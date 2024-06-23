Поставки Россией высокоточного оружия КНДР не оставят препятствий для помощи Сеула Украине, - советник по нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин
Южная Корея не будет иметь препятствий для помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил советник по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.
Он отметил, что решение Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с Северной Кореей.
"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас "красная линия", если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" - сказал Чан Хо Чжин.
Такое замечание означает, что Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие, если Россия пересечет линию.
Кроме того, Чан Хо Чжин заявил, что Россия должна приложить усилия для улучшения двусторонних отношений.
"Если они хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, я хотел бы еще раз повторить, что российская сторона должна хорошо подумать", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея пересмотрит вопрос поставок оружия в Украину. Это произошло после того, как РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
По данным южнокорейских СМИ, Украине могут поставить системы ПВО.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал планы Южной Кореи по поставке оружия Украине "очень большой ошибкой".
Все інше Сеул постачає
проти ударів по всій росії.
замахали своїми договорняками
Це величезна омана. Давайте нам зброю щоб знищити кацапію. Коли кацапії не стане, червонодупі з півночі забудуть про напад на вас.
Вангую, когда ким чен хер сплавит заржавевшее гавно, и освободит склады под новые партии боеприпасов, его "дружбе" с хйлом внезапно придет "холодец".