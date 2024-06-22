Украина через третьих лиц получит боеприпасы из Сербии на 800 млн евро, - Financial Times

Сербия активно продает боеприпасы на Запад, понимая, что они потом окажутся в Украине

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По оценкам газеты, речь идет о поставках на сумму примерно 800 млн евро.

Читайте также: Президент Сербии Вучич предположил, что Украина присоединится к ЕС раньше, чем балканские страны

Президент Сербии Александар Вучич в интервью FT подтвердил, что его страна активно экспортирует снаряды.

"У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с ними в конце концов делают - это их дело", - сказал Вучич.

"Даже если я знаю [куда попадают снаряды], это не мое дело. Мое дело заключается в том, чтобы мы соблюдали закон с нашими боеприпасами, чтобы мы продавали их... Я должен заботиться о своих людях, и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", - сказал сербский президент.

Он фактически подтвердил оценку FT в 800 млн евро, но уточнил, что она охватывает будущие поставки: "Возможно, через два-три года, что-то подобное".

После распада Югославии Сербии досталась мощная оборонная промышленность. Там производят снаряды советских калибров, которые используются в Вооруженных силах Украины.

Читайте также: Американская компания Northrop Grumman будет производить в Украине снаряды среднего калибра

Напомним, Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это собственными экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней. В то же время Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украине.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александаром Вучичем, президентом Сербии, в кулуарах саммита Украина - Балканы в Афинах. В начале апреля 2024 года стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более миллиарда гривен.