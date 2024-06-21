РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12012 посетителей онлайн
Новости
3 051 15

Тишлек до сих пор числится в Нацполиции, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Бывший заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек, который был фигурантом журналистского расследования о вероятных связях с Россией, до сих пор числится в Нацполиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Он числится в Национальной полиции. Он, по-моему, адъюнкт или докторант, не знаю", - сказал Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Гречаная, которая "отмазала" экс-замглавы Нацполиции Тишлека, выпросила служебную квартиру, хотя на ее родственников записано немало недвижимости, - ЦПК

По его словам, Тишлек сам принимал решение об увольнении с должности заместителя главы Нацполиции.

"Он понимал, что ситуация настолько негативная для системы Министерства внутренних дел, для Национальной полиции, что он должен уйти. У нас были разговоры с главой Национальной полиции, с коллективом Национальной полиции. Я не могу обо всем сказать вам, но это было достаточно болезненное решение, и это было справедливо как со стороны Тишлека, так и со стороны руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции", - считает Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека по делу о незаконных подарках, - Bihus.Info

Говоря о результатах проверки Тишлека после журналистского расследования, в котором говорилось о его связях с ростовским криминальным миром, Клименко отметил, что "в данном случае, что касается связей, то это дружба еще с детства и никакого отношения к службе в правоохранительной системе, мы это проверяли, не было".

"Но взаимодействие, товарищеские или дружеские отношения, действительно, были. И если бы, видимо, был бы криминал, то мы об этом знали бы. А поскольку это на уровне дружбы, то, конечно, это осталось вне информации, которая у нас была", - добавил министр.

В то же время он заявил о необходимости принимать меры, чтобы в дальнейшем таких случаев в не было. "Ни с паспортами, ни с возможными связями с криминалитетом", - сказал Клименко.

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя главы Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.

Автор: 

Нацполиция (16703) Клименко Игорь (430) Тишлек Дмитрий (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Звісно, числиться, адже не може втратити гарну платню та пільги чи піти воювати аби виконати присягу - не для того він в поліцію йшов. І взагалі, війна це справа цивільних, а не силовиків, яким і в тилу непогано живеться, нащо їм та війна здалася.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:04 Ответить
+7
Ну звісно числиться. Не в окопі ж йому сидіти в Часовому Яру. Там тільки синок Клименка сидить із "зором -9". Напевно.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:02 Ответить
+6
Бугага))) Днооооооооо!
показать весь комментарий
21.06.2024 17:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бугага))) Днооооооооо!
показать весь комментарий
21.06.2024 17:58 Ответить
Ну звісно числиться. Не в окопі ж йому сидіти в Часовому Яру. Там тільки синок Клименка сидить із "зором -9". Напевно.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:02 Ответить
Звісно, числиться, адже не може втратити гарну платню та пільги чи піти воювати аби виконати присягу - не для того він в поліцію йшов. І взагалі, війна це справа цивільних, а не силовиків, яким і в тилу непогано живеться, нащо їм та війна здалася.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:04 Ответить
Дружні стосунки. Вобшим таке, приятелюють ...трохи, а так все норм....
показать весь комментарий
21.06.2024 18:26 Ответить
Дуже багато сегодні клименка
показать весь комментарий
21.06.2024 18:26 Ответить
Черговий по палаті.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:29 Ответить
и вообще то я с ним не знаком…..
показать весь комментарий
21.06.2024 18:27 Ответить
Проаналізуйте інф. остнніх днів на Цензорі: сильно "тягнуть за вуха" і піарять цього Клименка. На кождому кроці: Клименко сказав, Клименко зробив, злочинність падає, Клименка син доброволець, Клименко вважає... Куди його цуплять прилаштувати? Боронь Боже, не в Армію???
показать весь комментарий
21.06.2024 18:31 Ответить
Пиарят? - хахахах. Что не высказывание Клименко, то это какой-то лютый кринж или детская брехня. Единственное, что может Клименко с этого "пиара" получить - это пожизненное клеймо тупого дегенерата и бездаря, которому вообще не стоило давать интервью.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:17 Ответить
Нормальна така дружба на взаимо выгоде и сотрудничистве. А клименко походу с ФСБшниками дружит, и ничего.

Кодло предателей, воров и моральных уродов.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:34 Ответить
Своіх не тільки нє бросают, а ще й зарплату платять!
показать весь комментарий
21.06.2024 18:36 Ответить
Він, по-моєму, ад'юнкт чи докторант, не знаю. Джерело: https://censor.net/ua/n3495949

Вот это министр...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:43 Ответить
Это министр хоть знает, на каком основании, Коля Котлета с его подчиненными, по всяким офисам ходит и проводит там следственные действия?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:02 Ответить
та не тільки числится
а й отримує зряплату.преміі,вислугу..
може ЗЕ ще встигне в вручити генеральські погони
показать весь комментарий
21.06.2024 19:03 Ответить
просто треба стажу добрати. Думаю, що він ще тихцем і звання отримає, щоби пенсія була достойна.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:14 Ответить
 
 