Минобороны Польши сообщило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью: атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы

Ситуация на границе Польши с Беларусью в последнее время кардинально ухудшилась вследствие нападений вооруженных и хорошо подготовленных групп.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его информации, применение оружия для предупредительных выстрелов стало более частым. Только в мае этого года такую меру применяли 770 раз, а за весь 2023 год - около 300 раз.

"Ситуация на границе сложная. С другой стороны границы имеем дело со специализированными группами, которые атакуют польскую границу, а не хотят получить убежище в Польше", - заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация кардинально изменилась, ведь польскую границу атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы.

"Это совсем другая ситуация, чем та, которая наблюдалась год или два назад", - резюмировал он.