Кулеба об "отзыве" подписей под коммюнике Саммита мира: В первый список включили некоторые страны, еще не подтвердившие окончательно свое присоединение

Ситуация с так называемым "отзывом" подписей под совместным коммюнике по итогам Глобального саммита мира возникла из-за того, что Швейцария внесла в первый список подписантов, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение, пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение. И поэтому когда они обратились и сказали: "Подождите, мы еще рассматриваем этот документ", потому что он еще правился до последнего момента на саммите, их сняли с этого списка", - сказал Кулеба в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время министр отметил, что первой "волну" об отзыве подписей под коммюнике начали разгонять российские медиа и российская пропаганда.

Также читайте: Саммит мира был успешным, - Кирби

Говоря о том, какие страны рассматривают возможность подписания коммюнике, Кулеба сказал, что будет некорректно с его стороны это озвучивать.

На уточняющий вопрос о регионе, где расположены страны, потенциально готовые присоединиться к коммюнике, министр отметил, что "есть несколько стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, несколько стран из Океании и Азии".

Читайте: Замбия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира

Также он подчеркнул, что количество участников саммита мира - "это не результат давления, а результат работы, основанной на уважении".

В Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.