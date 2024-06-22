РУС
Армия РФ хочет присоединить к своим силам в направлении Харькова подразделения 9-й мотострелковой бригады, - ОТГВ "Харьков"

По имеющейся у украинских военных информации, россияне планируют присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас стало известно о том, что враг осуществляет очередную попытку ротации своих подразделений на Харьковском направлении в районах Тихого, Глубокого и Волчанска, а также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ", - сообщил он.

Повх объяснил, что эта бригада перебрасывается из стратегической глубины российской территории. И добавил, что не только с Херсонского, но и с других направлений РФ постоянно пытается усилить свою группировку войск на Харьковском направлении. "Но у врага это крайне плохо получается, потому что возможности нашей артиллерии, а также других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Поэтому сейчас существует определенный паритет огневого поражения, и наша артиллерия работает в полную силу", - отметил представитель ОТГВ "Харьков".

Отдельно он проинформировал, что в их зоне ответственности боестолкновений за минувшие сутки вообще не произошло.

"По состоянию на утро также боестолкновений, прямых атак российских войск не происходило. При этом россияне нанесли 21 авиаудар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершили 311 обстрелов в сторону наших позиций. Что касается успехов Сил обороны Украины, то за минувшие сутки враг потерял на нашем направлении 63 человека - убитыми и ранеными", - сказал Повх.

Представитель ОТГВ "Харьков" отметил, что были уничтожены и повреждены 2 российских танка, 4 автомобиля и 1 единица спецтехники.

"Кроме того, Силы обороны уничтожили 18 укрытий врага и 1 пункт управления БПЛА. Это мы говорим сейчас о зоне ответственном ОТГВ "Харьков", это Волчанск и Липцы", - сказал он.

Повх заявил, что динамика боевых столкновений на Харьковском направлении меняется от суток к суткам. "Они (россияне. - Ред.) прекращают свои действия исключительно из-за потери боеспособности отдельных подразделений, что на нашем направлении происходит крайне часто", - констатировал спикер.

Ситуацию в Волчанске, в частности относительно анклава, который заблокирован Силами обороны Украины, Повх комментировать отказался.

"Будем комментировать, когда тактический эпизод будет завершен. А что касается общей стабилизации фронта, то имеется в виду, что враг, в частности, теряет личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед", - отметил Повх.

