В ООН есть точная информация о пытках украинцев в российском плену, - глава Мониторинговой миссии Белль

В Совете ООН по правам человека странам-членам докладывают о военных преступлениях РФ, в частности о пытках украинских военнопленных.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Совете по правам человека, Совете безопасности постоянно проходят брифинги по Украине, в договорных органах ООН по правам человека. Наши отчеты используются много, потому что наш мандат - это мониторинг и отчетность", - сказала она.

По словам Белль, эти отчеты готовятся по итогам описаний и обширных интервью с военнопленными, документированием форм пыток, жестокого обращения и условий плена. Они дают странам-членам Совета ООН по правам человека точную информацию, а также используются реестром убытков Совета Европы, Офисом Генерального прокурора Украины, Международным уголовным судом.

"Международные и национальные органы используют наши отчеты, чтобы начать собственные расследования. Комиссия по расследованию нарушений пользуется нашими работами. В то же время есть другие механизмы, которые пользуются нашими находками. Например, недавнее решение Международного суда базировалось на наших отчетах. Европейский суд по правам человека пользуется нашими отчетами в своих решениях", - добавила она.

