РУС
Новости
12 427 42

Минобороны Польши сообщило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью: атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы

Польща

Ситуация на границе Польши с Беларусью в последнее время кардинально ухудшилась вследствие нападений вооруженных и хорошо подготовленных групп.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его информации, применение оружия для предупредительных выстрелов стало более частым. Только в мае этого года такую меру применяли 770 раз, а за весь 2023 год - около 300 раз.

"Ситуация на границе сложная. С другой стороны границы имеем дело со специализированными группами, которые атакуют польскую границу, а не хотят получить убежище в Польше", - заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация кардинально изменилась, ведь польскую границу атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы.

"Это совсем другая ситуация, чем та, которая наблюдалась год или два назад", - резюмировал он.

Беларусь (7971) граница (5327) мигранты (996) Польша (8611)
Топ комментарии
+33
Правільні-і таргавать с рашистамі чєрєз бєларусь нє прєкращайтє...
21.06.2024 20:55 Ответить
+31
Так хай польські фермери змінять дислокацію!
Переведіть їх на цю ділянку - досвід блокування оффігенний...
21.06.2024 21:07 Ответить
+27
Які попереджувальні постріли ?

бийте на ураження все що порушує кордон без розбору
21.06.2024 20:56 Ответить
Правільні-і таргавать с рашистамі чєрєз бєларусь нє прєкращайтє...
21.06.2024 20:55 Ответить
Навіщо так, Польща це ваш другий фронт, як і країни Балтії. Якщо НАТО вступить у війну,то ЗСУ зможуть отримати передишку.
21.06.2024 20:57 Ответить
Угу..поляки в очі довбяться - не бачать ракет. Он нехай рольників на захист кордону посилають.
21.06.2024 20:59 Ответить
бо це є правда-а той хто намагається всидіти на двох стільцях одночосно ризикує порвати власну дупу навпіл...
21.06.2024 21:00 Ответить
так і є - другий фронт. Тільки "хфермери" пшеків на боці рашистів
21.06.2024 21:54 Ответить
Якщо країни НАТО будуть вимушені вступити у війну, це буде означати, що по території України вже було нанесено удар ядерною зброєю нестратегічного рівня. Ви впевнені, що саме цього хочете?
22.06.2024 00:38 Ответить
Країни НАТО будуть вимушені вступити у війну, якщо на одну з цих країн хтось нападе. Хоч би й Білорусь. Україна та ядерний удар у даному випадку ні до чого - це просто буде інша війна. А якщо до Білорусі додасться рашка (в них "воєнний союз", чілішолі), то буде та сама війна. Але знов ядерний удар по Україні ні до чого.
22.06.2024 09:18 Ответить
Давай так, відповім один раз, він же останній.
Не потрібно вважати путіна повним ідіотом. Якщо ти розумієш, що рф не спроможна конвенційною зброєю воювати із НАТО, то повір, путін це також розуміє.
І єдиний сценарій входу якоїсь країни, чи декількох країн заходу у війну- це відповідь конвенційною зброєю, на ядерний удар роісії по Україні.
22.06.2024 11:49 Ответить
Я теж відповім один раз. Є війна рф з Україною, і є (може бути) війна НАТО з тією країною, яка нападе на одну з країн-членів НАТО. Це РІЗНІ війни!!!

Так, у войну України з рф НАТО вступить лише у разі ядерного удару рф по Україні - з цим не сперечаюсь і не сперечалася.

Але, якщо на країну НАТО (Польщу, наприклад) нападе Білорусія чи та ж рашка, НАТО буде повинна воювати з нападником, бо 5-та стаття! Це не другий фронт - це просто інша війна!

Але Україні від цього може полегшати, бо якісь сили її супротивника можуть бути відведені на ІНШУ (!) війну - війну з НАТО. Повторюю: війну не за Україну, а за свою країну-члена НАТО.
Ось про що йшлося.

А так все правильно...
22.06.2024 13:43 Ответить
Твоє прізвище на Швейк часом ?
22.06.2024 13:58 Ответить
німецька теоретичка,ти краще сина свого-ухилянта поверни в Україну на захист Батьківщини! про фронти вона розповідає....
22.06.2024 01:13 Ответить
Які попереджувальні постріли ?