Ну ну, та хоть ви вже тут тих казок не переказуйте. Яке НАТО? Кацапи не збираються воювати з НАТО. Україну кинули їм як кістку, ось вони її і гризуть потроху. Та як би НАТО бачили реальну загрозу для себе, то тут би вже було все і навіть солдати Альянсу. Задайте собі питання, чому нам не дозволяють бити по рашці далекобійкою? Чому німці ракет не дають? Де літаки? НАТО і США хоче що б ми знищили рашку? Та очевидно що ні...
Думати треба головою, а не слухати телевізор.
22.06.2024 19:33 Ответить
Украину никто не кидал, Ху..ло само приняло такое решение. А то, что другие страны вначале не вмешивались, то только потому, что смотрели будем ли мы сопротивляться или сразу ляжем под Ху...ло. а когда увидели, что народ не сдаётся, то стали помогать. Кроме того, войны идут постоянно, кому мы помогали, нам пофиг было. По телевизору только и смотрели
22.06.2024 19:43 Ответить
Да рашка давно ничего не хочет. Думаешь Ху..ло не понимает, что влип. Просто нет выхода, кроме смерти, причем от своих, а этого он не хочет. Даже захватив Украину, свое положение в мире оно не вернет, зеком так для всех и останется. На народ ему плевать, как и на территории, недаром он половину Сибири Китаю отдал, и остальное обещал. На войну потратил уже столько денег, что каждый москаль мог стать долларовым миллионером
показать весь комментарий
22.06.2024 19:51 Ответить
Зато как нам расказывали что рашисты хотят только дамбас в административных границах и Херсон с Запорожьем. Вот вам и факт что ***** хочет отрывать по куску пока не захватит всю Украину. А потом мобилизирует всех украинцев уставших ат вайны и погонит на страны НАТО или в сирию, иран и северную корею с кем оно подписало соглашение о взаимопомощи
22.06.2024 19:03 Ответить
Наші люди гинули у війнах які не починали - ми не починали ні першу ні другу війну але компесацією за ті війни стало 1000 євро на одного гастрабайтера від добрих німецьких бізнесюків ( французи ж мали компесацію на два порядки більшу ), Захід вирішив після розвалу совка маніяка кацапи відгодовувати з ложечки - а на 11 інших республік поклали болт ( на кого менший на кого більший - в залежності скіко в кого нафти було ) . Зате колишні країни Варшавського договору з радістью прийняли як в НАТО так в ЄС - хоча на більшості з тих країн були союзниками нациків або до другої війни були такими самими маніяками як кацапи - я про ті країни які після першої війни з радістью почали захоплювати землі сусідів з гаслами кацапів - іскониє землі один нарот і подібне .
23.06.2024 04:27 Ответить
Ху...ло оно и для Африки Ху..ло. лучше бы его Ху...лята задумались, зачем им эта война. Заработок, белые лады, а если тебя не грохнут, а тупо покалечат, кому ты будешь нужен. Сопьешься, ну такая цель заложена в москалям генетически, так лучше это сделать целым, а не обрубком
22.06.2024 19:34 Ответить
Посмотрите ролики Золкина, он там всех пленных кацапов спрашивает,зачем им эта война, и почти все отвечают, кредит закрыть, машину новую хочу, дом хочу, жена заставила,шубу хочет, ну и все в таком стиле, заробитчане хреновы
22.06.2024 19:46 Ответить
Так об этом я и говорю, что инвалид даже семье не нужен будет, а к одному убитому, по статистике,три инвалида прилагается
22.06.2024 19:53 Ответить
пока Алень в "сво" ее жонушку жарит ашот или кадыровец .
22.06.2024 21:33 Ответить
А ще)) На рахунок територій, всі щомусь реально думають, що рашка хоче забрати всю Україну, а включити мозок і подумати, що на це їм треба десятки років,а то й сотні і ресурсу якого не вистачить, то ніхто про це не думає. В реальності їм потрібно зробити з України Білорусь, країну, в якій вже і мову свою забули і культуру, та і поставили в залежність від рашки. У них є навіть втікач Яник, для таких цілей
22.06.2024 19:42 Ответить
Ты ошибаешься. В отличии от Беларашки, ***** хочет Украину уничтожить полностью и ее население и ее историю. Притом даже тех кого мы называем сепаратистами. И завести на освободившуюся территорию миллионов 20-30 рашистского отребья из глубинок, чтобы ничто не напоминало им Украину и несчем было сравнивать до и после. Чтобы территория Украины напоминала черную дыру типо абхазии или приднестровья. Знаешь, мне даже родственники живущие на рашке говорили что мы вас убьем и сотрем Киев в пыль. И то что рашисты начали творить в Буче тому подтверждение. Тот кто хочет о чем то договариваться не начинает убивать и насиловать всех от женщин до детей только переступив порог.
22.06.2024 21:16 Ответить
Ты что, больной или тебя уронили ?
22.06.2024 19:52 Ответить
Харьковская операция у )(уйла провалилась
22.06.2024 19:54 Ответить
всех присоединим к Кабздону
22.06.2024 19:51 Ответить
🚨ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Су-34 та Су-57 над Азовським морем
22.06.2024 19:55 Ответить
невидимка светится хорошо , надо шархнуть
22.06.2024 19:56 Ответить
а то шо свет у нас выключают это прогресс , у нас все щас солнечные панели на крыши ставят
22.06.2024 19:58 Ответить
я тоже поставил одну , но маленькую
22.06.2024 19:59 Ответить
Відбій ✅
22.06.2024 20:00 Ответить
 
 