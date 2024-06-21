РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11886 посетителей онлайн
Новости
1 623 10

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашение о присоединении Украины к Европейскому Союзу содержит 35 глав, по каждой из них будет создана делегация. Украина будет работать относительно вступления в Европейский Союз на основе новой модели, когда не будет открываться только одна глава, и пока она не будет закрыта, вторая не открывается, а будет применен кластерный подход, который до нас почти никто не испытывал. Согласно ему, одновременно могут открываться переговоры по нескольким главам, так называемые кластеры. И, надеемся, что первый кластер уже будет открыт в скором времени", - рассказал Жовква.

Читайте также: Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Он напомнил, что принятие 21 июня Советом ЕС переговорной рамки для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз - это последний бюрократический шаг Брюсселя, который делает возможным начало фактических переговоров о вхождении Украинского государства в ЕС.

"Следующий шаг - это 25 июня, проведение межправительственной конференции, когда, собственно, и начнутся переговоры", - пояснил заместитель руководителя ОП.

По его словам, на конференции от Украины будет присутствовать официальная переговорная делегация, и так же будет переговорная делегация от Европейского Союза. "Это обязательный атрибут начала переговоров. Будет сообщено о переговорной рамке Европейского Союза, будет зачитано соответствующее вступительное заявление со стороны ЕС. Свое заявление объявит и делегация Украины. Это и будет начало переговоров о вступлении. А дальше - сами переговоры", - отметил Жовква.

Читайте также: Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий безопасности, - ОП

Он также спрогнозировал, что переговоры по некоторым главам могут быть довольно интенсивными. "Мы видим, как некоторые государства-члены ЕС реагируют на определенные экономические активности Украины. Но важно зафиксировать, что с сегодняшнего дня путь Украины в Европейский Союз уже необратим", - акцентировал Жовква.

Автор: 

членство в ЕС (1115) Жовква Игорь (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Шта?...Коротше, треба закінчувати з цими зелеблазнями. Доки вони при владі-нічого толкового не буде.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:49 Ответить
+2
Припинити красти, як варіант не розглядається. Це-несумісно із їхнім сенсом життя.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:01 Ответить
+2
Кластерний метод жовкви більш схожий на клістирний, коли у наявності хронічний запор думок у голові, то подібні пропозиції вилітають через жопу. Україна, досі пожинає сумні наслідки кластерного розведення військ, якщо хтось пам'ятає авторів цієї ідеї.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шта?...Коротше, треба закінчувати з цими зелеблазнями. Доки вони при владі-нічого толкового не буде.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:49 Ответить
Закриють першу главу, відкриють другу, потім коли будуть розбирати другу в ній виявиться шо першу рано закрили
показать весь комментарий
21.06.2024 19:31 Ответить
«Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». (с)
показать весь комментарий
21.06.2024 18:56 Ответить
Припинити красти, як варіант не розглядається. Це-несумісно із їхнім сенсом життя.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:01 Ответить
Де жовква, там жопа...
показать весь комментарий
21.06.2024 19:25 Ответить
Угода про приєднання України до Європейського Союзу містить 35 глав, по кожній з них буде створена делегація.

35 делегацій. Є де розгулятися...
показать весь комментарий
21.06.2024 19:33 Ответить
Єрмак у відпустці ??
показать весь комментарий
21.06.2024 20:43 Ответить
В декретнiй
показать весь комментарий
21.06.2024 22:35 Ответить
Кластерний метод жовкви більш схожий на клістирний, коли у наявності хронічний запор думок у голові, то подібні пропозиції вилітають через жопу. Україна, досі пожинає сумні наслідки кластерного розведення військ, якщо хтось пам'ятає авторів цієї ідеї.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:30 Ответить
Только же хотел про клистерную систему в деталях зачитать включая про ва-Зел-ин. И на тебе, опередили.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:15 Ответить
 
 