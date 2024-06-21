Саммит в Швейцарии стал "прыжком к миру", но впереди еще очень трудный путь, - Кулеба

Проведением Глобального саммита мира в Швейцарии были созданы предпосылки для того, чтобы в будущем РФ вела переговоры не на языке ультиматумов.

В интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в четверг, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе задали вопрос, может ли Саммит мира стать стартом мирных переговоров. На что министр ответил, что "Саммит стал прыжком к миру", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это еще не мир. Впереди долгий путь", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что с 2014 по 2022 год Украина провела с РФ около 200 раундов переговоров, и россияне "всячески разрушали процесс". По словам Кулебы, "мы этот урок выучили".

"И президент с самого начала своего президентства говорил, что он не будет повторять эти ошибки. И мы их и не повторяем. Мы сформировали коалицию - и РФ увидела, что ее ультиматумы не работают, что Украина не пользуется поддержкой только Европы и Америки, что на стороне Украины гораздо большее количество стран. Поэтому мы создали этим саммитом предпосылки для того, чтобы РФ вела переговоры не на языке ультиматумов, а добросовестно. И чтобы эти ультиматумы не происходили за счет уступок Украины", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что "впереди еще очень трудный путь".

"Я хочу быть честным со всеми, потому что, как говорится, чем глубже в лес - тем больше дров. Будет много еще проблемных вопросов. Но у нас нет другого пути, кроме как их решить - ради победы и восстановления нашей страны", - добавил министр.

В Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.