Госдепартамент США о разрешении бить ATACMS по РФ: Россия не сможет использовать свою территорию, чтобы легко нападать на украинцев

Вашингтон дал Украине разрешение наносить удары по территории России, но это "вопрос не географии, а здравого смысла".

Об этом в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Джон Басс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

У Басса спросили, могут ли США позволить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.

Он заявил, что не собирается вдаваться в подробности, которые могли бы "сигнализировать о намерениях США", но отметил, что удары по РФ - это "вопрос здравого смысла, а не географии".

"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как место, с которого ей легко нападать на украинцев", - сказал заместитель Блинкена.