Если мы демобилизуем людей, то у нас "просядет фронт". Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, - глава МВД Клименко
Демобилизация при нынешней ситуации на фронте может обернуться "проседанием фронта".
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Иньерфакс-Украина.
"Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, на эту тему. Если мы демобилизуем людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет фронт", и подразделения будут неполноценными", - сказал министр, выражая личную позицию относительно отсутствия определенных законом сроков службы и возможности демобилизации.
Он добавил: "Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов".
Глава МВД подчеркнул, что в целом этот вопрос скорее следует адресовать военным. "У военных, думаю, такое же мнение: мы не имеем права "валить фронт", - отметил Клименко.
Министр выразил мнение, что ситуацию усложнит "любая демобилизация, как бы это крамольно не звучало".
"Я понимаю, что ребята хотят демобилизоваться, но есть ситуация на фронте, в государстве, которую необходимо удержать. А чтобы удержать, нам нужны опытные военные", - подытожил глава МВД.
Тоді на фронт потраплять фізично підготовлені люди (котрі зараз бабусь та повій "обілечують").
В звязку з виїздом 8 мільйонів людей, а частина на воює, в країні з"явився надлишок кадрів поліцейських та інших у підготовлених силових структурах
Та що, слуги урода, їжте ананаси, рябчиків жуйте... Дочекаєтесь, падлюки...
Удачі, Кліменко
Ну всьо, я тепер хочу заслухати думку глави аграрної політики на цю тему та голови міністерства освіти. Без цього - картина неповна!
...Клоуни іпучі...
А ті що залишаться в тилу, справляться з кошмаренням водіїв та бабусь з кропом
Чи хто тягне на того й вантажать?