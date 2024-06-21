Минобороны Польши сообщило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью: атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы
Ситуация на границе Польши с Беларусью в последнее время кардинально ухудшилась вследствие нападений вооруженных и хорошо подготовленных групп.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его информации, применение оружия для предупредительных выстрелов стало более частым. Только в мае этого года такую меру применяли 770 раз, а за весь 2023 год - около 300 раз.
"Ситуация на границе сложная. С другой стороны границы имеем дело со специализированными группами, которые атакуют польскую границу, а не хотят получить убежище в Польше", - заявил Косиняк-Камыш.
Он отметил, что ситуация кардинально изменилась, ведь польскую границу атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы.
"Это совсем другая ситуация, чем та, которая наблюдалась год или два назад", - резюмировал он.
Не потрібно вважати путіна повним ідіотом. Якщо ти розумієш, що рф не спроможна конвенційною зброєю воювати із НАТО, то повір, путін це також розуміє.
І єдиний сценарій входу якоїсь країни, чи декількох країн заходу у війну- це відповідь конвенційною зброєю, на ядерний удар роісії по Україні.
Так, у войну України з рф НАТО вступить лише у разі ядерного удару рф по Україні - з цим не сперечаюсь і не сперечалася.
Але, якщо на країну НАТО (Польщу, наприклад) нападе Білорусія чи та ж рашка, НАТО буде повинна воювати з нападником, бо 5-та стаття! Це не другий фронт - це просто інша війна!
Але Україні від цього може полегшати, бо якісь сили її супротивника можуть бути відведені на ІНШУ (!) війну - війну з НАТО. Повторюю: війну не за Україну, а за свою країну-члена НАТО.
Ось про що йшлося.
А так все правильно...
бийте на ураження все що порушує кордон без розбору
Нам тут настіко лехше, аж невдобно!
Теперь Жечь ************* сеет панику!! Дурачье, пока держит Небо ВСУ вам нет угрозы, но границу охранять нада! Там где гопник не встречает сопротивления он идет дальше!!
Переведіть їх на цю ділянку - досвід блокування оффігенний...
НАТО два роки потужно намагається цього не помічати!
полшестоговялую реакцию покажет то будет ескалациядальше продолжение провокаций
20.06.2024
В районі державного кордону України на схід від н\п Зарічне (Рівненська, Україна) підрозділи сил спеціальних операцій ЗС Білорусі, вірогідно 382-й окремий дшб (в\ч в/ч 92800) силами 30-40 осіб спробували перетнути державний кордон України. Потрапивши під вогонь патрульного прикордонного наряду відійшов на територію Білорусі не відкриваючи вогонь у відповідь.". Сегодня на границе с Польшой.