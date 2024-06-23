РУС
РФ может сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, - депутат Госдумы Картаполов

Ядерна зброя

В России заявили, что могут сократить время принятия решения о применении ядерного оружия, предусмотренное официальной доктриной, если Москва посчитает, что угрозы растут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель комитета обороны Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Так, Картаполов сказал, что если угрозы возрастут, то время принятия решения о применении ядерного оружия может быть изменено.

"Если мы видим, что вызовы и угрозы растут, это означает, что мы можем что-то исправить в (доктрине) относительно сроков применения ядерного оружия и решения об этом применении", - заявил он.

Читайте также: Путин может применить тактическое ядерное оружие, если армия РФ будет разгромлена в Украине, - секретарь СНБО Литвиненко

Как отмечается, война в Украине спровоцировала самое большое противостояние между Россией и Западом после Кубинского кризиса 1962 года. Российский диктатор Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что Россия может изменить свою официальную ядерную доктрину и условия, при которых такое оружие может быть использовано.

Однако Картаполов добавил, что говорить о конкретных изменениях ядерной доктрины пока рано.

Ядерная доктрина России до 2020 года определяет, при каких условиях президент может рассматривать возможность использования ядерного оружия: в целом как ответ на нападение с применением ядерного или иного оружия массового уничтожения или обычного оружия, "когда под угрозой стоит само существование государства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия: Это будет иметь серьезные последствия

Напомним, ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.

