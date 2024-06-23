РФ может сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, - депутат Госдумы Картаполов
В России заявили, что могут сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, предусмотренное официальной доктриной, если Москва посчитает, что угрозы растут.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель комитета обороны Госдумы РФ Андрей Картаполов.
Так, Картаполов сказал, что если угрозы возрастут, то время принятия решения о применении ядерного оружия может быть изменено.
"Если мы видим, что вызовы и угрозы растут, это означает, что мы можем что-то исправить в (доктрине) относительно сроков применения ядерного оружия и решения об этом применении", - заявил он.
Как отмечается, война в Украине спровоцировала самое большое противостояние между Россией и Западом после Кубинского кризиса 1962 года. Российский диктатор Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что Россия может изменить свою официальную ядерную доктрину и условия, при которых такое оружие может быть использовано.
Однако Картаполов добавил, что говорить о конкретных изменениях ядерной доктрины пока рано.
Ядерная доктрина России до 2020 года определяет, при каких условиях президент может рассматривать возможность использования ядерного оружия: в целом как ответ на нападение с применением ядерного или иного оружия массового уничтожения или обычного оружия, "когда под угрозой стоит само существование государства".
Напомним, ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
азіати, дружно, послали нахєр!
знову, ядерною єлдою махає.
хоча дивно, що не сцарь всєх ємєль, це робить, і не його міньйон, ведмєдєв.
Прикладів цього, тільки у 20-21 столітті, достатньо!!
Але по мережі, московське лайно, зашумувало, як після дріжджів у вигрібній ямі!!! Співпадіння …
Дотримуймося ІнформГігієни, щоб не було діареї, як у рашистів!
Слава Україні!
Москальня дурнувата , запамʼятайте , що відповідь
не забариться , тому що і вас , в першу чергу ,
бахнуть ядерним ударом ‼️
Я вже кілька разів Вам зауважував, але Ви продовжуєте писати його майже у кожному коментарі.
Не забувайте, що коментарі тут читають десятки тисяч людей!!
Борімося, переможемо рашистів!
Хай спочатку подивляться, що в них лишилося від їхнього ППО та на що воно здатне. Точніше, чи здатне воно хоч щось перехопити. Я вже не кажу про балістику.
Лякають вони. Самим їм не лячно, що удар у відповідь або на випередження вони пропустять повністю?
До речі, а де сувора фраза: "Ето нє блєф"?
Лише три хвилини і немає московських та пітерських болот разом з бидломасою кацапською, смердючою.
Якими ж нікчемними виглядають ці спроби когось налякати і коричневі лінії на трусах.
Чи його харчують, отого воєнного злочинця??
- Про Чорне море? - Та звісно то брехня про Чорне - тільки московське і ленінградське.