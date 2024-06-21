В Одессе мужчина "протащил" на капоте авто двух работников ТЦК, водителя разыскивают

Одесский областной ТЦК и СП сообщил о наезде водителя на одном из блокпостов на двух работников военкомата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Одесского областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения.

Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь.

Полиция объявила розыск неизвестного водителя. Потерпевшие дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию. Лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении ТЦК.