Приоритет в поставках позволит быстрее обновлять запасы боеприпасов для ПВО Украины, - Пентагон

Предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов к Patriot и NASAMS будет означать, что Украина будет получать эти ракеты ускоренными темпами.

Об этом сказал представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"На практике это будет означать, что запасы Украины будут пополняться быстрее, чтобы предоставить им возможность и в дальнейшем защищать свою критическую инфраструктуру и гражданское население с приближением зимы", - пояснил Райдер.

На вопрос, почему это решение приняли сейчас, а не раньше, представитель Пентагона ответил, что это связано с усилением атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Поэтому ускоренная поставка Украине дополнительных ракет - это о выживании. Именно это побудило к решению изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", - сказал Райдер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставит Украине приоритет перед другими странами в поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, - Белый Дом