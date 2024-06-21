В Одессе мужчина "протащил" на капоте авто двух работников ТЦК, водителя разыскивают
Одесский областной ТЦК и СП сообщил о наезде водителя на одном из блокпостов на двух работников военкомата.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Одесского областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения.
Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь.
Полиция объявила розыск неизвестного водителя. Потерпевшие дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию. Лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении ТЦК.
Ще не було випадків в історії війн світу, коли більшість армії країни роками не приймає участі у бойових діях, при умові коли бойові дії ведуться на території цієї країни.
Верховний головнокомандувач Зеленський, перший в світі головнокомандувач за всю історію людства, який воює лише 20-25% від всієї чисельності армії а решта 75% військових тримає в тилу і взагалі не використовує їх по призначенню.
Ну не має такого аналога в світі , не було і не буде, щоб абсолютна більшість солдат не приймала участі в бойових діях, на своїй території за мацже 3 роки війни.
Це феномен Зеленського. Будуть вивчати у всіх військових академіях світу )
Ага. Ну да. Виключно оповіщення.
Чекати, коли узкіє проломлять фронт, прийдуть, і візьмуть таких хероїв, як ти, за коки ?:
Командування не чіпає їх для фронту, чекає коли прорвуть фронт рашисти?
А може це договорняк оманський в дії?
А може й не сидять.
Це не відміняє необхідність мобілізації.
І це не ухилянтам вирішувати.
Амінь, опариш.
Всіх обзиваєш тут ухилянтами і посилаєш на фронт.
А сам ти боїшся))
На думку охлоса, воювати мають:
1. Депутати
2.Порошенко
3.Судді
4.Поліція
5.Військові пенсіонери
І лиш потім, обдристані, і обісцяні "прастиє люді"!
А губа у прастих не трісне ????????????
Що ти мене дорікаєш тими могилами, наче то я їх повбивав, обісране ти!
Що ти хочеш???
Щоб воювали "ХТОСЬ", аби не ти, опариш ?
Так не буде.
Підеш воювати, або в тюрму.
Або втопишся у Тисі.
Не вийде.
Іди на фронт, опариш.
Тільки , на жаль, наші самці не хочуть усвідомити це.
Щоб не мати великих проблем із законом, не ігноруйте п'ять основних правил:
1.не можна вести фото- та відеознімання військових, блокпостів та інших об'єктів;
2.діставати телефон;
3.робити різкі рухи під час огляду машини;
4.не коритися проханням військових зупинити машину;
5.користуватись відеореєстратором.
Інші взагалі хочуть щоб вже нікого не призивали.... а як будуть поповняти втрати? чи ви думаєте що втрат немає...
Найбільша біда в цьому всьому куди зникли черги... а зникли вони через те що до одних можна приводити незаконні затримання і це покривають як правоохоронні органи так і суди а щодо корупціонерів повна буква закону до останньої коми, що реально шкодять зараз державі тому що гроші, які вони крадуть, це все гроші які могли бути використані на озброєння або на мотивацію військових..... і кожен мілон це чиясь смерть або каліцтво
І друга причина це повний бардак з цим призивом і те що корупціонерів воєнк.... відпускають із штрафами і вони або повертаються до роботи або переводяться в теплі тилові місця... що провокуює на нові порушення