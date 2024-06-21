РУС
Новости Санкции против России
731 13

Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России, - глава МИД Латвии Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже

Принятие в Европейском Союзе 14-го пакета санкций против России является успехом, но аналогичные ограничения нужно распространить и на Беларусь.

Об этом сказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже после заседания латвийских топ-чиновников по вопросам внешней политики 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Браже заявила, что латвийская сторона планирует инициировать дискуссию относительно дополнительных санкций против Беларуси.

"Конкретно те санкционные позиции в торговле с Россией, которые есть в списке - мы хотим, чтобы они применялись и к Беларуси. Потому что мы видим из статистики, что группы товаров фактически идут через Беларусь в Россию, потому что там есть таможенный союз", - пояснила глава МИД Латвии.

Хотя ЕС вводит секторальные санкции против Беларуси, запрещая импорт или экспорт определенных товаров, их список не такой широкий, как в случае с Россией.

Автор: 

+5
На третій день полону Зоркий Сокіл помітив, що у сараю нема однієї стіни.
21.06.2024 22:14 Ответить
+4
+2
****** , ce ņedapomože - treba zahoditi voiskami nato ta vychistit cei klopovnik.
21.06.2024 22:22 Ответить
****** , ce ņedapomože - treba zahoditi voiskami nato ta vychistit cei klopovnik.
21.06.2024 22:22 Ответить
ce ņe gosudarstvo - ce okupovana teritorija. jejo trebo osvabaditj.

i ņet kaņešno - LV ņe ta sila kotoraja može ta bude ce robiti.
21.06.2024 23:05 Ответить
https://www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm Ukrainian Keyboard Online LEXILOGOS
21.06.2024 23:09 Ответить
djakuju ale netreba. ja ņebudu pisati kirilicei , ta nikovo ņezastavļaju čitati moju latiņicu.
21.06.2024 23:13 Ответить
ви не государство! а якщо ЗСУ ризикне вжарити по вашому картопляному раю? до речі,21.06. ваші витязі спробували увійти на укртериторію але їх обстріляли і вони здриснули назад,до Шуріка.
22.06.2024 02:08 Ответить
Как бывший белорус - на 1000% поддерживаю намерение изничтожить эту клоаку, грёбаное недоразумение, чирий на теле Европы.

И единственный вариант - только внешней агрессией, так как сами белорусы - это жалкое посмешище, даже имея многократное преимущество и трясущихся от страха ментов, закрывшихся в опорняках - всё равно умудрились слить гарантированную победу в 2020. Сцикуны сраные, флористы х%евы. Обнимашки, бл@дь и поцелуи ментам в ответ на палки в задницы. **@ный стыд
22.06.2024 02:28 Ответить
živje Belarus !
22.06.2024 12:19 Ответить
чому у здорового глузду так багато перешкод?
21.06.2024 23:25 Ответить
Чухаются медлеенно!
Балтийские народы хорошо помнять наглых швайнехюнде!
22.06.2024 00:44 Ответить
ОП дуже сильно намагається замовчати участь білорусі у війні. Щоб не оголошувати ворогом луку який поставляв бітум ЗЕленим слугам для крадівництва на дорогах. А їм ще разом 'відбудівництво' робити
22.06.2024 15:45 Ответить
 
 