2 777 70

Шмыгаль после удара РФ по Харькову: Украине нужно больше оружия, больше самолетов и боеприпасов

Удар РФ по Харкову

Украине нужно больше оружия, самолетов и боеприпасов, чтобы атаки на мирные города стали невозможными.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков сегодня (22.06. - Ред.)снова подвергся жестокой атаке со стороны россии. Удар управляемыми авиабомбами по жилому дому в центре города. Есть погибшие и раненые.

Также смотрите: Удар РФ по Харькову: Количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей 12, 13 и 17 лет. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели работают на месте попадания. Разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим.

Партнеры могут помочь остановить этот террор. Украине нужно больше оружия, больше самолетов и боеприпасов. Чтобы исключить подобные атаки на мирные украинские города", - заявил Шмыгаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про удар РФ по Харкову

Автор: 

оружие (10405) Харьков (7730) Шмыгаль Денис (2821)
Топ комментарии
+15
Хіба прем'єр призначається для того, щоб все, чим живе країна, випрошувати у когось? Для цього є політики. Основне завдання прем'єра - організовувати виробництво всього необхідного.
23.06.2024 03:14 Ответить
+13
твій "святий" ахметка в 2014 році пр*срав даунбас, бо "гудів у гудок"- дивився хто йому більше дасть за данвабве українська влада чи кацапи !!! а в 2019 році ахметка, беня к. разом з фсб привели до влане ще зелене, тупориле, криворагульне, на*ркоманське чмо ...



https://yt3.ggpht.com/HS0DufXOdx13zHqELIymLkHadwl-wUKonq3v9KhuZbV6p9-k_eS531U5jjCLYhnwlme8gYPTbLQx=s1024-rw-nd-v1
23.06.2024 06:38 Ответить
+9
Геть шмигаля- поміняти на все, що треба більше ним перелічене
23.06.2024 02:10 Ответить
Геть шмигаля- поміняти на все, що треба більше ним перелічене
23.06.2024 02:10 Ответить
Ніяка ППО не захистить, зупинить тільки адекватна, дзеркальна відповідь ;"Око за око..." , енергооб'єкт за енергооб'єкт, котельна за котельну..., побіжать в ООН жалітися на укр фашистов з вересками :"а нас то за што..."?
23.06.2024 05:13 Ответить
Тільки дороги та мости наблизять нас до Перемоги! 😕
23.06.2024 05:25 Ответить
23.06.2024 06:35 Ответить
Драсть, а производство табака. Я вас умоляю, тока не под Привозом, а то у цыганвы отстойный табак.
23.06.2024 07:02 Ответить
та велике зе-гігаватництво ...



23.06.2024 08:52 Ответить
Так уже-заводчики верблюдов получили "бронь".Не путать с работниками передвижных шапито и ментами.Тоже,кстати, "бронированных".
23.06.2024 10:04 Ответить
І тротуарна плитка!
23.06.2024 12:12 Ответить
Шмигаль, то тільки вивіска та імітація наявності уряду в Україні. Всім керують малороси і антимйданівці - єрмак, татаров і шурма.
23.06.2024 06:56 Ответить
Зброя, літаки, ********** - це до премʼєр-міністра України, за майбутньої наявності.
23.06.2024 02:11 Ответить
ПУСТЬ АХМЕТОВ ЯХТУ ПРОДАСТ !)
23.06.2024 03:01 Ответить
Вот Ахмєтов, на відміну від ЗЄлі,

"Нікаму не должен"!

але ж допомагає, сталевими бункерами і т.д.
23.06.2024 05:27 Ответить
твій "святий" ахметка в 2014 році пр*срав даунбас, бо "гудів у гудок"- дивився хто йому більше дасть за данвабве українська влада чи кацапи !!! а в 2019 році ахметка, беня к. разом з фсб привели до влане ще зелене, тупориле, криворагульне, на*ркоманське чмо ...



https://yt3.ggpht.com/HS0DufXOdx13zHqELIymLkHadwl-wUKonq3v9KhuZbV6p9-k_eS531U5jjCLYhnwlme8gYPTbLQx=s1024-rw-nd-v1
23.06.2024 06:38 Ответить
Лайнисте, бо на Звiробiй справу завiв...

