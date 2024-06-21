Первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ будут выделены Украине до летних каникул, - Домбровскис

Первый платеж Украине в размере 1,5 млрд евро из непредвиденных доходов от замороженных российских активов будет выделен до "начала летних каникул".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

В Люксембурге на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономическим вопросам Домбровскис сказал: "В мае государства-члены согласились использовать непредвиденные доходы от российских замороженных активов в пользу Украины. По нашим оценкам, в этом году наши меры позволят выделить до 3 млрд евро, и мы ожидаем осуществления первого платежа в размере 1,5 млрд евро до летних каникул".

Также он напомнил об уже известных планах Еврокомиссии направить эти средства для военной поддержки Украины: "Мы работаем полным ходом, чтобы первые закупки могли быть осуществлены как можно скорее".

Домбровскис также приветствовал соглашение, заключенное на прошлой неделе в рамках G7, о предоставлении Украине кредитов на сумму около $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

"Как вы знаете, большая часть этих активов - более 200 млрд евро - заблокирована в ЕС. Заявление G7 предусматривает предоставление Украине дополнительных кредитов до конца года. "Большая семерка" теперь реализует эти обязательства, используя будущие потоки внешних доходов для обслуживания и погашения кредитов. Также на уровне ЕС мы обсуждаем будущие шаги, включая размер и условия кредита ЕС", - отметил он.

В то же время Домбровскис отметил, что ЕС будет работать над мобилизацией большего финансирования для Украины, используя чрезвычайные доходы от замороженных российских активов.

"Поэтому вместо того, чтобы за разрушения, нанесенные Россией, платили бы налогоплательщики ЕС, платить будет сама Россия", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ.