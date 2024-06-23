РУС
Поставки Россией высокоточного оружия КНДР не оставят препятствий для помощи Сеула Украине, - советник по нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин

Радник з нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин

Южная Корея не будет иметь препятствий для помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил советник по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.

Он отметил, что решение Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с Северной Кореей.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас "красная линия", если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" - сказал Чан Хо Чжин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южная Корея на Глобальном саммите мира выразила готовность продолжать помощь Украине

Такое замечание означает, что Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие, если Россия пересечет линию.

Кроме того, Чан Хо Чжин заявил, что Россия должна приложить усилия для улучшения двусторонних отношений.

"Если они хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, я хотел бы еще раз повторить, что российская сторона должна хорошо подумать", - сказал он.

Также читайте: В Госдепе считают сближение РФ и КНДР признаком неудач Путина в войне против Украины

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея пересмотрит вопрос поставок оружия в Украину. Это произошло после того, как РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

По данным южнокорейских СМИ, Украине могут поставить системы ПВО.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал планы Южной Кореи по поставке оружия Украине "очень большой ошибкой".

КНДР (1264) россия (96949) Южная Корея (342)
Топ комментарии
+18
Російська сторона може думати тільки сракою,а ще понти їх нє все.
23.06.2024 09:56 Ответить
23.06.2024 09:56 Ответить
+16
а ви всі такі прості, без власних розвідданих, досі не знаєте, що касапи вже давно діляться з Ином своєю високоточною зброєю...
23.06.2024 10:05 Ответить
23.06.2024 10:05 Ответить
+11
Очередная коричневая линия?
23.06.2024 10:05 Ответить
23.06.2024 10:05 Ответить
Російська сторона може думати тільки сракою,а ще понти їх нє все.
23.06.2024 09:56 Ответить
23.06.2024 09:56 Ответить
А ві дакажітє.
23.06.2024 10:04 Ответить
23.06.2024 10:04 Ответить
Очередная коричневая линия?
23.06.2024 10:05 Ответить
23.06.2024 10:05 Ответить
Мова йде про ВИСОКОТОЧНУ зброю від Сеула до України - РАКЕТИ.
Все інше Сеул постачає
23.06.2024 14:01 Ответить
23.06.2024 14:01 Ответить
Так це ж було вже!
23.06.2024 14:36 Ответить
23.06.2024 14:36 Ответить
Що ж тоді? Яка ваша думка?
23.06.2024 14:40 Ответить
23.06.2024 14:40 Ответить
Вони чекають коли кндр офіційно передасть ракети,це вже буде останньою краплею
23.06.2024 15:38 Ответить
23.06.2024 15:38 Ответить
а ви всі такі прості, без власних розвідданих, досі не знаєте, що касапи вже давно діляться з Ином своєю високоточною зброєю...
23.06.2024 10:05 Ответить
23.06.2024 10:05 Ответить
Знову відмазки,знову соплежуйство.
23.06.2024 10:19 Ответить
23.06.2024 10:19 Ответить
Давайте вже нам свої дрони та танки Хюндай
23.06.2024 10:13 Ответить
23.06.2024 10:13 Ответить
Ще одні терористи за нашу кров хочуть свої питання вирішувати
23.06.2024 10:22 Ответить
23.06.2024 10:22 Ответить
Пекельні борошна? Та це ж просто невимовна бентега!
23.06.2024 10:31 Ответить
23.06.2024 10:31 Ответить
Вони вже поставили мільиони снарядів - поставте и ви - відмазки
23.06.2024 10:23 Ответить
23.06.2024 10:23 Ответить
Вони вже давно поставляють
23.06.2024 10:56 Ответить
23.06.2024 10:56 Ответить
Чим менше залишиться снарядів на півночі Кореї, тим півдню краще. Так що за це вони тільки вдячні рф.
23.06.2024 11:15 Ответить
23.06.2024 11:15 Ответить
Корея точно випускає ракети потрібної нам дальності і не буде заперечувати
проти ударів по всій росії.
23.06.2024 11:30 Ответить
23.06.2024 11:30 Ответить
Ну що, спитали дозволу у #уйла і потім засцяли? 🤡
23.06.2024 11:52 Ответить
23.06.2024 11:52 Ответить
а до цього які були перешкоди?

замахали своїми договорняками
23.06.2024 12:01 Ответить
23.06.2024 12:01 Ответить
Хай Південна Корея просто продовжує тихенько передавати Штатам гарматні набої зі своїх неміряних запасів - дядько Сем знає, що з ними робити, і ми теж.
23.06.2024 12:23 Ответить
23.06.2024 12:23 Ответить
Меньше надо было ***** лизать жопу, тогда бы не было таких проблем.
23.06.2024 12:54 Ответить
23.06.2024 12:54 Ответить
І на далі слідкують,передадуть якщо? Що ще треба,11 тисяч контейнерів зброї передав корейський диктатор на болота.Весь світ уважно слідку,тільки знати за чим?
23.06.2024 13:16 Ответить
23.06.2024 13:16 Ответить
Пыня выпустил Чжина из бутылки!
23.06.2024 13:17 Ответить
23.06.2024 13:17 Ответить
Лялякать, не мішки таскать. Зробіть а потім говоріть.
23.06.2024 14:21 Ответить
23.06.2024 14:21 Ответить
Тут корейці або інформаційно прикривають свої дії, або гальмують на всю голову. Бо у московитів нічим розплачуватись за вже поставлені мільйони ракет та снарядів окрім ракетних та ядерних технодогій. Тобто погрози південних корейців виглядають дивно...,
23.06.2024 17:34 Ответить
23.06.2024 17:34 Ответить
Друзі з Республіки Корея. Невже ви вважаєте, що від нападу підтримуваної кацапами червоної мерзоти на вашу країну стримує те, що ви не поставляєте зброю до України?

Це величезна омана. Давайте нам зброю щоб знищити кацапію. Коли кацапії не стане, червонодупі з півночі забудуть про напад на вас.
23.06.2024 17:48 Ответить
23.06.2024 17:48 Ответить
Кацапы не поняли весь смысл фразы: "восток - дело тонкое", а азия - это вообще отдельная история. Ким Жир Трест - подумал: "зачем тратиться на утилизацию некондиционных боеприпасов, когда их можно выгодно продать северному лоху; деньги сэкономил, еще и заработал, политические плюшки получил и т.д.". А лох и купился на якобы "боеприпасы", которые взрываются через раз, не там где надо и т.д.
Вангую, когда ким чен хер сплавит заржавевшее гавно, и освободит склады под новые партии боеприпасов, его "дружбе" с хйлом внезапно придет "холодец".
24.06.2024 00:34 Ответить
24.06.2024 00:34 Ответить
Тобто він хоче, щоб ***** відкликало свій підпис під угодою з ином? Мда... Наївні... Він не просто високточну зброю пухляку передасть - він ще йому технології виробництва атомних підводних човнів подарує, літаками забезпечить ********* та навчить в космос запускати супутники-шпигуни. А ви все будет чекати...
24.06.2024 06:25 Ответить
24.06.2024 06:25 Ответить
 
 