Украина получит 1,5 млрд евро от замороженных активов России еще до летних каникул в ЕС, - Домбровскис

Первые 1,5 млрд евро поступлений от замороженных активов РФ Европейский фонд мира может получить еще до того, как органы ЕС уйдут на летние каникулы. До конца года из этого источника в Украину может поступить военное оборудование на сумму до 3 млрд евро.

Об этом в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по экономике и финансам заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае министры согласились использовать поступления от замороженных (российских. - Ред.) активов в пользу Украины. По нашей оценке, эти меры могут мобилизовать до 3 миллиардов евро, которые будут доступны в этом году. Мы ожидаем осуществить первый платеж в 1,5 миллиарда евро уже до "летних каникул", - отметил представитель Еврокомиссии.

Читайте также: Украина сможет получить $50 млрд от G7 до конца года, - министр финансов Бельгии Ван Петегем

Он отдельно подчеркнул, что ЕС будет уделять немедленное внимание, чтобы эти деньги от начислений на заблокированные российские активы, которые будут попадать в Европейский фонд мира, непосредственно направлялись на военную поддержку Украины.

"Мы работаем над этим с полной скоростью, поэтому первые оборонные заказы могут быть сделаны уже вскоре", - добавил Домбровскис.

Читайте также: G7 рассматривает $300 млрд замороженных активов РФ как залог для кредитов Украине, - Домбровскис

Также он сообщил, что в рамках Украинского фонда в 50 млрд евро, созданного в бюджете ЕС на 2024-2027 годы, Украина уже на следующей неделе получит 1,9 млрд евро так называемого "предварительного финансирования". Следующий платеж в рамках реализации Украинского фонда будет осуществлен поздней осенью.