23.06.2024 07:10 Ответить
КАРЛ, СЛЫШИШЬ, ЛАЙНИСТЕ.
23.06.2024 07:45 Ответить
Також, пic.нисте, бо наярюе своiм обрiзаним прикидом об рояль.

23.06.2024 07:12 Ответить
Вас уродов стране не нужно только
23.06.2024 03:02 Ответить
Хіба прем'єр призначається для того, щоб все, чим живе країна, випрошувати у когось? Для цього є політики. Основне завдання прем'єра - організовувати виробництво всього необхідного.
23.06.2024 03:14 Ответить
Ну ви ж думаєте ви будуте красти а все інше вам будуть давати да?
23.06.2024 03:29 Ответить
Шмигаль, а как насчет пингвинов?
23.06.2024 04:36 Ответить
Не неси нісенітницю, якщо не розумієш яка колотнеча йде за антарктичний клуб. Пінгвіни тут до чого?
показать весь комментарий
Колотнеча идет в Волчанске или в клубе пингвинов, откуда ты не вылазишь?
23.06.2024 12:31 Ответить
Що проблеми з головою? Лікуватися потрібно не запускай проблему, дурбелик. Ти мабуть дятел у Вовчанську коли знаєш, що там колотн
23.06.2024 18:05 Ответить
Колотнеча, а не бої, трахнутий на пінгвінах.
23.06.2024 18:06 Ответить
совсем ты плохой.
Пингвины тебя покусали или трахнули?
23.06.2024 18:47 Ответить
Да, видно в тебе, жертви аборту, справі взагалі кепські, і тут уже нічим не допоможеш, тим більш зоофелія проявляє себе активно.
23.06.2024 20:50 Ответить
Він сам , як пінгвін серед "слуг" зеленої кліки. Наче розумна людина (Ахметов дурників не тримає) , а став еталоном безпорадності.
23.06.2024 06:40 Ответить
Цей халуй ахметовський налажує виробництво власної зброї..
23.06.2024 05:26 Ответить
чи може ЗЄ-лєнівський?
23.06.2024 05:28 Ответить
А він хіба знає, що таке виробництво? Не пишіть мудрені, для нього, слова. Ось призначати на керівні, хлібні, посади, всупереч законодавству, це саме про нього, ще одного вундеркінда зеленого лушпиння.
23.06.2024 06:43 Ответить
Треба більше зброї? Купить, або зробить свою! Досить скиглити по всьому світу "Дайте, не минайте!"
23.06.2024 06:13 Ответить
Який мудрий чоловік той Шмигаль.