россия (96949) ядерное оружие (1386)
+32
23.06.2024 15:00 Ответить
+22
23.06.2024 15:02 Ответить
+21
Скоріше здохнуть. Теж варіант.
23.06.2024 14:55 Ответить
******* вже по собі,вам же хочеться (жека пердьожин).
23.06.2024 14:51 Ответить
золотые слова - готовяться взорвать ядерную бомбу над сибирью, как просила симанян
23.06.2024 15:00 Ответить
а це ще один доказ того, що ху йло не в морозильнику. шо там постійно трандів хєнєрал? шо одним із доказів того, шо ху йло в морозильнику є те, що васіліч (патрушев) не розкидаються ядерними погрозами як це любило робити ху йло. і що ми чуємо останнім часом? іде постійне брязкання ядерною палкою.
23.06.2024 15:56 Ответить
секті вічно живого *****.привіт
23.06.2024 16:55 Ответить
привіт-привіт. тільки сектант тут ти, а не я. мені вупше покуй здохло те куйло чи живе. чому? бо там в кремлі/навколо кремля вони всі такі як і те ху йло. а чого вони такі? та тому що там насілєніє в своїй більшості хоче у владі таких як те ху йло. вони ще до сих пір на сраліна моляться і на члєніна.. а як здохне ху йло, то вони будуть молитися і на ху йла. так що так, ху йло там буде для них вічно жити. як і члєнін.
23.06.2024 17:21 Ответить
ти там казав про доказ але ніякого доказу не довів
23.06.2024 17:30 Ответить
доказ чого? шо ху йло живе? ) ну а які є докази того, шо воно не живе? )) а якщо ти віриш хєнєралу у його версію про холодильник, то так само можна і вірити в те, що хєнєрал говорив не раз про те, що практично вже нема бряцань ядерною бімбою і це є підтвердженням того, що ху йло таки мертве. бо тільки живе ху йло любило бряцати ядерною бімбою, а платнонич/васіліч цього не роблять. казав ж таке хєнєрал? казав. і не раз. і що ми бачимо останнім часом? знову бряцання ядерною бімбою і вже від самого васіліча. значить.. значить, що десь хєнєрал піздить. і оці останні бряцання ядерною бімбою від васіліча по суті знівелювали версію хєнєрала про холодільник. бо якби справді був холодильник, то не було би зараз тих бряцань ядеркою. а вони є насправді.
23.06.2024 18:27 Ответить
Це не бряцання а імітація бряцання.
23.06.2024 19:56 Ответить
та точно таке саме бряцання було і за ху йла..
23.06.2024 20:58 Ответить
Для чого писати такі дурні простирадла.вчись формулювати думки коротко і по суті.докази що фуйло здохло я тобі писав раніше і зараз є підтвердження: сформовано госсовет на перші ролі висуваються мантуров та молодший патрушев,старший патрушев смотрящій за двійником повзуча націоналізація.так що хенерал тут тільки ти.
23.06.2024 20:01 Ответить
не писав ти ніяких доказів. бо їх не існує. вся ця маячня з ютуба - це не докази. ) госсовєт діє там уже багато років. так що це не доказ. і націоналізація теж не доказ. бо її нема. ) кадрові перестановки в уряді - це просто кадрові перестановки. так само як і звільнення генералів. бесєду ху йло мало звільнити ще 26.02.22. а наважилось звільнити тільки на днях. та й то приводом для звільнення була просто відставка, бо вже старий і пора на пенсію. було би те ху йло здохше, то зараз би так не рухали вгору його дочок у різні міністерства. так само як і двоюрідну сестру ху йла цівільову чи як там її, яка стоїть на чолі ще однієї вежі кремля.. а патрушева уже списали. як старого, так і малого. так як і шойгу списали. на пенсію. зараз рулить все більше крило чемезов+корольов+бортніков. мантуров головний кандидат в прем'єри.
показать весь комментарий
Для дурнів звичайно не існує ніяких доказів.і сперечатися з ними марна справа.
показать весь комментарий
ти серйозно віриш в те, що ху йло зараз в морозильнику?
