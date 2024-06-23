РУС
Сикорский: Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью

Кордон Польщі

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в субботу сообщил о возможности закрытия всех пунктов пропуска на границе с Беларусью.

"Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Польша, как и несколько лет назад, снова страдает от нашествия мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз с территории Беларуси.

Читайте: Минобороны Польши сообщило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью: атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы

Сикорский уверен, что все это происходит под контролем белорусских и российских служб.

"И что особенно шокирует, это то, что функционеры белорусского государства инструктируют этих людей, как бить польских солдат и польских пограничников даже тогда, когда наши парни в бронежилетах. Это совершенно неприемлемо", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на сегодняшний день угроз со стороны Беларуси из-за "внезапной проверки" войск нет, но укрепление границы и приграничья продолжается, - Госпогранслужба

Он добавил, что окончательное решение будет принято после анализа его последствий. "Чтобы их чувствовал Лукашенко, а не мы", - добавил он.

+1
Тільки не допустіть стрільби холостими. Зразу ж на ураження. Мудіщев зрузу ж протрезвіє.
22.06.2024 23:21 Ответить
+1
польські клоуни заблокували кордони з Україною, однак чомусь через російський і білоруський кордон активно торгують з росією і білррусією при цьому звинувачують Україну у демпінгу. виродки, кончені.
23.06.2024 08:13 Ответить
Та невже?
22.06.2024 22:57 Ответить
да-а как же тєпєрь бєз тарговлі с рашистамі харчєвацца???
22.06.2024 23:01 Ответить
Тю. А чого це?

Та зачекайте ще. Лука вам ще недостатньо насрав з нелегалами.

Ах да. Онлі бізнес і трохи гешефту на торгівлі з Білоруссю та Роісєй.
22.06.2024 23:01 Ответить
Matka Polska.
22.06.2024 23:01 Ответить
Тільки не допустіть стрільби холостими. Зразу ж на ураження. Мудіщев зрузу ж протрезвіє.
22.06.2024 23:21 Ответить
Розглядає можливість… Там також Слуги народу і велике шляхівництво?
22.06.2024 23:25 Ответить
Гумор по Польску ...чи розумний крок, на випереження ? Пора визначитися ...
22.06.2024 23:44 Ответить
"Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає успіхом ухвалення в Європейському Союзі 14-го пакета санкцій проти Росії, але закликає поширити на Білорусь обмеження, які діятимуть щодо Москви.... Хоча ЄС запроваджує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт або експорт певних товарів, їхній список не такий широкий, як у випадку з Росією."
23.06.2024 00:27 Ответить
То поставте на кордон рольніков, якщо прикордонники не справляються.
23.06.2024 06:34 Ответить
польські клоуни заблокували кордони з Україною, однак чомусь через російський і білоруський кордон активно торгують з росією і білррусією при цьому звинувачують Україну у демпінгу. виродки, кончені.
23.06.2024 08:13 Ответить
А "фермерів " туди відправити слабо?- у них і досвід є і злагодження. Чи беруть дорого?
23.06.2024 08:42 Ответить
Такое впечатление что в польском правительстве сидят либо очень жадные либо очень тупые, а скорее всего и то и другое.
23.06.2024 09:42 Ответить
Ти ба ! А як же зерно, що вкрали кацапи, буде транспортуватись до польского ринку ? Та й штрейбрехерам на кордоні як заробляти кацапські юані ?
23.06.2024 11:11 Ответить
 
 