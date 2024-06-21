РУС
В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже: Собирали информацию "о человеке из Украины"

Поліція Німеччини

В Германии в городе Франкфурт-на-Майне задержали трех человек, среди которых украинец, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы - они собирали информацию о "человеке из Украины".

Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанными являются гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин России Арман С. Их обвиняют в сборе информации о "человеке из Украины".

"Трое обвиняемых направлялись в Германию по поручению иностранной секретной службы для сбора информации о человеке из Украины, который находился здесь. С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться этот человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что троих подозреваемых накануне задержали, по ходатайству прокуратуры судья постановил взять их под арест.

Мужчины подозреваются в работе на иностранную секретную службу.

Германия (7220) шпионаж (1442)
З цього коментаря ніби видно, що всі троє за національністю вірмени. Якісь кримінальні розбірки?
21.06.2024 18:15 Ответить
Вот так вот с друзьями собрались на пиво...
21.06.2024 18:32 Ответить
Як зазначається, затриманими є громадянин України Роберт А. Джерело:

У нас все боевики-сепаратисты, граждане Украины.
21.06.2024 18:46 Ответить
 
 