Таки догадався, що Україні потрібно більше зброї, більше літаків та *********** і зразу повідав усьому світу - щоб усі знали також.
23.06.2024 06:30 Ответить
Шмигаль зробив заяву в розріз дій і мислення величезного стратеха тисячоліття - Херпіду, про необхідність для України більше зброї, більше літаків та ***********. Бо пан Бубочка, який ставши героєм у мріях наріду 73%, відразу став називатися більше воєвничо- Боневтіком знав і все робив і покзував, що Україні потрібні асфальт, "95 квартал", єрмак і татаров і "какя разница". Як величезний стратех відвів війська з укріплень в чисте поле( щоб не зважали кацапам спокійно їхати), розмінував всі підходи до міст і територій півдня, особливо Маріуполя та всього Азовського моря, знищив ракетну програму і направив своїх дуполизів на опозицію і Порошенка, які криком кричали, що потрібно робити ракети, снаряди і виділяти кошти на армію. Діяв як величезний патріот "русского мира". Я не помилився 73%?
23.06.2024 06:54 Ответить
Помилився. З тих 73 мін. 30 голосували проти пєтці шоколадного. Тому порохоботе закінчуй нести "пургу" . В 19 мавр, пєєтця, зробив свою справу і повинен був піти у небуття, а воно знову полізло і тим самим зробило все щоб недоросль прийшла до влади.
23.06.2024 07:04 Ответить
Не виправдовуй свій невиправний і злочинний поступок у 2019 році Колян русак. 30% тупорилих голосували не проти "Петі шоколадного", а за свою смерть і знищення держви. Я дивуюся, як 5-й Президент вибив у Європи безвіз, асоціацію, санкції для ворога, допоміг отримати Томос для незалежної Автокефальної церкви, закріпити в Конституцію рух в ЄС і НАТО, "мовний закон", провести такі класні реформи як децентралізація, прозоро і заповнення електронних деклрацій чиновниками, а саме цінне - це відродження армії і ракетних програм при такій великій кількості в країні баранів 73%.
23.06.2024 07:26 Ответить
Марний Ваш труд.Всі хто розумів,той і розуміє.Хто не розумів,для кого це пусті слова,той не зрозуміє.Віками так.Так і живемо
23.06.2024 07:44 Ответить
Як в воду дивитесь, тільки те, що наповерхні, для вас не цікаве. Я рекомендував би вам знайти та подивитися останню пресконференцію на посаді керівника АП, покійного, вже нажаль, О. Зінченка. Дуже багато пізнавального можете отримати.
23.06.2024 10:35 Ответить
Нагадай мені Толян порошистий, які оборонні заводи при петці шоколадному працювали у три зміни? І, як розквітла корупція, про що М. Помпео сказав, що він не розуміє за, що гинуть на сході, коли корупція роз'їдає Державу зсередини, немов рак. Турорилим та безмозговими тебе мати народила і тут уже ні добавити ні відняти. Особисто для мене, що пеця, що боневтік з одного кагалу, та одного поля ягоди, отруйні для України. А такі дятли, як ти, це їхній обслуговуючий персонал.
23.06.2024 09:40 Ответить
А хто по Вашому нормальний???
23.06.2024 14:38 Ответить
Питання, якщо чесно, дуже складне. В свій час Мао хотів догнати та перегнати Америку стрибком тигра, але стрибок не вийшов і Китай опинився в великій опі. Але прийшов Ден і сказав, що потрібно робити, хай хоч дуже маленький крок вперед кожен день. Разультат бачимо. Так і у нашому випадку з того гімна, що маємо потрібно вибирати те, що найменше воняє. Нове і нормальне незвідки само собою не візьмется, недоросль наглядний приклад. Особисто я вже впевнений, що коли б ми в 2014 вибрали ЮВТ, а не шоколадного наша історія пішла зовсім іншим шляхом. Я не є її прихильник, але надаю належне її освіті, довіду та професіоналізму. А в даний час також нікого більш сильнішого та знаного не бачу. Тільки не розповідайте мені
23.06.2024 18:20 Ответить
Ага,Люля ще в 2014 вчила пірістать стриляти,ні один танк не повинен виїхати з боксу!!!
24.06.2024 08:48 Ответить
Про Залужного. Він женераль, але не Кромвель, навіть не його тінь.
23.06.2024 18:21 Ответить
А зебилы все перекидають зi своеi дурноi голови на здорову(нашу)... Зебиле, у тебе був шанс покопирсатися промiж 49 кандидатiв, ти ж таке недолуге, вибрало членограя, та й то, тупого, бо поялозити глупостями по фано, воно сплагiатило у фрикибразерс(переводится братья-дрочуны. В конце ролика конферансье брезгует с дрочунами ручкаться) ... Я бы на зебила подал в суд за воровство(плагиат).

https://youtu.be/zBVNq4Bfdfs Vidéo : Freaking Brothers (Piano)

https://youtu.be/zBVNq4Bfdfs Koreus

https://youtu.be/zBVNq4Bfdfs https://www.koreus.com › a...

