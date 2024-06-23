"Слуга народа" Мезенцева о переговорах относительно вступления в ЕС: Есть амбиция в 2029 году принять участие в выборах на уровне Евросоюза

Украина намерена завершить переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз максимально быстро, чтобы уже в 2029 году принять участие в выборах в Европейский парламент.

Такой план в эфире мелемарафона Єдині новини озвучила заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Мария Мезенцева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По словам Мезенцевой, это адекватные тайминг и время. А первые три кластера будут открываться для Украины буквально сразу после 25 июня.

"У нас 35 различных направлений, которые касаются каждой ступени нашей повседневной жизни. В поле зрения наших партнеров - антикоррупционные реформы, судебные, госслужба, как чувствует себя бизнес в Украине и не только", - отметила она.