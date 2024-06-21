РУС
60% совершающих домашнее насилие являются военнослужащими. Воинам нужна надлежащая психологическая реабилитация, - глава МВД Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявляет о необходимости организации надлежащей психологической реабилитации воинов, которые возвращаются с фронта. По статистике, 60% тех, кто совершает домашнее насилие, являются военнослужащими.

"Домашнее насилие (количество зарегистрированных фактов. - Ред.) только с начала года увеличилось на 14%, и цифра растет", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли корреляция между ростом фактов насилия и военными, министр сказал: "Есть. Очень большой процент, где-то 60 - это военные".

Клименко добавил, что это касается не только военнослужащих ВСУ, а всех военных, кто был на фронте.

В этом контексте глава МВД акцентировал внимание на необходимости надлежащей организации психологической реабилитации военных. "Она (психологическая реабилитация. - Ред.), я считаю, сейчас в зачаточном состоянии. Если мы не подберем специалистов (психологов, психотерапевтов. - Ред.), не обучим их, то будем иметь большие проблемы после окончания войны", - подчеркнул министр.

Он пояснил, что человек с ПТСР или другими ментальными изменениями после войны "может быть или алкоголиком, или наркоманом, или может пойти в криминальную среду, или все это будет соединено между собой".

"Часть людей после войны научились хладнокровно убивать, из этого их надо будет вытаскивать", - добавил глава МВД.

Дискредитація ЗСУ йде "по всім фронтам".
21.06.2024 01:27 Ответить
Прийщов час росказувати, що ветерани неконтрольовані психи.
Бо час ЗЄ вже вийшов...
21.06.2024 01:25 Ответить
Ви думаєте ця новина про домашнє насильство? Це про страх підарської влади зброї на руках в народу. Військові першочергові бенефиціари адекватного закона про зброю і її наяності для захисту себе і суспільних інтересів. Дискридитації найбільш підготовленого до володіння зброєю прошарку суспільства полекшує підарській владі комфортне утримання своєї дирявої дупи при кориті.
21.06.2024 01:54 Ответить
Прийщов час росказувати, що ветерани неконтрольовані психи.
Бо час ЗЄ вже вийшов...
21.06.2024 01:25 Ответить
Це не таоя справа, Кліменко! «Психолог», ти наш…

Нічим зайнятися?

Йдіть на фронт. Там вас не вистачає.
21.06.2024 09:23 Ответить
Дискредитація ЗСУ йде "по всім фронтам".
21.06.2024 01:27 Ответить
Ой, а чого так боїтесь і не договарюєте, хто дискредитує?
В даному випадку виступив міністр МВД.
Він дискредетує?
21.06.2024 01:37 Ответить
А хто цього дядю призначив?
Хто в ОП контролює силовиків?

Ти ще скажи, що Кулєба каже щось як міністр, а не цюцюрка Єрмака.
21.06.2024 01:42 Ответить
Ви думаєте ця новина про домашнє насильство? Це про страх підарської влади зброї на руках в народу. Військові першочергові бенефиціари адекватного закона про зброю і її наяності для захисту себе і суспільних інтересів. Дискридитації найбільш підготовленого до володіння зброєю прошарку суспільства полекшує підарській владі комфортне утримання своєї дирявої дупи при кориті.
21.06.2024 01:54 Ответить
В кацапській імперії кріпака якого забрили в солдати ніколи не повертали до кріпацького стану після служби. Це вже було неможливим. Навчені воювати і вбивати вже не годяться в раби... Будь яка реабілітація адреналінового наркомана, а саме таким стає військовий якщо перебуває без ротації більше 60 діб на передовій, в принципі неможлива. Це називають модним словом "птср", але це та ж сама ігроманія, але з фатальним контентом. Домашнє насильство це те що є невідємним супутником "птср" і "ігроманії". Треба не про реабілітацію базікати, а забезпечувати вчасну ротацію і не доводити людей до стану адреналінових наркоманів. Адреналін є самим небезпечним наркотиком в світі тому що він всередині людини і людина для вивільнення адреналіну скоює насильство, конфліктує і "бореться з будь чим" аби тільки отримати виділення адреналіну. Не дивно що бійці програють зарплати в онлайн казіно. Це той механізм заміщення який влада приготувала для всіх ветеранів. Але не всі потраплять в ігрову залежність і будуть збагачувати "зелених уйобків". Частина стане злочинцями, частина безкомпромісними борцями з поліцаями. Придурки досі не розуміють що залишивши бійців ЗСУ без ротацій вони виписали собі квиток на той світ...
21.06.2024 02:19 Ответить
Виявилось що Клименко доктор психологічних наук. Переконаний що це повна "туфта" і будь яка перевірка доведе що він плагіатор. Базової освіти за спеціальністю "психологія" він не має взагалі. Докторську для придурка хтось написав. В ті роки це коштувало в системі МВС 50 000 баксів разом з "захистом". Кандидатська 15 000... От гнилота...
21.06.2024 02:51 Ответить
ніби ти й давній на форумі, хоча не пам'ятаю від слова взагалі, але талант зализувати й на смерть, міг би перенести в опу препізедента.

