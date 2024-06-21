Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России, - глава МИД Латвии Браже

Принятие в Европейском Союзе 14-го пакета санкций против России является успехом, но аналогичные ограничения нужно распространить и на Беларусь.

Об этом сказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже после заседания латвийских топ-чиновников по вопросам внешней политики 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Браже заявила, что латвийская сторона планирует инициировать дискуссию относительно дополнительных санкций против Беларуси.

"Конкретно те санкционные позиции в торговле с Россией, которые есть в списке - мы хотим, чтобы они применялись и к Беларуси. Потому что мы видим из статистики, что группы товаров фактически идут через Беларусь в Россию, потому что там есть таможенный союз", - пояснила глава МИД Латвии.

Хотя ЕС вводит секторальные санкции против Беларуси, запрещая импорт или экспорт определенных товаров, их список не такой широкий, как в случае с Россией.