21.06.2024 13:14
По моєму це взагалі не його компенсація, чому він на цю тему варішку свою відкриває, хтось в курсі?
21.06.2024 23:38
 
 