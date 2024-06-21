Саммит в Швейцарии стал "прыжком к миру", но впереди еще очень трудный путь, - Кулеба
Проведением Глобального саммита мира в Швейцарии были созданы предпосылки для того, чтобы в будущем РФ вела переговоры не на языке ультиматумов.
В интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в четверг, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе задали вопрос, может ли Саммит мира стать стартом мирных переговоров. На что министр ответил, что "Саммит стал прыжком к миру", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это еще не мир. Впереди долгий путь", - отметил глава МИД.
Он напомнил, что с 2014 по 2022 год Украина провела с РФ около 200 раундов переговоров, и россияне "всячески разрушали процесс". По словам Кулебы, "мы этот урок выучили".
"И президент с самого начала своего президентства говорил, что он не будет повторять эти ошибки. И мы их и не повторяем. Мы сформировали коалицию - и РФ увидела, что ее ультиматумы не работают, что Украина не пользуется поддержкой только Европы и Америки, что на стороне Украины гораздо большее количество стран. Поэтому мы создали этим саммитом предпосылки для того, чтобы РФ вела переговоры не на языке ультиматумов, а добросовестно. И чтобы эти ультиматумы не происходили за счет уступок Украины", - отметил он.
Кулеба подчеркнул, что "впереди еще очень трудный путь".
"Я хочу быть честным со всеми, потому что, как говорится, чем глубже в лес - тем больше дров. Будет много еще проблемных вопросов. Но у нас нет другого пути, кроме как их решить - ради победы и восстановления нашей страны", - добавил министр.
В Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
Але ж піару - огого...!
Нажаль цім гівном замурзали Україну.
А у якому з 3 пунктів, що залишили Єрмаку з 10, є щось реально дієве щодо миру?
Равлики стрибати НЕ ВМІЮТЬ!
Так он же с самого начала своего "президентства" и даже до него, рассказывал что война лишь выгодна тем кто на ней наживается... Что надо договариваться, надо "посмотреть в глаза", надо разминировать территорий, запускать шаттлы...
ЯКИЙ МИР ДУРАЧОК ЗЕЛЕНИЙ.
Окупація кремлем Криму, Донбасу і Півдня України ніколи миром не буде вважатися.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні. Ії підписала 141 держава!!!
Що маємо зараз : Усього 3 малоэфективних пунктів які підписали 78 країн - Тобто мінус 8 пунктів та мінус 63 країни за майже 1,5 року. І це зелені вважають за досягнення?!
Це навіть не стрибок в нікуди - це стрибок в прірву......
Це був кретин, природою і людьми скривджений каліка, який завжди на цей заклик підстрибував.
(Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")