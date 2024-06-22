Россия будет угрожать НАТО годами. Поражение РФ в Украине очень важно, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с более сильной и злой Россией.

Об этом заявил командующий сил НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Поражение России в Украине чрезвычайно важно, но независимо от того, как это закончится, ... мы увидим Россию, армия которой будет восстановлена гораздо быстрее, чем мы себе представляли", - сказал военный.

По его словам, российские лидеры убеждены, что НАТО является врагом, и они будут обвинять Альянс и союзников Украины в своих поражениях.

"Поэтому годами мы будем иметь большую проблему с Россией, и я думаю, что мы должны подготовиться к этому", - убежден Каволи.

Он подчеркнул, что "Россия - не одна", так как на этой неделе правитель РФ Владимир Путин посетил Северную Корею впервые за 24 года, "чтобы укрепить их альянс". До этого он укрепил отношения страны с Китаем и Ираном.

По мнению генерала, объединение четырех наций "вызывает глубокое беспокойство, и это создаст гораздо более сложный набор проблем для нас как нации, Соединенных Штатов, Альянса и для свободолюбивых людей, для всех".

Он высоко оценил усилия Украины, Соединенных Штатов и союзников по НАТО по увеличению производства оружия, но, по его словам, "оно должно расти".

"Правительство сыграет свою роль, частный сектор, но больше всего я считаю, что нам нужно восстановить отношения между ними", - подчеркнул Каволи.