60% совершающих домашнее насилие являются военнослужащими. Воинам нужна надлежащая психологическая реабилитация, - глава МВД Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявляет о необходимости организации надлежащей психологической реабилитации воинов, которые возвращаются с фронта. По статистике, 60% тех, кто совершает домашнее насилие, являются военнослужащими.
"Домашнее насилие (количество зарегистрированных фактов. - Ред.) только с начала года увеличилось на 14%, и цифра растет", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли корреляция между ростом фактов насилия и военными, министр сказал: "Есть. Очень большой процент, где-то 60 - это военные".
Клименко добавил, что это касается не только военнослужащих ВСУ, а всех военных, кто был на фронте.
В этом контексте глава МВД акцентировал внимание на необходимости надлежащей организации психологической реабилитации военных. "Она (психологическая реабилитация. - Ред.), я считаю, сейчас в зачаточном состоянии. Если мы не подберем специалистов (психологов, психотерапевтов. - Ред.), не обучим их, то будем иметь большие проблемы после окончания войны", - подчеркнул министр.
Он пояснил, что человек с ПТСР или другими ментальными изменениями после войны "может быть или алкоголиком, или наркоманом, или может пойти в криминальную среду, или все это будет соединено между собой".
"Часть людей после войны научились хладнокровно убивать, из этого их надо будет вытаскивать", - добавил глава МВД.
