Россия будет угрожать НАТО годами. Поражение РФ в Украине очень важно, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі

Независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с более сильной и злой Россией.

Об этом заявил командующий сил НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Поражение России в Украине чрезвычайно важно, но независимо от того, как это закончится, ... мы увидим Россию, армия которой будет восстановлена гораздо быстрее, чем мы себе представляли", - сказал военный.

По его словам, российские лидеры убеждены, что НАТО является врагом, и они будут обвинять Альянс и союзников Украины в своих поражениях.

"Поэтому годами мы будем иметь большую проблему с Россией, и я думаю, что мы должны подготовиться к этому", - убежден Каволи.

Он подчеркнул, что "Россия - не одна", так как на этой неделе правитель РФ Владимир Путин посетил Северную Корею впервые за 24 года, "чтобы укрепить их альянс". До этого он укрепил отношения страны с Китаем и Ираном.

По мнению генерала, объединение четырех наций "вызывает глубокое беспокойство, и это создаст гораздо более сложный набор проблем для нас как нации, Соединенных Штатов, Альянса и для свободолюбивых людей, для всех".

Он высоко оценил усилия Украины, Соединенных Штатов и союзников по НАТО по увеличению производства оружия, но, по его словам, "оно должно расти".

"Правительство сыграет свою роль, частный сектор, но больше всего я считаю, что нам нужно восстановить отношения между ними", - подчеркнул Каволи.

+9
було б просто чудово, як би країни Західного світу дотримувалися б своїх економічних санкцій, які вони наклали на московський режим! Одне тіки сумлінне виконання своїх власних санкцій допомогло би вирішити всі проблеми шляхом руйнування московської економіки!
Натомість Захід вкладає в московський режим півтрільйона на рік, а Україні дає 50 мільярдів на рік... супроводжучи це все заявами "про важливість перемоги"! ПРИПИНІТЬ СПОНСОРУВАТИ московський режим!
21.06.2024 23:58 Ответить
+5
Цим , так би мовити, паркетним генералам НАТО, навіть в голову не приходить подивитись на себе збоку - наскільки слабенько вони виглядають як НАТО -як військова сила найпотужніших країн світу. Навіть в словах. Їм не приходить, що можна і треба енергійно нагнути ту росію, перемогти її своїми потужними військовими засобами (Навіть дати їх всі Україні !) і диктувати їй свою волю. І не тремтіти постійно як осиковий лист. Дуже шкода, що Америка і їхнє НАТО до цього докотилось. А оцей Каволі з них всіх найбільший боягуз і опортуніст.
22.06.2024 00:19 Ответить
+3
Бла, бла ,бла .
22.06.2024 05:33 Ответить
"глибоке занепокоєння" ta zajava horoša - čas podkrepiti ce delami ta vsjakimi horošimi podarunkami.
21.06.2024 23:56 Ответить
Просто треба 10% бюджету НАТО виділяти Україні.В більшості зброєю.І трішки грошима.
22.06.2024 06:54 Ответить
проблема полягає в тому, що ніхто не шукає інших шляхів припинити війну, таке враження, що всім вигідне її продовження... окрім звичайних українців, які за цю війну платять найбільше!

всі забули мудрість "краще поганий мир, ніж гарна війна"!

натомість отримаємо забрудненні важкими металами, хімікатами, нерозірванними ************ территорії, які будуть непридатні для життя тисячи років!! почитайте, якось, про "зону Руж", для прикладу...

я розумію, зараз зʼявляться різні відбиті, які почнуть блєять про "а шо, здаццо?"
"здаццо" тут нідочого! до чого - варіанти вирішувати проблеми ІНШИМ шляхом, а не шляхом перетворення країни у безлюдніруїни
22.06.2024 07:03 Ответить
З такими можливостями війна закінчиться дуже швидко
22.06.2024 08:05 Ответить
не закінчиться! бо ціль куйла створити зовнішнього ворога для консолідації кацапського суспільства досягнуто! куйлу достатньо спалювати своїх кацапів кількасот тисяч в рік і час від часу обстрілювати Україну ракетами для підтримки "сплочьонності"! ціль куйла - руйнувати, руйнувати і ще раз руйнувати!
якщо Україна буде обстрілювати кацапію у відповідь - то це ще більший профіт для куйла! бо він буде мати наочні докази які "бандерівці злиє" і що треба знову "всєм сплатіццо"
22.06.2024 08:12 Ответить
І що тепер з цим робити?Пірістатьстрілять?
22.06.2024 09:03 Ответить
а у вас вибір лише "пірістатьстрілять" і "продовжуватибитисяголовоюобстінку"?
22.06.2024 09:05 Ответить
Можна Вашу версію вирішення цієї проблеми,яка сподобається всім???
22.06.2024 22:16 Ответить
duže prosto obkakatj ļubovo , koli na tebe vydpovidaļnosti 0.
22.06.2024 00:31 Ответить
Они как раз выглядят великолепно. Дебилом выглядит кто-то совсем другой, впрочем как всегда.
22.06.2024 09:53 Ответить
Раз у 800 років гунни та їх потомки стараються прорватись в Європу і дати жару і спалити все. Потомки диких сибірських орд, розкиданих від Улан-уде до Кавказу просто хочуть передишки.
22.06.2024 01:47 Ответить
Мені от цікаво, цей пустопорожній піздьож про "росія має програти" колись припиниться і справді почнуть робити так, щоб раша програла, чи ця ***** безкінечна?
22.06.2024 03:26 Ответить
Зараз НАТО майже не напружуючись, фактично безкоштовно (вони просто оновлюють свої арсенали та економлять на утилізації) знищує свого історичного ворога - ссср. Не треба самих себе обманювати, саме так вони досі нас бачать. А різноманітна сволота, така як зеленський та єрмак, лише закріплює таке ставлення до нас. Адекватні заяви (так як ми це розуміємо) можуть собі дозволити лише різноманітні "екс-" на Заході, від яких вже нічого не залежить.
P.S. Буде важко...
22.06.2024 08:50 Ответить
Бла, бла ,бла .
22.06.2024 05:33 Ответить
Хорошие новости.Южная Корея будет производить поставки Украине военного оборудования.
22.06.2024 11:50 Ответить
 
 