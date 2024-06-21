РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12170 посетителей онлайн
Новости
1 816 12

Кулеба об "отзыве" подписей под коммюнике Саммита мира: В первый список включили некоторые страны, еще не подтвердившие окончательно свое присоединение

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Ситуация с так называемым "отзывом" подписей под совместным коммюнике по итогам Глобального саммита мира возникла из-за того, что Швейцария внесла в первый список подписантов, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение, пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение. И поэтому когда они обратились и сказали: "Подождите, мы еще рассматриваем этот документ", потому что он еще правился до последнего момента на саммите, их сняли с этого списка", - сказал Кулеба в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время министр отметил, что первой "волну" об отзыве подписей под коммюнике начали разгонять российские медиа и российская пропаганда.

Также читайте: Саммит мира был успешным, - Кирби

Говоря о том, какие страны рассматривают возможность подписания коммюнике, Кулеба сказал, что будет некорректно с его стороны это озвучивать.

На уточняющий вопрос о регионе, где расположены страны, потенциально готовые присоединиться к коммюнике, министр отметил, что "есть несколько стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, несколько стран из Океании и Азии".

Читайте: Замбия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира

Также он подчеркнул, что количество участников саммита мира - "это не результат давления, а результат работы, основанной на уважении".

В Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2881) глобальный саммит мира (273)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ага. І Китай не приїхав тільки через те, що меню було не кошерне.

Обосралися - обтікайте. А не робіть вигляд, що все норм.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:33 Ответить
+3
А скільки ще країн "остаточно не підписали"? 🤔 Той новояз задовбав. Країни або підписують, або не підписують, але ви видаєте бажане за дійсне. А такого поняття "остаточно не підписали" нема. Бо половину підпису ніхто ніде не ставить. Хіба що сам Кулєба.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:37 Ответить
+3
Ця гнида досі мусоле про підписи якихось країн.А то,що він,єрмак,подоляк,посол в Сінгаппурі вунісон завалали після провалу цього форуму про перемовини з рашкою і Кітаєм не згадує.А блазень-недопрезідент в своїх відосіках вже роспінався,що наступний самит буде мирним і пройде восени.Ну і як вам подготовка лохов до капітуляціі і здачі України.
показать весь комментарий
21.06.2024 05:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. І Китай не приїхав тільки через те, що меню було не кошерне.

Обосралися - обтікайте. А не робіть вигляд, що все норм.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:33 Ответить
Шановний , ми тут надто давно та повинні вже волати правду: "Все не пішло по оманському плану, але досить собі навіювати, що "наш" віслюк, не діє по ньому в довгу".
показать весь комментарий
21.06.2024 03:19 Ответить
А скільки ще країн "остаточно не підписали"? 🤔 Той новояз задовбав. Країни або підписують, або не підписують, але ви видаєте бажане за дійсне. А такого поняття "остаточно не підписали" нема. Бо половину підпису ніхто ніде не ставить. Хіба що сам Кулєба.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:37 Ответить
Чи не забагато кулєб на цензорі . я нарахував 5.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:49 Ответить
Преступление века - Залужный лайкнул пост Олешко, а мер Садовой стал чемпионом по идиотским советам-Ничего святого з Поярковым

https://www.youtube.com/@Poyarkov
показать весь комментарий
21.06.2024 05:10 Ответить
Бажали красиво (велика цифра), а вийшло як завжди!
"Мільярд дерев" їх так нічому й не навчив.
показать весь комментарий
21.06.2024 01:50 Ответить
Коли ж цей зебанарій щезне? Куди не "пірни" там зепа в опі...
показать весь комментарий
21.06.2024 03:14 Ответить
З ярдом дерев все банально просто. В Україні до цього часу не проведений облік лісів, тобто земель під лісами. Останній кадастр був проведений у 1974 році. В звязку з скороченням площ с\г природньо ліси розростаються (самосів). Земельні ділянки лісів можна розширити тільки після висадки нових дерев. Заготовили схему - виділяються кошти з бюджету на нові земельні ділянки, а в кадастр включають самосівні землі. Підрахували для Хрипатого - на нових землях можна висадити 1 ярд дерев (який вже росте, і давно). А Хрипатий епатажно погнав волну. І скільки бабла лісники мали відстегнути.
показать весь комментарий
21.06.2024 04:56 Ответить
Ця гнида досі мусоле про підписи якихось країн.А то,що він,єрмак,подоляк,посол в Сінгаппурі вунісон завалали після провалу цього форуму про перемовини з рашкою і Кітаєм не згадує.А блазень-недопрезідент в своїх відосіках вже роспінався,що наступний самит буде мирним і пройде восени.Ну і як вам подготовка лохов до капітуляціі і здачі України.
показать весь комментарий
21.06.2024 05:42 Ответить
ВИСНОВОК:
ZEлені безталанні та тупі ушльопки не вміють працювати як шо підготували такій документ для підпису.
Ти, поц-лопатний, та главзапгосп - ларьочник дЕрьмак зі своім шутом обісрались.
показать весь комментарий
21.06.2024 07:07 Ответить
ваЗЕлін довів, що грати на "піанінє" можна без рук, а ще краще він довів, що керувати можна без голови, маючи сраку.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:26 Ответить
 
 