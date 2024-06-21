Украина сможет получить $50 млрд от G7 до конца года, - министр финансов Бельгии Ван Петегем

Министры финансов стран ЕС рассмотрели практические вопросы по реализации решения G7 о выделении Украине кредита на $50 миллиардов за счет замороженных российских активов, и продолжат работу в июле, чтобы Украина смогла получить деньги уже до конца года.

Об этом сегодня в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по экономике и финансам заявил вице-премьер-министр, министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы провели внутреннюю дискуссию, как имплементировать соглашение между лидерами G7 дополнительно предоставить Украине поддержку на 50 миллиардов долларов США. Эти деньги могут поступить в Украину уже до конца этого года, и этот кредит будет выплачиваться с использованием будущих поступлений, сгенерированных от заблокированных российских активов. Сейчас мы, Европейский Союз, начнем работать над выполнением этой важной задачи на техническом уровне. Эта дискуссия, безусловно, будет продолжена при венгерском председательстве в ЕС", - отметил бельгийский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мелони: Государства ЕС не будут выплачивать Украине 50 млрд евро за счет росактивов. Эти средства предоставят США, Канада, Великобритания и, возможно, Япония

По его словам сегодняшняя встреча европейских министров, как и месяц назад, началась с обсуждения финансовых воздействий, вызванных российской агрессией против Украины. В этом разговоре в режиме телеконференции принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Это был очень полезный обмен взглядами с теми, кто прямо сталкиваются с вызовами этой войны. Мы заверили министра Марченко в наших непоколебимых обязательствах и в продолжении нашей поддержки", - сказал бельгийский министр.

Отвечая на вопросы журналистов, Винсент Ван Петегем подчеркнул, что для Бельгии, на территории которой находится значительная часть заблокированных российских активов, очень важны два элемента совместной работы: соблюдение международного законодательства и распределение рисков.

"Прежде всего, мы не трогаем сами активы, поскольку изменение права собственности могло бы иметь последствия с правовой точки зрения. Во-вторых, очень важным в этом наборе финансовых инструментов является распределение рисков. Это был ключевой элемент в нашем обсуждении", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение G-7 предоставить Украине $50 млрд из замороженных активов РФ является историческим шагом и четким сигналом для Путина, - Шольц

Он отметил, что министры дали поручение своим заместителям и техническим командам проработать модальности оформления кредита по инициативе G7, и предоставить соответствующие предложения к следующей встрече министров в июле текущего года.

Как заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти в кулуарах встречи европейских министров финансов в Люксембурге, страны ЕС намерены предоставить до 60 процентов кредита в $50 миллиардов, который ранее "Группа семи" пообещала выделить Украине за счет поступлений от замороженных российских активов.

"Мы начнем обсуждать долю США, Канады, Японии и Великобритании", - добавил Джорджетти.

В то же время Reuters отмечает, что его заявление фактически противоречит словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в конце саммита G7 в Италии в этом месяце объявила, что страны ЕС пока не будут принимать непосредственного участия в предоставлении кредита на $50 миллиардов.

План G7 по Украине предусматривает выделение Киеву многолетнего займа с использованием будущих поступлений от около $300 миллиардов замороженных российских активов, большая часть которых заблокирована в ЕС.

Резервы российского Центробанка и другие активы были заморожены в рамках санкций G7, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более $486 млрд должна заплатить РФ за нанесенный Украине ущерб, - декларация лидеров G7

Около 190 миллиардов евро этих активов хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что делает ЕС ключевым игроком в любом плане использования этих активов. Соединенные Штаты хранят около 5 миллиардов долларов.

Напомним, страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ.