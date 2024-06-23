Сикорский: Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в субботу сообщил о возможности закрытия всех пунктов пропуска на границе с Беларусью.

"Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Польша, как и несколько лет назад, снова страдает от нашествия мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз с территории Беларуси.

Сикорский уверен, что все это происходит под контролем белорусских и российских служб.

"И что особенно шокирует, это то, что функционеры белорусского государства инструктируют этих людей, как бить польских солдат и польских пограничников даже тогда, когда наши парни в бронежилетах. Это совершенно неприемлемо", - сказал министр.

Он добавил, что окончательное решение будет принято после анализа его последствий. "Чтобы их чувствовал Лукашенко, а не мы", - добавил он.