Венгрия не блокировала 14-й пакет санкций ЕС против РФ в обмен на защиту строящейся "Росатомом" АЭС "Пакш-2", - СМИ

Венгрия поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России. В обмен на это Будапешт получил гарантии, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2".

Об этом пишет венгерская служба "Радио Свобода" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

27 стран Европейского Союза согласовали 14-й пакет санкций против России, которые затрагивают поставки российского сжиженного газа (СПГ). Венгрия тоже поддержала этот пакет санкций.

Как отмечают источники, в обмен на это правительство Виктора Орбана получило исключение из санкций на реализацию проекта строительства атомной электростанции "Пакш-2". Издание пишет, что, похоже, ядерный проект навсегда защищен от всех нынешних и будущих потенциальных санкций.

Кроме этого, венгерскому правительству удалось исключить проект "Пакш-2" из сферы действия санкций из предыдущих пакетов.

Однако то, что Венгрия поддержала 14-й пакет санкций не означает изменение позиции ее правительства. Будапешт и в дальнейшем выступает против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской атомной электростанции.

Читайте также: Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России, - глава МИД Латвии Браже

И все же журналисты называют такой шаг венгерского правительства значительным событием, поскольку ранее страна исключала возможность поддержки каких-либо карательных мер против российского газового сектора.

Что известно о проекте "Пакш-2"?

"Пакш-2" - это расширение единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Для Венгрии ее строит российская государственная энергетическая компания "Росатом". Венгрия имеет целью расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор. - Ред.) российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый. Это соглашение с РФ Венгрия подписала в 2014 году.

Читайте также: Послы ЕС приняли 14-й пакет санкций против России

Венгрия (2067) санкции (11765) Евросоюз (17490) Росатом (52)
+3
22.06.2024 17:15 Ответить
+2
Угорщина не блокувала і це маленька перемога. А всякі там гарантії ми скасуємо коли ми будемо в ЄС. А це буде незабаром.
22.06.2024 17:14 Ответить
+2
Ага,Парашу вам добудуєт.
Був Чернобіль, буде Пакш - 2.
22.06.2024 17:24 Ответить
В них все баш на баш
22.06.2024 17:08 Ответить
а Вестингауз вже потирає ручки на майбутню заміну ТВЕЛів

22.06.2024 18:06 Ответить
Отак в цьому світі все і робиться. НАПІВШИШЕЧКИ. А розгрібати Україні.
22.06.2024 17:13 Ответить
Знаєте, т.я. мокши будували більшість АЕС, в тому й числі мадьярам. То будуть залежні від орків через паливо-мастильний й всілякі ремонти..ще наздожене їх карма.

Наші давно на мастило мерикосівське перейшли, а тепер вже й паливо..бо раніше все їх слухали, що типу по ТУ можна тільки їх мастило..
22.06.2024 17:34 Ответить
Угорщина не блокувала і це маленька перемога. А всякі там гарантії ми скасуємо коли ми будемо в ЄС. А це буде незабаром.
22.06.2024 17:14 Ответить
Росатом в обмін на санкції проти приватних перельотів кацапів. Бугага.
22.06.2024 17:15 Ответить
22.06.2024 17:15 Ответить
Ага,Парашу вам добудуєт.
Був Чернобіль, буде Пакш - 2.
22.06.2024 17:24 Ответить
Цікаво як ********* завозить комплектуючі для будівництва АЕС в Угорщину....
22.06.2024 17:27 Ответить
Без бл@дорусі не обійшлось, мабудь..
22.06.2024 17:42 Ответить
Без Білорусі можливо власне і обходяться - але якась країна з ЄС точно пропускає вантажі ( географія вона така її не відміниш - до появи кротових дір або космічних вантажівок ).
22.06.2024 20:41 Ответить
Ну що, знайшовся болт з лівою різьбою?
22.06.2024 17:27 Ответить
гниле, продажне, мерзотне.....і чимось нагадує зільонського з єрмаком !
22.06.2024 17:33 Ответить
1939 рік

гітлер будує АЕС під Лондоном
22.06.2024 20:32 Ответить
 
 