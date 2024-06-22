Армия РФ хочет присоединить к своим силам в направлении Харькова подразделения 9-й мотострелковой бригады, - ОТГВ "Харьков"

По имеющейся у украинских военных информации, россияне планируют присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас стало известно о том, что враг осуществляет очередную попытку ротации своих подразделений на Харьковском направлении в районах Тихого, Глубокого и Волчанска, а также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ", - сообщил он.

Повх объяснил, что эта бригада перебрасывается из стратегической глубины российской территории. И добавил, что не только с Херсонского, но и с других направлений РФ постоянно пытается усилить свою группировку войск на Харьковском направлении. "Но у врага это крайне плохо получается, потому что возможности нашей артиллерии, а также других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Поэтому сейчас существует определенный паритет огневого поражения, и наша артиллерия работает в полную силу", - отметил представитель ОТГВ "Харьков".

Читайте также: РФ частично выводит некоторые подразделения в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за потери боеспособности, - ОСГВ "Хортиця"

Отдельно он проинформировал, что в их зоне ответственности боестолкновений за минувшие сутки вообще не произошло.

"По состоянию на утро также боестолкновений, прямых атак российских войск не происходило. При этом россияне нанесли 21 авиаудар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершили 311 обстрелов в сторону наших позиций. Что касается успехов Сил обороны Украины, то за минувшие сутки враг потерял на нашем направлении 63 человека - убитыми и ранеными", - сказал Повх.

Представитель ОТГВ "Харьков" отметил, что были уничтожены и повреждены 2 российских танка, 4 автомобиля и 1 единица спецтехники.

"Кроме того, Силы обороны уничтожили 18 укрытий врага и 1 пункт управления БПЛА. Это мы говорим сейчас о зоне ответственном ОТГВ "Харьков", это Волчанск и Липцы", - сказал он.

Повх заявил, что динамика боевых столкновений на Харьковском направлении меняется от суток к суткам. "Они (россияне. - Ред.) прекращают свои действия исключительно из-за потери боеспособности отдельных подразделений, что на нашем направлении происходит крайне часто", - констатировал спикер.

Ситуацию в Волчанске, в частности относительно анклава, который заблокирован Силами обороны Украины, Повх комментировать отказался.

Читайте также: Враг был приостановлен в районе села Боровая Харьковской области, - ОСГВ "Хортиця"

"Будем комментировать, когда тактический эпизод будет завершен. А что касается общей стабилизации фронта, то имеется в виду, что враг, в частности, теряет личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед", - отметил Повх.