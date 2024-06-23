РФ может сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, - депутат Госдумы Картаполов

В России заявили, что могут сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, предусмотренное официальной доктриной, если Москва посчитает, что угрозы растут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель комитета обороны Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Так, Картаполов сказал, что если угрозы возрастут, то время принятия решения о применении ядерного оружия может быть изменено.

"Если мы видим, что вызовы и угрозы растут, это означает, что мы можем что-то исправить в (доктрине) относительно сроков применения ядерного оружия и решения об этом применении", - заявил он.

Читайте также: Путин может применить тактическое ядерное оружие, если армия РФ будет разгромлена в Украине, - секретарь СНБО Литвиненко

Как отмечается, война в Украине спровоцировала самое большое противостояние между Россией и Западом после Кубинского кризиса 1962 года. Российский диктатор Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что Россия может изменить свою официальную ядерную доктрину и условия, при которых такое оружие может быть использовано.

Однако Картаполов добавил, что говорить о конкретных изменениях ядерной доктрины пока рано.

Ядерная доктрина России до 2020 года определяет, при каких условиях президент может рассматривать возможность использования ядерного оружия: в целом как ответ на нападение с применением ядерного или иного оружия массового уничтожения или обычного оружия, "когда под угрозой стоит само существование государства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия: Это будет иметь серьезные последствия

Напомним, ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.