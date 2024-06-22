РУС
Украина через третьих лиц получит боеприпасы из Сербии на 800 млн евро, - Financial Times

Боєприпаси

Сербия активно продает боеприпасы на Запад, понимая, что они потом окажутся в Украине

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По оценкам газеты, речь идет о поставках на сумму примерно 800 млн евро.

Читайте также: Президент Сербии Вучич предположил, что Украина присоединится к ЕС раньше, чем балканские страны

Президент Сербии Александар Вучич в интервью FT подтвердил, что его страна активно экспортирует снаряды.

"У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с ними в конце концов делают - это их дело", - сказал Вучич.

"Даже если я знаю [куда попадают снаряды], это не мое дело. Мое дело заключается в том, чтобы мы соблюдали закон с нашими боеприпасами, чтобы мы продавали их... Я должен заботиться о своих людях, и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", - сказал сербский президент.

Он фактически подтвердил оценку FT в 800 млн евро, но уточнил, что она охватывает будущие поставки: "Возможно, через два-три года, что-то подобное".

После распада Югославии Сербии досталась мощная оборонная промышленность. Там производят снаряды советских калибров, которые используются в Вооруженных силах Украины.

Читайте также: Американская компания Northrop Grumman будет производить в Украине снаряды среднего калибра

Напомним, Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это собственными экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней. В то же время Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украине.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александаром Вучичем, президентом Сербии, в кулуарах саммита Украина - Балканы в Афинах. В начале апреля 2024 года стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более миллиарда гривен.

боеприпасы Сербия Вучич Александр
Єта удар в псіну?
показать весь комментарий
22.06.2024 18:41 Ответить
Ніт...трохи нижче
показать весь комментарий
22.06.2024 18:45 Ответить
непоганий бізнес - біля міліарда євро !!!

Бог в поміч, сербські братушки!
показать весь комментарий
22.06.2024 19:04 Ответить
В какого х*ра они нам братушки, просто бизнес.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:25 Ответить
мабуть він "братушкі" з іронією сказав, відносно кацапів...бо ми їх так ніколи не називали
показать весь комментарий
22.06.2024 21:38 Ответить
Що за звичка розтрубити перед поставкою?! Мабуть щоб ворог встиг спланувати диверсії?
показать весь комментарий
22.06.2024 18:44 Ответить
Це тому, що влада Сербії Цензор читає і моніторить як деякі гадять їхню країну в коментах. Ось і виправляються).
показать весь комментарий
22.06.2024 18:49 Ответить
Моніторять вони моніторять - зараз це не складно і не дорого .
показать весь комментарий
22.06.2024 19:04 Ответить
там контракт на три роки.Так що можно планувати і планувати.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:57 Ответить
це що війна ще має три роки тривати?
показать весь комментарий
22.06.2024 19:18 Ответить
так. Але це не точно. Може п'ять.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:26 Ответить
Поставки з Сербії до нас їдуть ще з 2022 року.
Русня ще тоді нила, коли по ним прилітали пакети сербських реактивних снарядів для Граду
показать весь комментарий
22.06.2024 19:26 Ответить
Поставки здійснюються ще з 2022 року. І про це вже писали раніше. Так що секрету вже ні для кого немає, хіба що для виборців Вучича
показать весь комментарий
22.06.2024 20:57 Ответить
шось дивно.може браковані
показать весь комментарий
22.06.2024 18:47 Ответить
Хто ж в них потім щось купить.
показать весь комментарий
22.06.2024 20:08 Ответить
Специально ради того, чтобы "сообщить эту новость" ты и зарегистрировался сегодня на Цензоре, ботяра?
показать весь комментарий
22.06.2024 19:06 Ответить
Я так розумію ви потрапили не туди - крім того ви напевно з тих шо кричали "Кто не скачет тот хач" десь в мухосранську.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:08 Ответить
В армии волонтеров называют "гражданские интенданты"?Тогда вопрос-в какой армии?
показать весь комментарий
22.06.2024 19:11 Ответить
Сдрыснул нах. козлопикое.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:29 Ответить
кацап, ты попалился на шибболетах.
Лучше озаботься о заимке поглубже в тайге.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:30 Ответить
Я тоже встретил, гаварил шо земля плоска
Той шо Віримо?
показать весь комментарий
22.06.2024 21:27 Ответить
Весь прикол у тому, що пересічні серби майже на 100% підтримують росію у війні з нами. А тут така несподіванка: сербія автивно продає снаряди, якими потім будуть вбивати їхніх братушок
показать весь комментарий
22.06.2024 19:53 Ответить
Як росіяни підтримали Вірменію, серби в курсі. Навіщо їм така "підтримка"? Краще євро в руках, ніж кацапська "підтримка" в небі
показать весь комментарий
22.06.2024 20:15 Ответить
це єрмак замовляє такі статті у ФТ?
показать весь комментарий
22.06.2024 20:07 Ответить
серби все одно с.ки, від братушек з орди не відмитися
показать весь комментарий
22.06.2024 20:42 Ответить
Скажіть хто-небудь Вучичу, що кацапи не слов'яни.
показать весь комментарий
22.06.2024 20:53 Ответить
Ви по мові словянин - а шодо іншого ви може поляно - половецько - литовець.
показать весь комментарий
22.06.2024 21:19 Ответить
Тріпілець - деревлянин 😁
показать весь комментарий
23.06.2024 10:00 Ответить
Кокутено- трипіло - древлянин - в нас трипільців називають трипільцями а ось десь вже кокутенцями .
показать весь комментарий
23.06.2024 22:09 Ответить
На території ******** України жило купа племен, хто від кого пішов не розбереш.
показать весь комментарий
24.06.2024 00:24 Ответить
Сербы это кацапы Балкан, однако когда дело упирается в грОши, своя рубаха сразу же липнет к телу. Бо одно дело волать "нас с роисей - 150 миллионов!" и совсем другое сосать писю из-за какого-то масковского недоумка вместо того, что бы положить в карман серьезный пресс.
показать весь комментарий
22.06.2024 21:14 Ответить
Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. "ДАЄМ НАФТУ І ГАЗ АЗАМІН НА ЗБРОЮ І ********** "(Ваш куйло" )
показать весь комментарий
22.06.2024 23:01 Ответить
Серба на Верба
показать весь комментарий
23.06.2024 00:22 Ответить
 
 