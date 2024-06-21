Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели, - ОП

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе кластерной модели.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашение о присоединении Украины к Европейскому Союзу содержит 35 глав, по каждой из них будет создана делегация. Украина будет работать относительно вступления в Европейский Союз на основе новой модели, когда не будет открываться только одна глава, и пока она не будет закрыта, вторая не открывается, а будет применен кластерный подход, который до нас почти никто не испытывал. Согласно ему, одновременно могут открываться переговоры по нескольким главам, так называемые кластеры. И, надеемся, что первый кластер уже будет открыт в скором времени", - рассказал Жовква.

Читайте также: Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Он напомнил, что принятие 21 июня Советом ЕС переговорной рамки для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз - это последний бюрократический шаг Брюсселя, который делает возможным начало фактических переговоров о вхождении Украинского государства в ЕС.

"Следующий шаг - это 25 июня, проведение межправительственной конференции, когда, собственно, и начнутся переговоры", - пояснил заместитель руководителя ОП.

По его словам, на конференции от Украины будет присутствовать официальная переговорная делегация, и так же будет переговорная делегация от Европейского Союза. "Это обязательный атрибут начала переговоров. Будет сообщено о переговорной рамке Европейского Союза, будет зачитано соответствующее вступительное заявление со стороны ЕС. Свое заявление объявит и делегация Украины. Это и будет начало переговоров о вступлении. А дальше - сами переговоры", - отметил Жовква.

Читайте также: Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий безопасности, - ОП

Он также спрогнозировал, что переговоры по некоторым главам могут быть довольно интенсивными. "Мы видим, как некоторые государства-члены ЕС реагируют на определенные экономические активности Украины. Но важно зафиксировать, что с сегодняшнего дня путь Украины в Европейский Союз уже необратим", - акцентировал Жовква.