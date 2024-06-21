Тишлек до сих пор числится в Нацполиции, - Клименко

Бывший заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек, который был фигурантом журналистского расследования о вероятных связях с Россией, до сих пор числится в Нацполиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Он числится в Национальной полиции. Он, по-моему, адъюнкт или докторант, не знаю", - сказал Клименко.

По его словам, Тишлек сам принимал решение об увольнении с должности заместителя главы Нацполиции.

"Он понимал, что ситуация настолько негативная для системы Министерства внутренних дел, для Национальной полиции, что он должен уйти. У нас были разговоры с главой Национальной полиции, с коллективом Национальной полиции. Я не могу обо всем сказать вам, но это было достаточно болезненное решение, и это было справедливо как со стороны Тишлека, так и со стороны руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции", - считает Клименко.

Говоря о результатах проверки Тишлека после журналистского расследования, в котором говорилось о его связях с ростовским криминальным миром, Клименко отметил, что "в данном случае, что касается связей, то это дружба еще с детства и никакого отношения к службе в правоохранительной системе, мы это проверяли, не было".

"Но взаимодействие, товарищеские или дружеские отношения, действительно, были. И если бы, видимо, был бы криминал, то мы об этом знали бы. А поскольку это на уровне дружбы, то, конечно, это осталось вне информации, которая у нас была", - добавил министр.

В то же время он заявил о необходимости принимать меры, чтобы в дальнейшем таких случаев в не было. "Ни с паспортами, ни с возможными связями с криминалитетом", - сказал Клименко.

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя главы Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.