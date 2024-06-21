Жена казахского оппозиционера Садыкова сообщила, что исполнителей покушения на него нашли
Украинская полиция нашла двух исполнителей покушения на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Они оказались гражданами Казахстана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Наталья Садыкова сообщила в Facebook.
Как отмечается, подозреваемыми оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 09.05.1991 и Алтай Жаканбаев 08.02.1988.
Что известно о преступниках?
Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области. Он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников, пишет Садыкова.
По ее словам, мужчины получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили на съемных квартирах, следили за журналистом Айдосом и продумывали преступление.
"Я не ошиблась ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам", - отметила Наталья.
Она также сообщила, что состояние Садыкова пока без изменений и поблагодарила всех за поддержку.
Предыстория
Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.
