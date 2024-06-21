РУС
Мы настроены на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран Глобального юга, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Второй Саммит мира может состояться в одной из стран Глобального юга.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. Здесь есть несколько качественно сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", - рассказал глава МИД.

Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский договорился в Швейцарии о проведении между первым и вторым саммитом тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира для формирования переговорной позиции, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран.

Кулеба Дмитрий (2881) глобальный саммит мира (273)
+16
Ваш глобальний півень ніх*я не рішить і нічим вам не допоможе. Капітуляцію яку Єлдак з зелеп*даром хочуть пропихнути Українцям і в Стамбулі можна підписати але не думайте що вам це зійде з рук
21.06.2024 00:04 Ответить
+11
Що таке Глобальний південь? Поясніть, бо я не зебіл, а людина проста
21.06.2024 00:05 Ответить
+8
Глобальний півлень це Оман - країна віслюків небесної краси
21.06.2024 00:56 Ответить
Ваш глобальний півень ніх*я не рішить і нічим вам не допоможе. Капітуляцію яку Єлдак з зелеп*даром хочуть пропихнути Українцям і в Стамбулі можна підписати але не думайте що вам це зійде з рук
21.06.2024 00:04 Ответить
Й пидписати там О МАНСЬКУ ЗДАЧУ -ви ж уХйла там хочет бачити ? Кулебяко, тобі вже після служіння з кишені Єрмака нічого й не залишається...
21.06.2024 04:54 Ответить
Долю війни вирішує ЗСУ! А не глобальні саміти…
21.06.2024 09:26 Ответить
А ще краще у Китаї чи Ірані.
21.06.2024 00:05 Ответить
Та чого церемонитися - зразу у Кацапії Гулять, так гулять.
21.06.2024 00:26 Ответить
Що таке Глобальний південь? Поясніть, бо я не зебіл, а людина проста
21.06.2024 00:05 Ответить
https://focus.ua/uk/politics/582280-ne-tilki-chid-zahid-shcho-ukrajina-mozhe-zaproponuvati-krajinam-globalnogo-pivdnya
21.06.2024 00:13 Ответить
КНДР або В'єтнам, на крайняк Китай. Короче союзник путіна.
21.06.2024 03:32 Ответить
Це Антарктида.
21.06.2024 00:41 Ответить
21.06.2024 03:20 Ответить
Глобальний півлень це Оман - країна віслюків небесної краси
21.06.2024 00:56 Ответить
куйло налаштовує здачу України "зеленими зрадниками" ,на глобальий Південь
21.06.2024 00:10 Ответить
кулєба взірець, правління, зе!чувирла, котрий не вміє рахувати до п'яти!
21.06.2024 00:12 Ответить
Ну ходят слухи что он будет в Саудовской Аравии проходить... Не зря же туда летал Ермак с Умеровым. Ну и Зеленского заодно выгуляли.
21.06.2024 00:12 Ответить
ТО д"Єрмак команду дав - бо тоді ж Путіна можна буде привезти У Європу ж йому дорога закрита - бо арештувать можуть!
21.06.2024 04:21 Ответить
У Північній Кореї?
21.06.2024 00:13 Ответить
В омане
21.06.2024 00:13 Ответить
Пиня і Иня на фашистському автомобілі

21.06.2024 00:14 Ответить
Із "зовсім згнилого" заходу машинка
21.06.2024 00:48 Ответить
два дебіла- це вже сила? Чи зебілів трясовина?
21.06.2024 03:27 Ответить
Ідіот + Зрадник = Зе-типіл!
21.06.2024 00:19 Ответить
Ідіоти та зрадники це- ху&ло та ким.
21.06.2024 09:28 Ответить
Які там ще переговорні позиції? Невтікач, ти ж божився на суку страшную, що жодних перемовин з куйлом не буде ...
21.06.2024 00:23 Ответить
Може воно пальці за спиною схрещувало..
21.06.2024 00:37 Ответить
Та воно бреше як дихає. Підкилимні договорняки і не припинялись, ось тільки недавно єрмак мотався в білорашку до кураторів.
21.06.2024 00:42 Ответить
А як там втікачу "юристу правильному", не складно служити у швейцарському батальйоні? окоп глибокий , надійний ?
21.06.2024 07:22 Ответить
Ще одне вилізло ...я непризовного віку, 65, та ще з титановим протезом у нозі, так що вгамуйся, сам то з якого окопу комменти пишешь? І судячи по риториці підтримувач зеленої наволочі ...
21.06.2024 09:39 Ответить
А, ну зрозуміло - ось такі бойові півні, як ти, тільки і взмозі кукарекати зза бугра
21.06.2024 20:25 Ответить
Пішов накуй гребень ...
22.06.2024 11:04 Ответить
"Вторая часть Марлезонского балета!" (с)

Щось я не знайшла інфи про договір між Україною й саудитами - про екстрадицію..

Таке враження, що він колись таки звалить..
21.06.2024 00:24 Ответить
Мабуть в китаї, зелені арахламідіїї його **********. Ще можна в ірані чи північній кореї. Коротше зелених так і тягне до диктатур, бо свій свояка пізнає здалека, та й про корупцію там не натякають.
21.06.2024 00:39 Ответить
ГіДіОтИ ! 😁 Замість займатись зброєю вигулють вісляка вояжами позакордонах. Мерзотники !
21.06.2024 01:21 Ответить
З окопа строчиш?
21.06.2024 07:23 Ответить
Тобто рощвинуті країни на ще одну пустопорожню фотосесію найближчим часом не поведуться і власних площадок не нададуть? 🤔 А Єрмак знає, що якій-небудь Буркіна-Фасо за площадку і охорону треба платити не скляними бусами, а твердою валютою? А якщо Штати долярів не дадуть? 🤔
21.06.2024 01:28 Ответить
Глобальний Південь - це остаточний діагноз зільоної влади !!! Шизофренія !
21.06.2024 01:46 Ответить
Дерьмак не коментує, довірив нести пургу своєму телефону з штучним інтелектом. А не жарковато буде в кедах в Африці ?. Кишені бережіть, в враз обчистять і навчіться від мух цеце відмахуватись.
21.06.2024 05:01 Ответить
добре! аое чи пан «3,14дар» Кулєба вже оновив свої облікові дані в ТЦК і СП?!
21.06.2024 05:57 Ответить
Вдарім самітамі по агрессору...? Фронт, фронтом, а саміти самітами ? Якраз літо, курортні сезони. Не в столиці Йемену ж саміт?
21.06.2024 06:49 Ответить
Уже решили и не фиг тут мастерство криворожской дипломатии показывать зебилы.А кто же помощь то давал?
21.06.2024 08:35 Ответить
Невже в омані проведуть?
21.06.2024 08:37 Ответить
Якщо це саміт миру і ми мали результати від попереднього, то пропоную провести цей саміт в місті Вовчанськ. Можна у Херсоні, все-тки більше місто і можна скупнутися в Чорному морі.
21.06.2024 08:56 Ответить
👍🤣
21.06.2024 10:12 Ответить
 
 