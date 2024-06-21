РУС
Новости
542 6

Агентство оборонных закупок с начала года заказало на Prozorro дронов на 2,5 млрд грн, - Минобороны

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины с начала 2024 года через торги на Prozorro закупило беспилотников на сумму 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Агентство стало крупнейшим заказчиком БПЛА в системе Prozorro. С начала 2024 года через конкурентные торги было закуплено дроны DJI Mavic 3E и 3T на сумму 2,5 млрд грн. Это более 40% от общей суммы сделок на дроны в конкурентных закупках на Prozorro.

В среднем соревновались по 4 участника. Чувствительная информация об участниках тендеров была скрыта.

Как рассказала директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, на Prozorro провели 94 тендера на небольшие партии "мавиков". По итогам конкурентных торгов, поставщиками стали 18 компаний.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков рассказал, что во время торгов удалось сэкономить 187 миллионов гривен.

Читайте также: С начала года ВСУ получили от государства в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год, - Сухаревский

"В условиях современной войны преимущество часто определяет результат, поэтому закупка беспилотников является одним из наших ключевых приоритетов. Для того, чтобы наши военные имели все необходимое вовремя, мы должны эффективно использовать ресурсы", - сказал замминистра.

Ранее директор Агентства Марина Безрукова заявила, что подписание прямых контрактов с международными производителями вооружения в обход посредников - приоритет для Агентства оборонных закупок.

Читайте также: Правительство разрешило военным частям производить дроны

І де той мільйон дронів, яким вихвалявся Зеленський?
21.06.2024 19:15 Ответить
Там де й мільярд дерев.
21.06.2024 19:21 Ответить
Тобто з тих 70млрд ПДФО, що держава забрала у місцевих влад, дронів закуплено АЖ на 2,5млрд? За пів року?Апупєть крутяк!
А де ті, які закуповувалися на 40млрд від Рєзнікова?
21.06.2024 19:27 Ответить
це лише мавіки за півроку
21.06.2024 21:30 Ответить
А розенблат всі дрони видав,за які отримав від держави гроші,а вони не взлітали?
показать весь комментарий
А где еще 50,5 млрд. выделенных в этом году ( 48 млрд. плюс 5 дополнительно, выделенных на 24м-й год) ?
показать весь комментарий
