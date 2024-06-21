Суд отменил решение Минкульта об уменьшении зон охраны вокруг музея в Пирогово

Суд отменил решение Министерства культуры об уменьшении охранных зон вокруг Музея народной архитектуры и быта в Пирогово.

Киевский окужный административный суд стал на сторону Офиса Генерального прокурора, который требовал отменить решение Министерства культуры от 2007 года об уменьшении охранной зоны вокруг Музея народной архитектуры и быта в Пирогово.

"20 июня Киевский окружной административный суд удовлетворил исковые требования Офиса Генерального прокурора к Министерству культуры и информационной политики Украины об отмене абз. 2 п. 1 и п. 2 приказа Министерства культуры и туризма Украины от 27.08.2007 № 984/0/16-07 (об утверждении границ и режимов использования зон охраны (скорректированы) Музея народной архитектуры и быта Национальной академии наук Украины (с. Пирогово)", - говорится в сообщении.

Теперь Минкульт должен обеспечить разработку новой научно-проектной документации корректировки зон охраны комплекса архитектурно-этнографических памятников Государственного музея народной архитектуры и быта Украины НАН Украины.

Согласно заданию МКИП, новой научно-проектной документацией будут установлены такие охранные зоны вокруг памятников Музея народной архитектуры, которые обеспечат не только сохранение культурного ландшафта вокруг, но и перспективу развития территории Музея.

Когда соответствующая документация будет разработана, МКИП оперативно рассмотрит ее и утвердит соответствующим приказом.

Что предшествовало?

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что несмотря на требования действующего законодательства, некоторые субъекты хозяйствования не оставляли попыток приобрести право пользоваться землей в зоне охраняемого ландшафта Национального музея и зарегистрировали за собой право аренды на часть этих земель. Это происходило на основании договора аренды с Минкультом, действие которого прекращено еще в 2007 году.

Поэтому прокуратура подала иск в Киевский окружной административный суд. В иске требовалось признать противоправными и недействительными отдельные положения приказа Министерства культуры и туризма Украины 2007 года, а также требовалось обязать министерство совершить действия в пределах его полномочий в защиту музея.

