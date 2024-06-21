Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России, - глава МИД Латвии Браже
Принятие в Европейском Союзе 14-го пакета санкций против России является успехом, но аналогичные ограничения нужно распространить и на Беларусь.
Об этом сказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже после заседания латвийских топ-чиновников по вопросам внешней политики 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Браже заявила, что латвийская сторона планирует инициировать дискуссию относительно дополнительных санкций против Беларуси.
"Конкретно те санкционные позиции в торговле с Россией, которые есть в списке - мы хотим, чтобы они применялись и к Беларуси. Потому что мы видим из статистики, что группы товаров фактически идут через Беларусь в Россию, потому что там есть таможенный союз", - пояснила глава МИД Латвии.
Хотя ЕС вводит секторальные санкции против Беларуси, запрещая импорт или экспорт определенных товаров, их список не такой широкий, как в случае с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це, як і можливість повторної наземної атаки на Київ, - один зі сценаріїв, який змушена постійно враховувати українська армія.
Mожливість прямого вступу Білорусі у війну є. Вона не нульова. Перебувати в ілюзіях, що цього не станеться, тому що це ІПСО - загрозливо для України.
Саме тому Україна тримає вздовж кордону відповідні сили.
i ņet kaņešno - LV ņe ta sila kotoraja može ta bude ce robiti.
И единственный вариант - только внешней агрессией, так как сами белорусы - это жалкое посмешище, даже имея многократное преимущество и трясущихся от страха ментов, закрывшихся в опорняках - всё равно умудрились слить гарантированную победу в 2020. Сцикуны сраные, флористы х%евы. Обнимашки, бл@дь и поцелуи ментам в ответ на палки в задницы. **@ный стыд
Балтийские народы хорошо помнять наглых швайнехюнде!