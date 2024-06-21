РУС
Саммит в Швейцарии стал "прыжком к миру", но впереди еще очень трудный путь, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Проведением Глобального саммита мира в Швейцарии были созданы предпосылки для того, чтобы в будущем РФ вела переговоры не на языке ультиматумов.

В интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в четверг, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе задали вопрос, может ли Саммит мира стать стартом мирных переговоров. На что министр ответил, что "Саммит стал прыжком к миру", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это еще не мир. Впереди долгий путь", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что с 2014 по 2022 год Украина провела с РФ около 200 раундов переговоров, и россияне "всячески разрушали процесс". По словам Кулебы, "мы этот урок выучили".

"И президент с самого начала своего президентства говорил, что он не будет повторять эти ошибки. И мы их и не повторяем. Мы сформировали коалицию - и РФ увидела, что ее ультиматумы не работают, что Украина не пользуется поддержкой только Европы и Америки, что на стороне Украины гораздо большее количество стран. Поэтому мы создали этим саммитом предпосылки для того, чтобы РФ вела переговоры не на языке ультиматумов, а добросовестно. И чтобы эти ультиматумы не происходили за счет уступок Украины", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что "впереди еще очень трудный путь".

"Я хочу быть честным со всеми, потому что, как говорится, чем глубже в лес - тем больше дров. Будет много еще проблемных вопросов. Но у нас нет другого пути, кроме как их решить - ради победы и восстановления нашей страны", - добавил министр.

В Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Кулеба Дмитрий (2881) глобальный саммит мира (273)
+17
А не можна конкретно звідки і куди стрибнули?
21.06.2024 00:52 Ответить
+15
Стрибнули не вперед а на місці...
Але ж піару - огого...!
21.06.2024 00:59 Ответить
+12
Потужним!!!! Дуже потужним. 😁

А у якому з 3 пунктів, що залишили Єрмаку з 10, є щось реально дієве щодо миру?
21.06.2024 00:57 Ответить
А не можна конкретно звідки і куди стрибнули?
21.06.2024 00:52 Ответить
Стрибнули не вперед а на місці...
Але ж піару - огого...!
21.06.2024 00:59 Ответить
Саме так. Все заради фото дЄрьмака. Розглядали другорядні питання. Головне питання - припинення війни вирішується на полі бою. Капітуляціі росісі ще не видно.
21.06.2024 10:12 Ответить
А сегодня конкретно откуда и куда стрибнули не все смогут увидеть. Вернее увидеть могут не только лишь все, мало кто может это делать
21.06.2024 01:03 Ответить
Классику подражаете?
21.06.2024 06:53 Ответить
так стрибнули , що навіть імітація міністра Кулеба з кишені Єрмака вискочив
21.06.2024 07:03 Ответить
Стрибали з ОПи і стрибнули у гівно.
Нажаль цім гівном замурзали Україну.
21.06.2024 07:27 Ответить
стрибнули в гімно обома ногами. потужно перднувши. Но то *****, головне дірьмак пофоткався, позорисько. Як сказав Макрон він не повинен був фоткатись але Бубочка попросив щоб його друга сфоткали, це називається іспанський стид.
21.06.2024 09:02 Ответить
І ні в кого не вистачило духу сказати зечму, що тут не фоткаються завідуючі олівцями і туалетним папером.
21.06.2024 10:46 Ответить
питання задавав Макрон але ваван сказав що це його друг. ****, гандон фоткайся зі своїими друзями в колі сімї.
22.06.2024 11:00 Ответить
А рейтинг зелідора від цього піар-шоу сильно підстрибнув?
21.06.2024 00:55 Ответить
Це ті зайці стрибають, що з Сердючкою на поїзді їхали на день Незалежності?
21.06.2024 00:56 Ответить
Потужним!!!! Дуже потужним. 😁

