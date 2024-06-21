РУС
В ООН есть точная информация о пытках украинцев в российском плену, - глава Мониторинговой миссии Белль

ООН доповідають про воєнні злочини РФ

В Совете ООН по правам человека странам-членам докладывают о военных преступлениях РФ, в частности о пытках украинских военнопленных.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Совете по правам человека, Совете безопасности постоянно проходят брифинги по Украине, в договорных органах ООН по правам человека. Наши отчеты используются много, потому что наш мандат - это мониторинг и отчетность", - сказала она.

Также читайте: Количество погибших гражданских в Украине в мае резко возросло из-за атак РФ по Харьковщине, - ООН

По словам Белль, эти отчеты готовятся по итогам описаний и обширных интервью с военнопленными, документированием форм пыток, жестокого обращения и условий плена. Они дают странам-членам Совета ООН по правам человека точную информацию, а также используются реестром убытков Совета Европы, Офисом Генерального прокурора Украины, Международным уголовным судом.

"Международные и национальные органы используют наши отчеты, чтобы начать собственные расследования. Комиссия по расследованию нарушений пользуется нашими работами. В то же время есть другие механизмы, которые пользуются нашими находками. Например, недавнее решение Международного суда базировалось на наших отчетах. Европейский суд по правам человека пользуется нашими отчетами в своих решениях", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я потрясена многочисленными жертвами атаки на Кривой Рог, - координатор ООН Браун

ООН (4227) плен (2683) пытки (861) военные преступления (1498)
І ...далі в СБ ООН сидить терорист?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:30 Ответить
Ну... і...???!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:31 Ответить
ООН точно занепокоєна і стурбована.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:34 Ответить
О як. Тоді влаштуйте нове свято якесь. Наприклад Свято кокошника з лаптями. Чому би ні? День російської мові шанували на роковину знищення Каховської ГЕС.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
не заважайте гуталінішу лизати дупу за долю малую
показать весь комментарий
21.06.2024 12:52 Ответить
Да это у москалей в крови, честно воевать не могут. Вся история на пытках, марадерстве, насилии и трусости. Только в кино и книгах они герои и милосердны. А так, обычные Ху..лостановцы
показать весь комментарий
21.06.2024 13:14 Ответить
 
 