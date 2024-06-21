Мы настроены на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран Глобального юга, - Кулеба
Второй Саммит мира может состояться в одной из стран Глобального юга.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. Здесь есть несколько качественно сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", - рассказал глава МИД.
Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский договорился в Швейцарии о проведении между первым и вторым саммитом тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира для формирования переговорной позиции, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран.
Щось я не знайшла інфи про договір між Україною й саудитами - про екстрадицію..
Таке враження, що він колись таки звалить..