Цікаво, а який придурок тебе навчав, щоб бульбофюрерський кордон із великої літери пислизати?
показать весь комментарий
Ти диви!!!Як тіки зловили його зама на корупціі,як зразу вискочило це чудо і почало волати про сімейне насильство і звинувачувати військових.Вчьора на кацапсько-медведчуковсько-коломойськом 1+1 понос цього покидька крутили декілька раз.Плечева торпеда єрмака безугла вже неділю атакує інформаційно Сирського.Вчьора гопнік Коля "котлета" з своїми биками-охоронцями в Дніпрі знущався з депутата міста.Його бики були в формі ВСУ і представлялись як УВАГА-співробітники ТЦК.
показать весь комментарий
Мерзота мусорська не просто займається діскредітацією військових, а і готується к переслідованію ветеранів після війни.
показать весь комментарий
Пока Азовцы "выгребали" в Мариуполе, в Бахмуте, Авдеевке, в тоже время 200 000 откормленных холеных быков в ментовских погонах всех мастей дуреют от безделья, кошмарят теток, что яблоки на улицах продают, высматривают, кто, где и с кем трахается да у пацанов по компьютерам шныряют, порнуху ищут - самое то для безопасности воюющей страны. А еще стадо всяких прокурорских с одной извилиной от фуражки да с их неприкасаемыми детками. И еще одно особо опасное стадо вечно обдолбаных и почему то неприкасаемых судей, которые за "интерес" подпишут все что угодно и любой закон протрактуют "как надо" да на отжатых машинах в пьяном угаре совершенно безнаказанно сбивают патрульных на блокпостах. О "депутатах" всех мастей и госслужащих, что служат и зарплату исправно получают в основном за границей, и так все ясно. И всей этой вакханалией рулит кремлевская крыса хермак. Вот такая вот мобилизация, вот такая *** война. Может таки на выборы - не зря американцы давили.
21.06.2024 07:24 Ответить
Я б не стал винить ментов, например, что при оккупации они сотрудничают с оккупантами. Они не сотрудничают вовсе, а просто поддерживают правопорядок, ведь они давали присягу не Украине, а народу Украины, а люди на оккупированных территориях это как раз таки именно тот народ, которому они давали присягу. Так, что менты не увиноваты ни в чом
показать весь комментарий
Статистика так званого домашнього насильства почала зростати одразу після запровадження механізму віджиму за його допомогою чоловічого майна. Просто жінки цих військових за час їх перебування на війні переважно уже знайшли собі інших чоловіків, і тепер за допомогою чудового механізму так званого домашнього насильства відіжмуть нерухомість військовослужбовців.

Ото і вся статистика.
21.06.2024 07:51 Ответить
Ну об этом говорилось ещё в далёком 2017. Главного психиатра за констатацию факта тогда уволили. Можно продолжать закрывать глаза, или реально помочь. Хотя, учитывая глобальный недостаток врачей, - продолжить закрывать глаза.
21.06.2024 08:46 Ответить
Тепер зрозуміло чому деякі ТЦКашники ведуть себе по відношенню до інших зі злістю та неадекватно.
21.06.2024 08:53 Ответить
армія це зріз суспільства, ті що були довбнями і ******* жінок до служби, будуть це робити і після. Тіщо бухали то, будуть і після тільки ще сильніше, бо тепер можна розказувати що ти воював, а то що до армії його кодували разів сто про це нічого не скажуть. А будуть говорити от армія людину зламала. Або колишній зек, який колись зарізав по пяні свого ж собутильніка, після служби може знову когось зарізати, і люди скажуть от це його в зсу навчили вбивати. А творчі та адекватні люди для яких армія стала трігером і вони почали малювати, писати вірші чи створювати винаходи для покращення служби та життя нікому не цікаві, бо на хороших новинах далеко не заїдеш. Потрібна чєрнуха та обсирання військових.
21.06.2024 08:58 Ответить
Почитайте американскую статистику по участникам боевых действий. У них до 90 процентов нуждается психологической помощи. И на это не глаза нужно закрывать, а помогать этим Героям, когда они возвращаются на гражданку. Но для этого ж деньги нужно тратить... О чём это я? - конечно все здоровы, как в том анекдоте - "даже лучше, чем до аварии".
21.06.2024 09:50 Ответить
 
 