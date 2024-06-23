РУС
"Слуга народа" Мезенцева о переговорах относительно вступления в ЕС: Есть амбиция в 2029 году принять участие в выборах на уровне Евросоюза

Марія Мезенцева

Украина намерена завершить переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз максимально быстро, чтобы уже в 2029 году принять участие в выборах в Европейский парламент.

Такой план в эфире мелемарафона Єдині новини озвучила заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Мария Мезенцева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По словам Мезенцевой, это адекватные тайминг и время. А первые три кластера будут открываться для Украины буквально сразу после 25 июня.

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении

"У нас 35 различных направлений, которые касаются каждой ступени нашей повседневной жизни. В поле зрения наших партнеров - антикоррупционные реформы, судебные, госслужба, как чувствует себя бизнес в Украине и не только", - отметила она.

+21
В УКРАЇНИ Є АМБІЦІЯ - здихатися ЗЕБЛДОТИ як можна швидше . Тоді й ЄС й НАТО , все буде!
23.06.2024 01:47 Ответить
+19


Проблема не в тому, що Тищенко і його гобліни бикують на людину на вулиці.

Проблемо не в тому, що Безугла поводить себе як психічно неадекватна людина в парламенті і спамить інфопростір своїм глупством.

Проблема не в тому, що Стефанчук поводить себе як рагульский хамський боров і тим гробить крихти репутації ВР.

Проблема не втому, що Гетьманцев як той соціалістичний голуб, гадить на голови громадянам абсурдними ідеями…

Проблема, навіть, не в тому, що вище згадані роблять все спокійно…

Ні. Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Менше, але довіряє. Мав би бути нуль, а там десятки відсотків довіри - це діагноз.

Проблема в тому, що люди, які ставили галочку і своїм вибором приводили у владу Тищенка, Безуглу, Гетьманцева, Стефанчука, Зеленського із усім кварталом… не відчувають сорому чи бодай відповідальності за свій вибір. Вони не розуміють, в чому їх провина.

Проблема в тому, що «активісти» різних масштабів поховали очі і прикрилися фІговим (чи фігОвим?) листочком «не на часі, бо ж війна». То вони були борзі таскать відра лайна і понтів на владу 14-19 років, а зараз активістська борзість здулася.

Проблема в тому, що знайдуться бізнеси, які стануть в чергу на поклон, щоб вписатися в «білі».

Проблема в тому, що журналісти в масі проявили - вони обслуга. Винятки є, але…

Проблема в тому, що на очах в суспільства «єдність» підмінили на «покірність» і суспільство погодилося.

Проблема в тому, коли кажеш «так це ж ваш вибір, ви цього прагнули», люди огризаються «ашовашпорошенколуччєбил?»

А найбільша проблема, що коли прийде час (колись же це буде) знову ставити галочку вибору, овердофіга людей знову приведе у владу нинішнє шопопало. Навіть Безуглу (правда, Оболонь, рука ж не здригнеться?). А інші прості люди повірять у чергову вивіску нових «нових людей».

Тлумачення для тих, хто читає не головою: зальоти влади, це не причина, а наслідок. причина - суспільство, котре не бажає робити роботу над помилками.

https://www.facebook.com/v.haidukevych?__cft__[0]=AZWEtWPy98ZTysPYOHmD1RNJ19MkvUwg-Ft08fnhVY0rnNKSskAUuiKdiVuHDctoVEUhLU1Xbmq5J6E346I7S9wFcgOfOl40gg9K1wiSGCZUPy2rYfrYbduDVUPRYsN00h1-oqqPFAbxT4A5hdwB4tUYJG7qRhTMSsM1e3Gu5vrSAHeNU52va-1xUKahB-g1v9s4_-mYFK6vZvvxkg8X0wAYKHGQ8Bfi6qwsbSxYlguzmtWDkvQVbCH_d-Ykun4WV2A&__tn__=-UC%2CP-y-R Віталій Гайдукевич
23.06.2024 01:56 Ответить
+9
був би Порошенко, ми б були вже в НАТО та Євро союзі
23.06.2024 06:52 Ответить
ЛАПІН -ЛУЦЕНКО
ПВК "Котлета" і дрон "Мар'яна" на службі "Ларьочніка". Єрмак, його куми і стер'вятники
https://www.youtube.com/watch?v=jDjM8a1Fe-w
23.06.2024 02:03 Ответить
Це генетична проблема. І це генетичне сміття буде тягнути всіх на дно ще багато поколінь. Спосіб є, але нажаль ніде в світі чомусь таке не практикується, а саме обмежити виборче право людям, які являються розумово не повноцінними.
23.06.2024 06:57 Ответить
Все так. Але ви впевнені, що мутрийнаріт знову не обере собі у керманичі нових "слуг", віслюків, овочів чи інших клоунів?
23.06.2024 07:30 Ответить
Якщо народ нездатни обрати гідного лідера,який здатний виконати хоча б одну заповідь - не красти - то чи є шанси що такий лідер прийде сам?І скаже як сказав один з керівників Ізраєлю - мені плювати що хоче мій народ!Я знаю що йому треба.
23.06.2024 08:06 Ответить
І до того часу в ЄС вже будуть вступати всі ті звезені індуси, африканці та інші кого зараз замість українців влаштовують на роботу.
23.06.2024 01:48 Ответить
Вам би дожити до наступних виборів уже захмарні амбіції. 2029 - наукова фантастика.
23.06.2024 01:57 Ответить
Наука і "Слуги"-це вже фантастика
23.06.2024 07:04 Ответить
Якщо хочете вступити в ЄС за життя, то їдьте в ЄС і отримуйте там громадянство.
23.06.2024 03:28 Ответить
Це 10 років. Ніхто громадянство ЄС не дарує
23.06.2024 08:33 Ответить
«В полі зору наших партнерів - антикорупційні реформи, судові,…» - слуга урода натякає що то тільки нашим партнерам видно, а слуги того не помічають.
23.06.2024 04:25 Ответить
Тобто у Слу ще є час грабувати Україну
23.06.2024 05:25 Ответить
Маю надію шо до 29 року ця вся мразота з ВР буде гнити в тюрмах...
23.06.2024 05:29 Ответить
Якщо зима буде холодною і вся енергетика розбита і знищена, тут хоть хтось залишиться до тої пори? Мразота виїде з награбованим, а звичайні люди того не переживуть,такі реалії, чи ви надієтесь на якесь чудо?
23.06.2024 17:14 Ответить
все
до чого беруться слуги
покривається ЗЕленою пліснявою...
23.06.2024 05:47 Ответить
"Такий план в ефірі мелемарафону Єдині новини озвучила...",-

