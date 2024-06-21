РУС
Новости
Госдепартамент США о разрешении бить ATACMS по РФ: Россия не сможет использовать свою территорию, чтобы легко нападать на украинцев

Джон Басс у Києві

Вашингтон дал Украине разрешение наносить удары по территории России, но это "вопрос не географии, а здравого смысла".

Об этом в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Джон Басс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

У Басса спросили, могут ли США позволить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.

Конгрессмены-республиканцы призвали Пентагон снять все запреты для Украины на использование ATACMS

Он заявил, что не собирается вдаваться в подробности, которые могли бы "сигнализировать о намерениях США", но отметил, что удары по РФ - это "вопрос здравого смысла, а не географии".

"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как место, с которого ей легко нападать на украинцев", - сказал заместитель Блинкена.

Госдепартамент США (1876) ATACMS (139)
+6
Тобто нам дали "добро" на встановлення санітарної зони на всю глибину території Росії - куди досягатимуть "Атакамси"
21.06.2024 20:30 Ответить
+5
Тому що взагалі не треба патякати, ви вже дали дозвіл і вам байдуже, що скажуть кацапи - то молодці, кацапи про ваш дозвіл все одно дізнаються, коли їм ATACMS на голову впаде.

А от Південна Корея вирішила дізнатися думку #уйла, дізналася - тепер засцить і нічого не надасть. Формально, звичайно, #уйло сказав про летальну зброю, засоби ППО стають летальною зброєю лише коли збивають пілотовану техніку, а ракети з дронами - непілотовані, тобто можна передати ППО з умовою застосування лише по ракетам/дронам.

Але то байдуже. Навіщо було питати реакції #уйла, щоб потім давати задню? Те саме з США - нащо ви взагалі публічно кажете, що ви там дозволили? Щоб звичайний Джон з якогось американського Мухосранська зайвий раз засцяв і побіг голосувати за Трампа, бо Байден, бачте, допомогою Україні затягує бідного Джона з американського Мухосранська у Третю світову війну? Мовчки все має бути.
21.06.2024 20:36 Ответить
+3
сподіваємось що "довгі руки" атакамсів дістануть кожну рашистську потвору
21.06.2024 21:02 Ответить
Тобто нам дали "добро" на встановлення санітарної зони на всю глибину території Росії - куди досягатимуть "Атакамси"
21.06.2024 20:30 Ответить
Ракети малої дальності називаються тактичними, а середньої та міжконтинентальні - стратегічними. Балістичні ракети малої дальності здатні летіти від 250 до 1000 км. Балістика середньої дальності - від 1000 до 4500 км. Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР)- від 4500 до 6000 км.
21.06.2024 20:37 Ответить
Я знаю цю градацію... Що ти мені цим сказать хочеш?
21.06.2024 20:40 Ответить
Те, що в нас ракети малої дальності називають ракетами великої дальності.
21.06.2024 20:59 Ответить
Я "називаю"?
21.06.2024 21:06 Ответить
Не ти. Україна отримала від Британії кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow перед контрнаступом. Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників. Варто зазначити, що Storm Shadow мають достатню дальність, щоб завдати удару вглиб окупованих Росією територій України.
22.06.2024 09:02 Ответить
Так чого ж ти до мене звертаєшся?
22.06.2024 09:12 Ответить
Щоб почути твою думку з цього приводу.
22.06.2024 09:18 Ответить
22.06.2024 10:59 Ответить
Це градація ядерного договору про неросповсюдження, згідно нього в нас взагалі нема балістики, бо там від 500км починається...
22.06.2024 05:50 Ответить
Тому що взагалі не треба патякати, ви вже дали дозвіл і вам байдуже, що скажуть кацапи - то молодці, кацапи про ваш дозвіл все одно дізнаються, коли їм ATACMS на голову впаде.

А от Південна Корея вирішила дізнатися думку #уйла, дізналася - тепер засцить і нічого не надасть. Формально, звичайно, #уйло сказав про летальну зброю, засоби ППО стають летальною зброєю лише коли збивають пілотовану техніку, а ракети з дронами - непілотовані, тобто можна передати ППО з умовою застосування лише по ракетам/дронам.

Але то байдуже. Навіщо було питати реакції #уйла, щоб потім давати задню? Те саме з США - нащо ви взагалі публічно кажете, що ви там дозволили? Щоб звичайний Джон з якогось американського Мухосранська зайвий раз засцяв і побіг голосувати за Трампа, бо Байден, бачте, допомогою Україні затягує бідного Джона з американського Мухосранська у Третю світову війну? Мовчки все має бути.
21.06.2024 20:36 Ответить
Люто лайкаю!
21.06.2024 20:44 Ответить
Росія не зможе використовувати свою територію, щоб легко нападати на українців

?
Як казав Хайне (Гейне), "іхь вайс ніхьт, вас золль ес бедойтен!"
21.06.2024 20:49 Ответить
сподіваємось що "довгі руки" атакамсів дістануть кожну рашистську потвору
21.06.2024 21:02 Ответить
Нда, як наговорити купу всьго і нічого не сказати =(
* У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети для ударів по Росії - тобто зараз дозволу немає
* Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США" - по суті сказав, що нічого не скаже, супер =(
21.06.2024 21:09 Ответить
Сказав як має говорити дипломат.
Він не може виголошувати плани і наміри США, тим більше - в подробицях.
У кого є мізки - той почує.
21.06.2024 22:02 Ответить
Їх просто багато хто нервує з тим питанням, чому не дають дозвіл. Вот США і займаються словесною еквілібрістікою, а дозвіл як не давали так і не дають =(
21.06.2024 22:07 Ответить
А з чого ви взяли, що дозволу немає? Може там просто цілей поки немає для атакамсів, на кшталт аеродромів з купою літаків?

Питання журналістів ніяк не означає наявність чи відсутність чогось.
22.06.2024 05:53 Ответить
Тому що до цього Байден чітко сказав, що дозволяємо бити у відповідь на атаки по прикордонній зоні по території рашки, но без ATACMS. Більше ніхто нічого внятного не говорив, тільки щось вот таке завивате. А для ATACMS цілей там просто валом.
22.06.2024 14:51 Ответить
Оце вже діло. Крига скресла.
21.06.2024 21:59 Ответить
зараз американці виставлять себе послідовними, розсудливи, розумними.

Але чого 2+ роки до цього було нізя? Ну реально
21.06.2024 22:21 Ответить
реально надеялись, да некоторые и до сих пор надеются, что ***** наконец поймет, что его номер не пройдет и нужно потихому сворачиваться. Ну никак не хотят цивилизованные люди поверить в то, что в 21м веке срасией керует мерзавец из 19го.
21.06.2024 23:12 Ответить
Путин сидит себе в бункере: разрешайте-разрешайте, ваши ATACMS МНЕ НЕ МЕШАЮТ.
Надо достать несколько бункеров сквозь скальную породу - вот тогда он прозреет.
Пока под ударом не будет лично его зад, он и не почешется.
21.06.2024 23:52 Ответить
Браво!
22.06.2024 04:06 Ответить
 
 