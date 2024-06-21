РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости
4 249 4

Жена казахского оппозиционера Садыкова сообщила, что исполнителей покушения на него нашли

Виконавців замаху на журналіста Айдоса Садикова знайшли

Украинская полиция нашла двух исполнителей покушения на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Они оказались гражданами Казахстана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Наталья Садыкова сообщила в Facebook.

Как отмечается, подозреваемыми оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 09.05.1991 и Алтай Жаканбаев 08.02.1988.

Что известно о преступниках?

Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области. Он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников, пишет Садыкова.

Также читайте: Токаев о покушении на казахского журналиста Садыкова в Киеве: Астана готова присоединиться к расследованию

По ее словам, мужчины получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили на съемных квартирах, следили за журналистом Айдосом и продумывали преступление.

"Я не ошиблась ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам", - отметила Наталья.

Она также сообщила, что состояние Садыкова пока без изменений и поблагодарила всех за поддержку.

Предыстория

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Жена Садыкова заявила, что заказчиком нападения может быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения. При необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Также смотрите: На Закарпатье мужчина во время проверки документов стрелял и ранил полицейского. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Казахстан (785) покушение (1059) стрельба (3294)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що і вимагалося довести! Писав же ще коли стало відомо що Токаєв хоче "допомогти" з розсідуванням - що він хоче буть "в курсі" розслідування та буть готовим "відбрехаться" - коли його "вуха вилізуть"!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:37 Ответить
Якісь дивні кілери. Де контрольний в голову? Чому жінка жива?
показать весь комментарий
21.06.2024 10:00 Ответить
Цей кілер не дивний, оскільки одразу стріляв в голову тому. А на жінку він замовлення не отримував тому не було сенсу її вбивати. А якщо кілер почне вбивати всіх свідків, то він дійсно буде дивним..
показать весь комментарий
21.06.2024 10:12 Ответить
DVD - Digital Versatile Disc - цифровий багатоцільовий диск. А що таке ДВД Костанайської області і яким чином його спіробітники потрапили до України і де зброю взяли і чи затримали їх?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:35 Ответить
 
 