А у якому з 3 пунктів, що залишили Єрмаку з 10, є щось реально дієве щодо миру?
21.06.2024 00:57 Ответить
Потужний стрибок "найвялічнєйшаго хєрпіду" у ширину.....
21.06.2024 03:03 Ответить
Стрибком куди? Мабуть стрибком на місті , типу хто не скаче той москаль. Задовбала ця показуха та велике крадівництво на урові людей.
21.06.2024 01:02 Ответить
Переклад: Саміт був стрибком за грошима, але денверський суд виявився спритнішим. Тож тепер їдемо до Оману
21.06.2024 01:13 Ответить
Кулеба, відкрию тобі Велику Таємницю:
Равлики стрибати НЕ ВМІЮТЬ!
21.06.2024 01:05 Ответить
І президент із самого початку свого президентства говорив, що він не буде повторювати ці помилки. І ми їх і не повторюємо.

Так он же с самого начала своего "президентства" и даже до него, рассказывал что война лишь выгодна тем кто на ней наживается... Что надо договариваться, надо "посмотреть в глаза", надо разминировать территорий, запускать шаттлы...
21.06.2024 01:15 Ответить
Нафіга показувати всім тн, що Кулєба говорить для Єрмака, його Зєлєнского і декількох юродивих, які справді в це повірять? Ви ж розумієте, шо це як мінімум - смішно, як максимум - бісить?
21.06.2024 01:23 Ответить
Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", але попереду ще дуже важкий шлях, - Кулеба Джерело:
ЯКИЙ МИР ДУРАЧОК ЗЕЛЕНИЙ.

Окупація кремлем Криму, Донбасу і Півдня України ніколи миром не буде вважатися.
21.06.2024 03:17 Ответить
21.06.2024 03:18 Ответить
Всі ж чудово розуміють що це- стрибок в нікуди! Ну хай таки знову наш великий й нйвеличніший пояснить- яким чином декларація про зерновий коридор, атомну безпеку і поверненя дітей та військовополонених наблизить мир. Та звісно- ніяк. НАШ АКТОР ТАК ЛЮБИТЬ ОРГАНІЗОВУВАТИ ВЕЧІРКИ-ЗУСТРІЧИ ТА БУТИ НА НИХ У ЦЕНТРІ УВАГИ. Ось і все. До слова: 23.02.2023 надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні. Ії підписала 141 держава!!!
Що маємо зараз : Усього 3 малоэфективних пунктів які підписали 78 країн - Тобто мінус 8 пунктів та мінус 63 країни за майже 1,5 року. І це зелені вважають за досягнення?!
Це навіть не стрибок в нікуди - це стрибок в прірву......
21.06.2024 04:57 Ответить
ідіот...
21.06.2024 06:31 Ответить
Як може бути "стрибком до миру" подія, на якій говорили про що завгодно, але не про мир? І взагалі, одна розумна людина казала, що наразі вже реба проводити саиіти війни, а не саміти миру
21.06.2024 06:45 Ответить
Стрибком у гівно він став а не до миру.
21.06.2024 07:09 Ответить
Саміт провели і зганьбились поставивши секретута єрмака поряд зі світовими лідерами. Макрон казав що зеля наполіг щоб його "друга пустили сфоткатись"... Ідіоти... Що там взагалі робив єрмак? Яка ганьба...
21.06.2024 07:22 Ответить
Разбег, толчок и стыдно подниматься. (В. Высоцкий.)
21.06.2024 07:44 Ответить
Фландерці спало на думку взяти на службу громадського пастуха, якого прозивали Пепіку-підстрибни.
Це був кретин, природою і людьми скривджений каліка, який завжди на цей заклик підстрибував.

(Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")
21.06.2024 07:50 Ответить
Зелений коник-стрибунець кудись стрибнув!
21.06.2024 08:02 Ответить
Коли ви вже настрибаєтеся.,.
21.06.2024 09:03 Ответить
"Стрибок до миру"? Кулєбкін піздить. Це епохальна подія - 1 раз на 1000000 років. Епохальніше була тільки "Кримська платформа"! (*пішов ґуґлити шо то за ***** така)
21.06.2024 09:38 Ответить
Стрибок в ширину. Штани можуть тріснути.
21.06.2024 10:42 Ответить
 
 