21 окт. 2003 г. - Re: Freaky Brothers. 0. moi je di ke ya du trukage. -bNj-. Posté le: 25/11/2004 17:28 Mis à jour: 25/11/2004 17:28. #2. Je masterise ! Inscrit ...
23.06.2024 07:43 Ответить
ну так !!! ще потім українців роблять винними - мало донатять, не хоч йти на фронт і тд.тп, а самі крадуть, зраджують, саботують де тільки можна, на на чому тільки можна ....



Victoria Joy 🇺🇦: Всі вже бачили що помічниця Колі-Каклєти Евеліна Андрієвська, яка вчора активно допомагала йому у Дніпрі проти бійця KRAKEN, давно вже внесена до бази «Миротворець». Залишу для історії трошки хронології.

✅ У 2015 році Евеліна Андрієвська поширювала фейки російської пропаганди та розповідала про "звірства" ЗСУ на Донбасі.

✅ У 2018 році Евеліна Андрієвська відвідувала тимчасово окупований Крим, щоб побувати на концерті свого кумира Григорія Лепса, який «вважає правильним все, що робить путін» і підтримував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення росії в Україну.

✅ У 2023 ГУР МО Буданова нагородило Евеліну Андрієвську за видатні заслуги перед Україною.

Так працює зелена команда. Ну і кого ви зробили разом?

23.06.2024 07:57 Ответить
Я думав, що Зе - прихильники зрозуміли, що вони впороли херню, коли голосували за шмарклю! Все що шмаркля обіцяв, вийшло навпаки, мав повернути народ назад в Україну, стало навпаки, втікають, хто як може, обіцяв закінчити війну, стало навпаки, обіцяв злодіїв посадити, стало навпаки, привів злодіїв. Все навпаки відбувається при шмарклі!
23.06.2024 07:56 Ответить
Ні, бо зебільство - це діагноз розумової відсталості. Ці уїбани знищили країну своїм ідіотизмом, і навіть не здатні розуміти цього. Навіть після майже 3 років повномасштабної кривавої війни, навіть здихаючи під ракетами та сидячи без світла. Просто тупорилий скот.
23.06.2024 10:11 Ответить
Дуже поважаю самокритику. Зрі в корінь, як казав Козьма Прутков. А корінь нашої проблеми не 2019, це наслідок, а причина сталася в 2014 році, саме тоді " тупий народ", забувся, що собою являє пеця шоколадний і зробив демократичний вибір за який ми сьогодні отримуємо розплату.
23.06.2024 18:27 Ответить
До Мйдану тут по місту
Цокот копит чуть...
Воєвничо, а не смішно,
Сметуни вже йдуть???
То, від страху вівців зубки
Здійснюють той гул
Не вилазять з кошар, будки
Навіть звуків нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали вмить
Їнші всі сховли дупу,
А нам кров тут лить!!!
23.06.2024 07:20 Ответить
Я поет, звати Незнайка, від мене вам балалайка.
23.06.2024 18:30 Ответить
Скільки можна вимагати, пора самим бдувати крилаті , балістичні ракети, чи на південмаші не залишились фахівці?
23.06.2024 07:49 Ответить
Ну ти бачив? Без шмигаля ми б і не знали...
23.06.2024 07:51 Ответить
...а ще нам треба яйця по 17 гривень .
23.06.2024 08:08 Ответить
А ОСНОВНЕ ? Набагато більше чесних, професійних, порядних чиновників.
23.06.2024 08:33 Ответить
І? Що було для цього зроблено за роки війни ? А тому числі Шмигалем?
23.06.2024 08:44 Ответить
Про те, що "Україні потрібно більше зброї, більше літаків та ***********" треба було думати у 90-х роках, а не зараз.
23.06.2024 09:12 Ответить
А чому він не пише, що потрібно дозволити бити будь-якою зброєю по касапським в/ч навіть на їх території на упередження обстрілів?
23.06.2024 09:50 Ответить
«Перемога на полі бою не дасть Україні стати частиною Росії», - сказав Блінкен. «Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію».
23.06.2024 09:55 Ответить
Скільки зброї,літаків ,ППО для захисту України і її народу закатали "зелені прорашистські слуги" в дороги , по головних напрямках рашистського наступу ?
23.06.2024 10:08 Ответить
Зелені брехливі підараси, єдине на що здатні клянчить у світу "дай дай,дай!" Та розкрадати усі гроші. Тварюки абсолютно нічого не роблять для країни, в них армія трусами не забезпечена!
23.06.2024 10:13 Ответить
А шмуклєр все краде і краде...
23.06.2024 10:33 Ответить
Пісатєль дєніс шмигаль написав для нас, тупих пересічних, чого нам не вистачає у війні з кацапнею. Цікаво, де буратінка видрав цього "розумного" та "патріотичного" прем'єра? Чувак працює у фейсбуці та роз'їжджає по закордонах з протягнутою рукою. Талановитий у нас "прем'єр-міністр"...
Така промосковська пізд*братія на чолі з гетманцевим вбиває нашу економіку не гірше за кацапню на фронті наших хлопців у шанцях.
23.06.2024 10:34 Ответить
Третій рік активної фази війни, і Шмигун почав щось здогадуватись.
23.06.2024 10:52 Ответить
Шмигаль, прямо «розійшовся» у викритті фактів бездіяльності приблуд95, після 21 травня!
Зеленського і ОПУ з ВРУ та ГПУ, прямо носом тикає в лайно, яке вони розвели з 2019 року щодо блокування вжиття Урядами, ДІЄВИХ ЗАХОДІВ із забезпечення обороноздатності України!! За невиконання ними ДОЗу, взагалі ціла Готова Кримінальна справа!
ДБР та СБУ, вимушені хоть якось діяти, на його ВИКРИТТЯ!
Слава Україні!
23.06.2024 10:59 Ответить
"Шмыгаль после удара РФ по Харькову: Украине нужно больше оружия, больше самолетов и боеприпасов " - ДОЛБОДЯТЕЛ, так вы сами ОТКАЗАЛИСЬ требовать от Байдена выполнения ЗАКОНА Конгресса о Ленд Лизе в мае 2022 !!!
Говорили, нам и так всё дадут".
Вот, "дали". Теперь нытьё : "дайте ...дайте ..дайте ".
23.06.2024 11:05 Ответить
Тут таких тоже большинство
Которые объясняли почему лендлиз не нужен, и достаточно "шары"