бийте на ураження все що порушує кордон без розбору
21.06.2024 20:56 Ответить
Переживаємо.
Нам тут настіко лехше, аж невдобно!
21.06.2024 20:59 Ответить
А им что говорили еще в 2021 -- отстреливайте!! Вооружайте ТРО! Разворачивайте войска!!
Теперь Жечь ************* сеет панику!! Дурачье, пока держит Небо ВСУ вам нет угрозы, но границу охранять нада! Там где гопник не встречает сопротивления он идет дальше!!
21.06.2024 21:04 Ответить
бадрзо гонорові поляки підняли крик щоб прийшли добрі дяді німці та британці і взяли граніцу паньства під охорону,а гоноровим поляка ще й підкинули пеньонз....
22.06.2024 01:22 Ответить
Так хай польські фермери змінять дислокацію!
Переведіть їх на цю ділянку - досвід блокування оффігенний...
21.06.2024 21:07 Ответить
В Польщі немає достатньої кількості людей та техніки, аби вирішити цю проблему? Не можуть реально заблокувати та замінувати кордон з дикунами? Малоймовірно. Було б реальне бажання - там би ніхто не проскочив.
21.06.2024 21:08 Ответить
Уйло два роки відкрито воює з НАТО!
НАТО два роки потужно намагається цього не помічати!
21.06.2024 21:09 Ответить
Это как "операция Тузла" при Кучмане. Проверка реакции. Если Куколдо-Запад совсем полшестого вялую реакцию покажет то будет ескалация дальше продолжение провокаций
21.06.2024 21:12 Ответить
Кучман ***** хоч по зубам тоді дав, а НАТО все занепокоюється.
22.06.2024 00:13 Ответить
кацапы поганые атакуют,чтоб они сдохли!
21.06.2024 21:11 Ответить
ну и чего сопли жуёте?!-огонь на поражение живо отобьёт охоту к провокациям!
21.06.2024 21:14 Ответить
Можна ще замінувати кордон.ото проблема у поляків.
21.06.2024 21:20 Ответить
Польские фермеры начали поливать участки полей вдоль границы с Беларусью свиным навозом, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов-мусульман. Об этом сообщает Ceny Rolnicze со ссылкой на польское Движения молодых фермеров. Представители утверждают, что делают это легально и получили разрешение.
21.06.2024 21:24 Ответить
21.06.2024 21:58 Ответить
В "tZE" пишут - "

20.‎06.‎2024

В районі державного кордону України на схід від н\п Зарічне (Рівненська, Україна) підрозділи сил спеціальних операцій ЗС Білорусі, вірогідно 382-й окремий дшб (в\ч в/ч 92800) силами 30-40 осіб спробували перетнути державний кордон України. Потрапивши під вогонь патрульного прикордонного наряду відійшов на територію Білорусі не відкриваючи вогонь у відповідь.". Сегодня на границе с Польшой.
21.06.2024 21:24 Ответить
Пшеки як ви не розумієте йде війна і треба стріляти на поразку а не жувати щмарклі . Ну і де ті войовничі рольнікі , хвости в сраку позапихали . Найлегче боротись з тими в яких щось є наприклад пшениця . А ти **** попробуй воювати з ісламськими фанатами .
21.06.2024 21:31 Ответить
Так Лукашеску и ***** увидели в польше притесненных рузкоязычных фермеров и хочет их спасти
21.06.2024 21:42 Ответить
vot etih vot i treba otpravit na zahist beloruskoi graņici
21.06.2024 22:26 Ответить
а ще можна крадіям віддати на зберігання ключі від сейфа з грошима. дійсно, що може піти не так?
21.06.2024 22:48 Ответить
Де ваші неви.бенні рільники,щось просто пропали десь,що вже кацапи польську дупу припалили,і вже кордони з Україною не блокують це все ні що інше як діяльність гнилого польського уряду та дуди
21.06.2024 21:54 Ответить
Еще польска не сгинела,, але трохи всралась.
21.06.2024 22:00 Ответить
так пошлите свои протестувальников)))
21.06.2024 22:02 Ответить
ця війна вірогідно поступово трансформується в третю світову. І цей процес вже не зупинити. Світ поляризований, напруга зростає, від так званого "світового порядку " не залишилось каменя на камені. Готуємось до гіршого наскільки це можливо
21.06.2024 23:52 Ответить
Фермеры помогут.
21.06.2024 23:55 Ответить
Думаю,прикордонна зона граніци паньства вже загажена випорожненнями..... бардзо гонорових польських памєжніков...Які поляки вояки відомо вже давно,а нам відомо і які вони блокувальники кордону. До речі,ще в радянські часи ,дідусі цих памєжніков та рольніков гонорово говорили: Войско Польскіє Берлін брало,а Радєцьке вспомагало!
22.06.2024 01:18 Ответить
 
 