Венгрия не блокировала 14-й пакет санкций ЕС против РФ в обмен на защиту строящейся "Росатомом" АЭС "Пакш-2", - СМИ
Венгрия поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России. В обмен на это Будапешт получил гарантии, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2".
Об этом пишет венгерская служба "Радио Свобода" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
27 стран Европейского Союза согласовали 14-й пакет санкций против России, которые затрагивают поставки российского сжиженного газа (СПГ). Венгрия тоже поддержала этот пакет санкций.
Как отмечают источники, в обмен на это правительство Виктора Орбана получило исключение из санкций на реализацию проекта строительства атомной электростанции "Пакш-2". Издание пишет, что, похоже, ядерный проект навсегда защищен от всех нынешних и будущих потенциальных санкций.
Кроме этого, венгерскому правительству удалось исключить проект "Пакш-2" из сферы действия санкций из предыдущих пакетов.
Однако то, что Венгрия поддержала 14-й пакет санкций не означает изменение позиции ее правительства. Будапешт и в дальнейшем выступает против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской атомной электростанции.
И все же журналисты называют такой шаг венгерского правительства значительным событием, поскольку ранее страна исключала возможность поддержки каких-либо карательных мер против российского газового сектора.
Что известно о проекте "Пакш-2"?
"Пакш-2" - это расширение единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Для Венгрии ее строит российская государственная энергетическая компания "Росатом". Венгрия имеет целью расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор. - Ред.) российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый. Это соглашение с РФ Венгрия подписала в 2014 году.
