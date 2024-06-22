Россия будет угрожать НАТО годами. Поражение РФ в Украине очень важно, - командующий сил Альянса в Европе Каволи
Независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с более сильной и злой Россией.
Об этом заявил командующий сил НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Поражение России в Украине чрезвычайно важно, но независимо от того, как это закончится, ... мы увидим Россию, армия которой будет восстановлена гораздо быстрее, чем мы себе представляли", - сказал военный.
По его словам, российские лидеры убеждены, что НАТО является врагом, и они будут обвинять Альянс и союзников Украины в своих поражениях.
"Поэтому годами мы будем иметь большую проблему с Россией, и я думаю, что мы должны подготовиться к этому", - убежден Каволи.
Он подчеркнул, что "Россия - не одна", так как на этой неделе правитель РФ Владимир Путин посетил Северную Корею впервые за 24 года, "чтобы укрепить их альянс". До этого он укрепил отношения страны с Китаем и Ираном.
По мнению генерала, объединение четырех наций "вызывает глубокое беспокойство, и это создаст гораздо более сложный набор проблем для нас как нации, Соединенных Штатов, Альянса и для свободолюбивых людей, для всех".
Он высоко оценил усилия Украины, Соединенных Штатов и союзников по НАТО по увеличению производства оружия, но, по его словам, "оно должно расти".
"Правительство сыграет свою роль, частный сектор, но больше всего я считаю, что нам нужно восстановить отношения между ними", - подчеркнул Каволи.
Натомість Захід вкладає в московський режим півтрільйона на рік, а Україні дає 50 мільярдів на рік... супроводжучи це все заявами "про важливість перемоги"! ПРИПИНІТЬ СПОНСОРУВАТИ московський режим!
всі забули мудрість "краще поганий мир, ніж гарна війна"!
натомість отримаємо забрудненні важкими металами, хімікатами, нерозірванними ************ территорії, які будуть непридатні для життя тисячи років!! почитайте, якось, про "зону Руж", для прикладу...
я розумію, зараз зʼявляться різні відбиті, які почнуть блєять про "а шо, здаццо?"
"здаццо" тут нідочого! до чого - варіанти вирішувати проблеми ІНШИМ шляхом, а не шляхом перетворення країни у безлюдніруїни
якщо Україна буде обстрілювати кацапію у відповідь - то це ще більший профіт для куйла! бо він буде мати наочні докази які "бандерівці злиє" і що треба знову "всєм сплатіццо"
P.S. Буде важко...