Дякую за розуміння та підтримку, Цензоре. Мені теж цей безкінечний бравурно-пустопорожній лайнофон остогид.
23.06.2024 06:30 Ответить
3. 14*доболка ! На**я Ю.Федоренко з нею одружився ?!
23.06.2024 06:41 Ответить
Животное!!! В 29 году вся ваша кодла будет сидеть вместе с бениным Оманским Нариком и фсбэшником Елдаком а отупевшие залеДрочеры лишены паспортов иначе Украины не будет...
23.06.2024 06:50 Ответить
був би Порошенко, ми б були вже в НАТО та Євро союзі
23.06.2024 06:52 Ответить
був би Чорновіл, то так.
23.06.2024 17:07 Ответить
цей народ зробив з Чорноволом те саме що і з іншими проукраїнськими президентами
бо вони були за росію, за дешевий газ, узкій ізик, культуру, сріали, тощо
23.06.2024 19:22 Ответить
Що воно меле?
23.06.2024 06:54 Ответить
Там взагалі в "Слугах" хтось хоч один адекватий є?Який 2029 р.,який ЄС,ви шо бл@ть всі там в паралельній реальності живете чи всією фракцією на коксі сидите?Ви думайте,як націю від геноциду рятувати,як уникнути повного блекауту взимку,як економіку перевести на воєнні рейки...дИбіли.З такою владою в Україні до 29 року навіть "бойових" комарів не залишиться.
23.06.2024 07:01 Ответить
Амбіції ганебних слуг як і усієї зЕшобли, це напхатися грошима як гробаки лайном та стати метеликами. Але в лайні і залишаться. Питання, поки Україна свідомо буде залишатися у лайні?
23.06.2024 07:26 Ответить
Все просто:
тільки настане крах системи що захопила владу і продовжує правити в Україні з 91 року , через рік ми в нато і єс як повноправні без ніяких але
23.06.2024 08:21 Ответить
Молоденькая морковка, нового урожая.
23.06.2024 08:28 Ответить
А где будете вы, что так планируете. Или обещать не значит женится. Люди думают дожить до завтрашнего дня, идёт война, а они все планируют. Занимайтесь насущными делами, иначе не то что до ЕС, а и до победы многие не доживу. А в ЕС будем идти тогда, когда в Украине не будет войны, а вас в ВР
23.06.2024 08:29 Ответить
Дермак з колєю дрищенком вже готові?
23.06.2024 08:59 Ответить
"Слуга народу"? Все ясно, триндить дамочка.
23.06.2024 09:06 Ответить
А чё?Про "кластеры" она мощно задвинула.Внушает. Как в свое время Верещучка про "шатлы".
23.06.2024 10:18 Ответить
В ЄС, в НАТО якщо т. Путін перестане погрожувати умовному Заходу і світовому шерифу США, бо ті ж не перестануть боятися, і дасть добро, то єсітолькото, то сразу, после дождика в четверг...

"Слуга народу" Мезенцева про переговори щодо вступу в ЄС: Маємо амбіцію в 2029 році взяти участь у виборах на рівні Євросоюзу Та мезенцева, аби тільки щось ляпнути перед камерою, про себе провидицю нагадати...
23.06.2024 09:29 Ответить
всех слуг надо проверять на детекторе. первый вопрос, зарплата в конвертах
23.06.2024 09:51 Ответить
Пані Мезенцева ,навіщо вішаєте нам локшину на вуха ?

Посилання на 2029 рік -це так ,аби щось змолоти .

Яку конкретно Ви понесете відповідальність ,коли
цей прогноз не справдиться ???
23.06.2024 10:26 Ответить
Чоловік цієї Мезенцевої дуже активно просуває ідею мобілізації жінок.
Він прекрасно знає, що його Мезенцеву мобілізація не зачепить.
Вона і надалі буде вигулювати шмотки і сумки за тисячі доларів у Верховній Раді і у Європі.
23.06.2024 10:28 Ответить
Теля ще в сраці, а баба з довбнею бігає....
23.06.2024 10:28 Ответить
Маєте наглість таке стверджувати, абсолютно ігноруючи виконання умов для вступу.
23.06.2024 10:57 Ответить
Маємо амбіцію в 2029 році взяти участь у виборах

І не мрійте. Навіть у виборах на рівні сільради.
23.06.2024 12:04 Ответить
 
 