Одно из их объяснений, но ведь за лендлиз надо будет платить.
Справочно:
согласно https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf справки Конгресса , США ожидают получить от Украины 0$ за лендлиз
Возврат уцелевшего лендлиза и возможные расчеты через 50 лет

Итог:
Теперь просьбы дайте ПВО
Уже даже согласны в "рент", т.е. по сути лендлиз
Но никто не дает

Справочно, от момента окончания лендлиза 1 октября 2023, все союзники предоставили ПВО:
Гепарды 5шт
ИРИС-Т 8шт
Патриот 1шт
Skynex 2шт

Из 50+ стран Рамштайна, за 9 месяцев все это ПВО предоставила Германия
стоимость батареи Ирист-Т (3 пусковые) - 140млн евро
т..е все это ПВО стоит примерно 1млрд
но убытков пока ожидали ПВО - нанесено намного больше
Трипольская ТЕЦ - 7+ лет восстановления и под 1млрд$ стоимость

Явно лендлиз обошелся бы значительно дешевле, чем восстанавливать инфраструктуру
СССР в нынешних ценах заплатил за весь лендлиз около 10млрд, получишви весь спектр вооружений, который измерялся десятками тысяч и более

Украина, получает не десятки тысяч, а просто десятки, иногда пару сотен, или просто единичные экземляры
например 31 танк абрамс, 1 патриот от сша, и т.п.
23.06.2024 16:09 Ответить
Тьфу.
23.06.2024 11:21 Ответить
Україні потрібно менше Шмигалєй і більше Залужних.
23.06.2024 12:35 Ответить
 
 