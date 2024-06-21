РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12170 посетителей онлайн
Новости
12 062 164

В Одессе мужчина "протащил" на капоте авто двух работников ТЦК, водителя разыскивают

Одеський ТЦК

Одесский областной ТЦК и СП сообщил о наезде водителя на одном из блокпостов на двух работников военкомата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Одесского областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения.

Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте: В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК

Полиция объявила розыск неизвестного водителя. Потерпевшие дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию. Лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении ТЦК.

Одеський ТЦК про наїзд на військовослужбовців

Автор: 

Одесса (8009) ТЦК (724)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
А по відео,виглядає як бандитський напад на авто, в стилі аля 90 хх. Озброєнні невідомі люди, нападають на автомобіль,вискакують на капот, пробують незаконно зупинити автівку. А казали, що військові немають права зупиняти цивільніх, то тоді або брешуть в МО, або люди в формі вчинили кримінальне правопорушення.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:23 Ответить
+37
Як пояснило Міноборони, ТЦК не має права самостійно затримувати громадян.
Тим більше, зупиняти автомобілі, скакати на капот, і взагалі вчиняти протиправні дії щодо цивільних людей.
Тому, захотіли прокатитися на капоті чужої машини... це їх проблеми.
Порушили інструкції міноборони, законодавство, та й ще мали би заплатити чоловіку за пошкоджений капот.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:22 Ответить
+35
Мирні ТЦКашники "оповіщували" громадян, що зараз будуть їх хапати та бити!
...але, щось пішло не так.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеленський увійде в історію всіх війн і народів.
Ще не було випадків в історії війн світу, коли більшість армії країни роками не приймає участі у бойових діях, при умові коли бойові дії ведуться на території цієї країни.
Верховний головнокомандувач Зеленський, перший в світі головнокомандувач за всю історію людства, який воює лише 20-25% від всієї чисельності армії а решта 75% військових тримає в тилу і взагалі не використовує їх по призначенню.
Ну не має такого аналога в світі , не було і не буде, щоб абсолютна більшість солдат не приймала участі в бойових діях, на своїй території за мацже 3 роки війни.
Це феномен Зеленського. Будуть вивчати у всіх військових академіях світу )
показать весь комментарий
21.06.2024 01:14 Ответить
Не тільки за це "досягнення", також як єдиний ********* країни, який побудував ворогу дороги на шляху наступів, розмінував проходи, відвів свої війська перед наступаючим ворогом, здав ворогу свої АЕС, знищує свою армію надмірною забюрократизованістю процесу ведення бойових дій, руйнуванням загальновійськової організаційної структури збройних сил, заміною ефективних боєздатних офіцерів й збройних формувань виставленням у напрямку наступу ворога новоспечених,ненавчених, небоєздатних новобранців для забезпечення гарантованого просування ворога в глибину ще неокупованої території, забороною місцевим органам влади фінансування будівництва укріплень у прикордонних регіонах, тощо
показать весь комментарий
21.06.2024 02:04 Ответить
Простіше сказати цей "папіздєнт" - шпигун ворожий. Але ж неначасі. Нехай ще пошпигує до перемоги.
показать весь комментарий
21.06.2024 05:37 Ответить
І ще як мінімум 1 млн. підготовлених силовиків у резерві
показать весь комментарий
21.06.2024 01:49 Ответить
Знаю реальний випадок з 90 хх , як бандити,переодіті в міліцейську форму, таким чином ,серед ночі, пробували зупинити автівку, водій тоді втік, а як виявилось на наступний день, він врятував своє життя, міліціонери були не справжні.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:26 Ответить
В середині та наприкінці 90х, переодягнені у форму так фури грабували і тих хто тачки на продаж з Європи ганяв. Тому вони караванами їздили.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:35 Ответить
Так,пам"ятаю, здавалося що ті часи вже давно в минулому, а тут як глянув відео, то аж мороз по шкірі, ніби лихі часи повертаються.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:39 Ответить
Работа в тцк становится очень опасной. Интересно почему же это?
показать весь комментарий
21.06.2024 00:28 Ответить
Ухилянты все наглей и изощренней ухиляются с каждым днем. Казалось бы, прийди как нормальный человек, заплати деньги и гуляй спокойно, но нет, нужно, чтобы люди бегали за ним, а у многих геморрой
показать весь комментарий
21.06.2024 01:00 Ответить
Постанови 1456 иа 1456 дають вичерпне визначення блок-посту, і всередині міста посеред дороги він не передбачений, як і не містить поняття мобільного блок-посту. Все, що ми бачили на відео, можна класифікувати як озброєний напад, скоєний групою осіб за попередньою змовою. Наказ кидатись під колеса, до речі - це доведення до самогубства. І, так, статтю ККУ 36 ніхто не скасовував, хоч і раз на століття користуються
показать весь комментарий
21.06.2024 00:37 Ответить
Оскільки на відео Ланос, навряд чи у водія вистачить матеріального натхнення для доведення 36 ККУ й усього іншого. От якби вони так якусь Мазераті обліпили, то там би адвокат довів, що працівники ТЦК були під речовинами і в футболках з портретом Путіна, а також вчора написали рапорти про бажання перевестися на "нуль". Тому Мазераті вони й не обліплюють.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:43 Ответить
які виконували оповіщення