показать весь комментарий
Я вірю своїм очам.те що всім показують- фсбешне опудало.характер та темперамент не ті.і не важливо де оригінал в холодильнику,морозилці,землі чи десь ще.
показать весь комментарий
я й кажу - свідок секти морозильника.
показать весь комментарий
Спілкування закінчено,всі твої висери в спамі.
показать весь комментарий
не хочеш мене запитати чи вірю я у те, що ху йло здохло 26.10.23? )
показать весь комментарий
а я тобі все одно відповім: мені пофіг живе те ху йло чи в морозильнику воно. тільки тоді повірю що його нема, коли кацапи виведуть з України своїх орків. а тратити час на дослідження темпераменту, характеру, зросту, голосу, тембру, кількості волосся на голові та інших "інсайдів" від соловья і гєнєрала, як це робиш ти, то просто дурня.
показать весь комментарий
Скоріше здохнуть. Теж варіант.
показать весь комментарий
Так а шо - вундервафля у вигляді фабів/кабів вже не працює? Єдрьону бомбу треба?
показать весь комментарий
Так ж кортить їм земну кульку знищити!! Зомбаки довбанські..
показать весь комментарий
БУ бу бу бу бу бу "МІ ВАЖНІЕ" "Очень і Очень" "Бойтесь нас"
показать весь комментарий
23.06.2024 15:00 Ответить
23.06.2024 15:02 Ответить
За воспитательной работой
23.06.2024 15:15 Ответить
показать весь комментарий
Де самольоти ***.
показать весь комментарий
Щоо??
показать весь комментарий
Ядерна зброя вже не врятує кацапське бидло!
показать весь комментарий
Та московія по тихому бз * ить під себе ,вона скоротить ,то і превентівно скоротиться час на відповідь від США та НАТО ...вже ніхто ризикувати не буде ,хліб треба зберегти для світу
показать весь комментарий
Росія як ексгібіціонист. Трясе ядерним **** з розкритого плащу. І це все, що вона може. Бо вже не стоїть .
показать весь комментарий
Ну то давайте, жахніть, запустіть механізм знищення мордору.
показать весь комментарий
скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, означає не що інше, як скоротити час отримання адекватної відповіді із застосуванням все тієї ж ядерної зброї
показать весь комментарий
Всєм баяцца А сумно те,що західні сцикуни ведуться на це фуфло. І кацапня це знає.
показать весь комментарий
Угу, там ще питання - воно в них взагалі в якому стані?? Може вже розібрали на металобрухт, й шахти ото стоять як надувні танки. Або може при запуску на місці і тойво..
показать весь комментарий
Треба готуватися до гіршого. Росатом працює, рос-ракети теж літають. Швидше за все і ядерна зброя в робочому стані.
показать весь комментарий
боятся кацапам нада . у них АЭС досягаемые нашими ракетами
показать весь комментарий
оно им нада ?
показать весь комментарий
Ніхто їх уже не боїться, ЗСУ розвіяли всі міфи: і про "другу армію світу" і про "анало говнети" ...
показать весь комментарий
Надоїло жити - прискорюйте!
показать весь комментарий
Всі ці погрози не більше ніж порожні понти гопника ...
показать весь комментарий
Але про вмяк випадок превентивних 10 мегатон по москвабаду б не завадило
показать весь комментарий
Всяк
показать весь комментарий
значить, дуже добре з'їздив до пухляша.
азіати, дружно, послали нахєр!
знову, ядерною єлдою махає.
хоча дивно, що не сцарь всєх ємєль, це робить, і не його міньйон, ведмєдєв.
показать весь комментарий
Московита слухати або читати, себе неповажати!!
Прикладів цього, тільки у 20-21 столітті, достатньо!!
Але по мережі, московське лайно, зашумувало, як після дріжджів у вигрібній ямі!!! Співпадіння …
Дотримуймося ІнформГігієни, щоб не було діареї, як у рашистів!
Слава Україні!
показать весь комментарий
Героям слава!!

