Война Путина в Украине стала поворотным моментом для глобальной экономики, - доклад МВФ. ИНФОГРАФИКА

Агрессия РФ против Украины повлекла за собой серьезные последствия для глобальной экономики, став практически поворотным моментом, который будет влиять на мир в будущем.

Об этом говорится в докладе первого заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война стала поворотным моментом и для мировой экономики. Она усилила давление фрагментации и привела к увеличению расходов на оборону - в то время как страны внедряют меры для укрепления своей экономической и национальной безопасности",- отметила представитель Фонда.

Она отметила, что такие меры помогают странам адаптироваться к новой реальности конфликтов. Однако по сравнению с десятилетиями стремления к экономической эффективности, эти меры "сделают глобальную экономику более подверженной шокам с более высоким инфляционным давлением, снижением потенциального роста производства и нестабильностью государственных финансов".

Самые большие последствия, конечно, понесла сама Украина, отмечает Гопинат. Мощная глобальная поддержка и макроэкономическая политика украинского правительства и НБУ помогли стране избежать глубокой макроэкономической нестабильности и удержали инфляцию. Но несмотря на это, экономический ущерб огромный: объем производства стал на 25% ниже довоенного уровня, а значительная часть капитала уничтожена войной.

"Нужна постоянная помощь. Конференция по восстановлению Украины в Берлине (11-12 июня) только что обсуждала пути, которыми мир может помочь, и МВФ продолжит играть свою роль", - отметила Гопинат.

Между тем, по ее словам, война РФ в Украине создала последствия глобального масштаба, прежде всего для Европы и непосредственных соседей Украины в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.

Во-первых, речь идет об инфляции. Больше всего ее ощутили страны Европы, особенно зависимые от природного газа из России. Когда поставки газа прекратились, цены на энергоносители резко выросли, повысили потребительские расходы и нанесли серьезный удар по предприятиям и домохозяйствам. Сбои в экспорте зерна из Украины также способствовали инфляции на продовольствие и усилили удар по потребителям.

Во-вторых, последствия ощутил экономический рост, особенно на фоне пандемии COVID-19, когда покупательная способность населения снизилась, а рост инфляции заставил центробанки ужесточить монетарную политику.

В-третьих, повысились расходы на оборону, которые, вероятно, будут увеличиваться и дальше - с учетом вызовов национальной безопасности.

"Прямые убытки, нанесенные войной России Украине, являются огромными. Но при этом легко недооценить влияние конфликта на геоэкономический ландшафт и глобальную экономику. На самом деле, война в Украине стала поворотным пунктом для глобальной экономической фрагментации", - заявила представитель МВФ.