Ага. Ну да. Виключно оповіщення.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:44 Ответить
Які пропозиції?
Чекати, коли узкіє проломлять фронт, прийдуть, і візьмуть таких хероїв, як ти, за коки ?:
показать весь комментарий
21.06.2024 01:23 Ответить
1 мільйон військових сидить в тилу, більшість з яких не брали участі в бойових діях за весь час війни.
Командування не чіпає їх для фронту, чекає коли прорвуть фронт рашисти?
А може це договорняк оманський в дії?
показать весь комментарий
21.06.2024 01:49 Ответить
Може й сидять.
А може й не сидять.
Це не відміняє необхідність мобілізації.
І це не ухилянтам вирішувати.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:00 Ответить
Всі беруть приклад з тебе, злісного узилянта )
показать весь комментарий
21.06.2024 02:02 Ответить
Щоб ти ВСЕ ЖИТТЯ так ухилялось, як я.
Амінь, опариш.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:04 Ответить
Ухилянт, ти де воюєш, виключно тут на цензорі? )
показать весь комментарий
21.06.2024 02:16 Ответить
Я себе з усілякою шарлотою не обговорюю.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:17 Ответить
Всіх обговорюєш тут, а себе не хочеш? )
Всіх обзиваєш тут ухилянтами і посилаєш на фронт.
А сам ти боїшся))
показать весь комментарий
21.06.2024 03:21 Ответить
може то були охоронці колі?
показать весь комментарий
21.06.2024 00:49 Ответить
особиста гвардія Зелі
показать весь комментарий
21.06.2024 00:52 Ответить
Так тцк не мають ніякого права так лізти ні по якому законі.Про це і міністерство оборони заявляло.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:57 Ответить
До речі,жодного відео немає,де би представники тцк,так робили з якимись Крузаками,чи іншими дорогими автівками.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:59 Ответить
Ну так.
На думку охлоса, воювати мають:
1. Депутати
2.Порошенко
3.Судді
4.Поліція
5.Військові пенсіонери

І лиш потім, обдристані, і обісцяні "прастиє люді"!

А губа у прастих не трісне ????????????
показать весь комментарий
21.06.2024 02:21 Ответить
Воюють якраз навпаки прості люди.Вам мало могил з прапорами? Багаті,хіба що добровольці і то дуже мало.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:23 Ответить
А могили з прапорами тільки у простих???
Що ти мене дорікаєш тими могилами, наче то я їх повбивав, обісране ти!
Що ти хочеш???
Щоб воювали "ХТОСЬ", аби не ти, опариш ?
Так не буде.
Підеш воювати, або в тюрму.
Або втопишся у Тисі.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:52 Ответить
Це якраз ти хочеш, щоб хтось воював за тебе...
Не вийде.
Іди на фронт, опариш.
показать весь комментарий
21.06.2024 03:23 Ответить
Ти чого так розмовляєш? Ти хто взагалі такий? Рот взагалі закрий,бо можуть слова боком вилізти.Саме ти і хочеш,щоб за тебе воювали.А могили практично тільки з бідних складаються.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:24 Ответить
Є і правила перетину блокпостів: на окупованих кремлем українських територіях. Де їх навіть ніхто і не намагався порушити, не зупиниться або поїхати без дозволу окупантів. Але все одно тисячі авто були конфісковані, а їх господарі тисячами розстріляні і посаджені. А з такою підтримкою ЗСУ не виключено, що вся Україна може стати величезним кацапським блоком постом і кривавою колоніальною в'язницею.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:56 Ответить
Підтримую.
Тільки , на жаль, наші самці не хочуть усвідомити це.
показать весь комментарий
21.06.2024 03:28 Ответить
Їм здається, що вони будуть "качати права" перед окупантами
показать весь комментарий
21.06.2024 03:29 Ответить
А на наших блокпостах п'янючі судді вбивають нацгвардію. Відчуйте різницю.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:09 Ответить
Як правильно проїжджати блок пост? Під'їжджаючи до блокпоста Ви помітите знак "СТОП" - біля нього потрібно зупинитися, а потім вимкнути фари та увімкнути аварійні вогні. Зачекайте, поки військові подадуть Вам сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під'їжджайте до них, руки водія та пасажирів мають бути у зоні видимості перевіряючих. Не можна заходити за спини військових під час огляду машини. Без необхідності виходити з автомобіля також заборонено
Щоб не мати великих проблем із законом, не ігноруйте п'ять основних правил:

1.не можна вести фото- та відеознімання військових, блокпостів та інших об'єктів;
2.діставати телефон;
3.робити різкі рухи під час огляду машини;
4.не коритися проханням військових зупинити машину;
5.користуватись відеореєстратором.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:24 Ответить
Пощастило водієві - залишиться жити. Відсидить звичайно пару років у в'язниці, але житиме і вийде не калікою.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:33 Ответить
А може ще і з НАТО за расєюшку повоює.
показать весь комментарий
21.06.2024 05:25 Ответить
Ого, пан забіг. Чи то такий розгончик?
показать весь комментарий
21.06.2024 05:44 Ответить
То у пана старлінк до США прив'язаний, пан на штабі чергує. Зараз в роту повернеться і вже під польським прапорцем писатиме.
показать весь комментарий
21.06.2024 06:30 Ответить
Ну хто ж так давить?
показать весь комментарий
21.06.2024 06:08 Ответить
Хто їх прив'язував до капота ?
показать весь комментарий
21.06.2024 07:13 Ответить
Простолюдинок из низжей касты сорвался с крючка,держслужбовцы на брони весело смеялись из окон своих роскошных офисов за этой охотой.
показать весь комментарий
21.06.2024 07:26 Ответить
Одеське ТЦК лідер по порушенню прав громадян.хулі тут вони кичатся з своїм йо..ним блокпостом ?
показать весь комментарий
21.06.2024 07:44 Ответить
Яктільки розмова про ТЦК,мобілізацію,то збігаються на цензор вся кацапська бидлота,боти,малороси-риги,різного роду "адвокати",скикуни і просто вороги України. Ви вже так задовбали ,завоняли,що ваші приписи ніхто не хоче навіть читати ,бо ви варитесь в своєму лайні. Призиваи вас до совісті,пояснювати щось вам --також безперспективно--бо ви ПРОСТО ГНИЛА БІОМАСА,
показать весь комментарий
21.06.2024 07:46 Ответить
Ого, стільки епітетів про ТЦК-шників та їхніх захисників нафронтників я ще не чув, гарно ви їх описали
показать весь комментарий
21.06.2024 07:52 Ответить
Почитав коментарі і висновок один розділяй і володарюй.... одні тилові щурі і ті хто сидить під бронню, що ніколи не збираються самі воювати.... захищають це порушення закону... адже на відео явно перевищення повноваження і незаконне затримання транспортного засобу причому групою осіб що є обтяжуючою обставиною....

Інші взагалі хочуть щоб вже нікого не призивали.... а як будуть поповняти втрати? чи ви думаєте що втрат немає...

Найбільша біда в цьому всьому куди зникли черги... а зникли вони через те що до одних можна приводити незаконні затримання і це покривають як правоохоронні органи так і суди а щодо корупціонерів повна буква закону до останньої коми, що реально шкодять зараз державі тому що гроші, які вони крадуть, це все гроші які могли бути використані на озброєння або на мотивацію військових..... і кожен мілон це чиясь смерть або каліцтво

І друга причина це повний бардак з цим призивом і те що корупціонерів воєнк.... відпускають із штрафами і вони або повертаються до роботи або переводяться в теплі тилові місця... що провокуює на нові порушення
показать весь комментарий
21.06.2024 09:19 Ответить
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 