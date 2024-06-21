Госдепартамент США о разрешении бить ATACMS по РФ: Россия не сможет использовать свою территорию, чтобы легко нападать на украинцев
Вашингтон дал Украине разрешение наносить удары по территории России, но это "вопрос не географии, а здравого смысла".
Об этом в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Джон Басс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
У Басса спросили, могут ли США позволить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.
Он заявил, что не собирается вдаваться в подробности, которые могли бы "сигнализировать о намерениях США", но отметил, что удары по РФ - это "вопрос здравого смысла, а не географии".
"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как место, с которого ей легко нападать на украинцев", - сказал заместитель Блинкена.
А от Південна Корея вирішила дізнатися думку #уйла, дізналася - тепер засцить і нічого не надасть. Формально, звичайно, #уйло сказав про летальну зброю, засоби ППО стають летальною зброєю лише коли збивають пілотовану техніку, а ракети з дронами - непілотовані, тобто можна передати ППО з умовою застосування лише по ракетам/дронам.
Але то байдуже. Навіщо було питати реакції #уйла, щоб потім давати задню? Те саме з США - нащо ви взагалі публічно кажете, що ви там дозволили? Щоб звичайний Джон з якогось американського Мухосранська зайвий раз засцяв і побіг голосувати за Трампа, бо Байден, бачте, допомогою Україні затягує бідного Джона з американського Мухосранська у Третю світову війну? Мовчки все має бути.
?
Як казав Хайне (Гейне), "іхь вайс ніхьт, вас золль ес бедойтен!"
* У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети для ударів по Росії - тобто зараз дозволу немає
* Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США" - по суті сказав, що нічого не скаже, супер =(
Він не може виголошувати плани і наміри США, тим більше - в подробицях.
У кого є мізки - той почує.
Питання журналістів ніяк не означає наявність чи відсутність чогось.
Але чого 2+ роки до цього було нізя? Ну реально
Надо достать несколько бункеров сквозь скальную породу - вот тогда он прозреет.
Пока под ударом не будет лично его зад, он и не почешется.