Москальня дурнувата , запамʼятайте , що відповідь
не забариться , тому що і вас , в першу чергу ,
бахнуть ядерним ударом ‼️
показать весь комментарий
В українській мові немає слова "спів_падіння".

Я вже кілька разів Вам зауважував, але Ви продовжуєте писати його майже у кожному коментарі.

Не забувайте, що коментарі тут читають десятки тисяч людей!!
показать весь комментарий
Як на то, буде ваша ласка, у подальшому, читайте не співпадіння, а просто, - збіг. Буду вдячним
Борімося, переможемо рашистів!
показать весь комментарий
Гопники "гнуть пальці", а раптом "лохи" злякаються ...
показать весь комментарий
https://t.me/voynareal/92265 Відеопідтвердження вдалого та чіткого влучання української 🚀 по пункту управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка, Бєлгородської області
показать весь комментарий
знатный получился бабах
показать весь комментарий
😳На китайське село прилетіли уламки космічної ракети, - Spacenews.
показать весь комментарий
Відео токсичного пістєца: https://*****.com/7782884695/OkcOK13BW
показать весь комментарий
Північні корейці, як піонери у космосі…. Бавляться ракетами від рашистів…
показать весь комментарий
держите меня семеро, щас в.бу
показать весь комментарий
Та сідайте вже голою дупою на їжака.
показать весь комментарий
"Не лякай інших - і сам не будеш бояться ..."
показать весь комментарий
Що вони там скоротять? Що вони там застосують?
Хай спочатку подивляться, що в них лишилося від їхнього ППО та на що воно здатне. Точніше, чи здатне воно хоч щось перехопити. Я вже не кажу про балістику.
Лякають вони. Самим їм не лячно, що удар у відповідь або на випередження вони пропустять повністю?
До речі, а де сувора фраза: "Ето нє блєф"?
показать весь комментарий
Ну, вони мабуть думають, що попадуть в рай з 72 незайманими гуріями. Напевне дурь таліби завезли свіженьку.
показать весь комментарий
Рашистсике твари, так примените! Вы все сдохнете и Мир очистится, но выжившие всегда будут помнить, кто нанес первый удар и вычистят вас, как смертельно опасный вирус на Земле.
показать весь комментарий
"Тримайте мене семеро!"
показать весь комментарий
Якби відповідь - то да а напад коли шибануло тоді и ударили
показать весь комментарий
Та хоч гонки скачіть, а летить ракета з ядерною боєголовкою у мАскву та піцер - 3 хвилини!
Лише три хвилини і немає московських та пітерських болот разом з бидломасою кацапською, смердючою.
показать весь комментарий
В москвабаді і навколо проживає кожне 4 кацапло.І там все страшно централізоване,тому якщо щось станеться,мордор просто здохне
показать весь комментарий
Систе́ма «Пери́метр» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос . Система «Периметр», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Індекс ГРАУ - 15Э601, в країнах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО відома як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Dead Hand, в перекладі «Мертва рука») - комплекс автоматичного управління масованим ядерним ударом, що буде завданий у відповідь агресору. Комплекс створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР в розпал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни в 1970-і роки. Призначений для гарантованого доведення бойових наказів від вищих ланок управління (Генштаб ЗС СРСР, Управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) РВСП ) до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командних пунктів та окремих пускових установок стратегічних ракет, що стоять на бойовому чергуванні, у разі надзвичайного стану, коли лінії зв'язку можуть бути пошкоджені.
показать весь комментарий
Ну то таке, незадолго до того, как такой наказ поступит на кп, начальнику и всем офицерам этого кп придет по электронной почте письмо, в котором будет подробно изложены все последствия, которые их ожидают после окончания войны, в том счастливом случае, если они каким-то чудом выживут. Последствия довольно серьезные - пожизненное заключение получат только низовые исполнители, все кто выше - петелька.
показать весь комментарий
Людей лякають якимось судовим процесом після ядерної війни? Смішно, згоден. Ха-ха-ха.
показать весь комментарий
Мрії відрубаної голови.Основна маса офіцерів не виконає розпорядження,купа ракет не вилетять,впадуть,ще щось станеться.Це ж росія.Інші ПУ будуть знищені,якщо вони тільки смикнуться до запуску.Те що вилетить,те знищать
показать весь комментарий
Ви нагадали мені коментаторів до 24 лютого 2022 року. Так, можливо все так і буде. А може і ні. Я б не перевіряв.
показать весь комментарий
Довбодятлам нема спокою. Така величезна країна, стільки корисних копалин, безмежні можливості! Сидіть суки, як нормальні люди і розбудовуйте рай на своїй землі. Так ні ж, тварюки, самі не живуть і іншим не дають.
показать весь комментарий
Ото ви, пані, правду кажете. На рахунок тварюк. Згоден з Вами на всі 100 відсотків!
показать весь комментарий
Їм ще ніхто вголос не пообіцяв, що атвєточка - це ядєрний пєпєл на місці Москви і Лєнінґрада.
показать весь комментарий
им давно все пообещали, тому все эти высеры - для внутреннего потребления кацапским стадом.
показать весь комментарий
Маасквічі і лєнінґрадцы про це не чули, тому і бикують.
показать весь комментарий
останній аргумент )(уйла-ядерний удар
показать весь комментарий
«окупанти прінялі закон, соґласно коротому, будут нажимать на кнопку с большим замахом і їщьо боліє суровим іпалам».

Якими ж нікчемними виглядають ці спроби когось налякати і коричневі лінії на трусах.
показать весь комментарий
Прутін, знову за оті лінії взявся, ох і смердючі ж вони….
Чи його харчують, отого воєнного злочинця??
показать весь комментарий
А як вони впізнають де вона, та загроза, зараз знаходиться, в Геленджике, в кремлі, чи з верблюдоводом шкуругетовічем, біля костра, друг на друзі стрибають?
показать весь комментарий
Волобуев, вот вам меч...
показать весь комментарий
- Роспропаганда казала, що начебто Чорне море викопали укри, - то це брехня була?
- Про Чорне море? - Та звісно то брехня про Чорне - тільки московське і ленінградське.
показать весь комментарий
