В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже: Собирали информацию "о человеке из Украины"

В Германии в городе Франкфурт-на-Майне задержали трех человек, среди которых украинец, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы - они собирали информацию о "человеке из Украины".

Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанными являются гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин России Арман С. Их обвиняют в сборе информации о "человеке из Украины".

"Трое обвиняемых направлялись в Германию по поручению иностранной секретной службы для сбора информации о человеке из Украины, который находился здесь. С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться этот человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что троих подозреваемых накануне задержали, по ходатайству прокуратуры судья постановил взять их под арест.

Мужчины подозреваются в работе на иностранную секретную службу.

