РУС
Новости
Северная Корея за полгода, предположительно, передала РФ 1,6 млн артиллерийских боеприпасов, - WP

С августа 2023 по январь 2024 года КНДР, вероятно, передала РФ около 1,6 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет некоммерческой организации глобальной безопасности C4ADS, информирует Цензор.НЕТ.

В отчете отмечается, что в период с августа 2023 по январь 2024 года из России в КНДР прибыло более 74 тысяч метрических тонн взрывчатки. Грузы сначала прибыли в два порта на Дальнем Востоке России. После этого груз распределили по 16 объектам преимущественно вдоль западных границ РФ вблизи Украины.

WP отмечает, что вес грузов, прибывших в РФ, равен примерно 1,6 миллиона артиллерийских снарядов того типа, который страна-агрессор использовала в войне против Украины.

В документации грузы записали как взрывчатку. Однако, по данным C4ADS, места, куда прибыли товары, указывают, что это боеприпасы.

Кроме этого, в данных не говорится о происхождении поставок. Но анализ, проведенный WP и C4ADS, обнаружил доказательства передвижения российских кораблей между Северной Кореей и Россией в вышеупомянутый период.

Читайте также: Путин посетит КНДР с целью поиска дальнейшей военной поддержки, - The Guardian

Анализ спутниковых снимков и данных морского движения показывает, что военные суда под флагом РФ стояли в северокорейском порту Раджин, после чего пришвартовались в российских портах Восточный и Дунай. Согласно данным, большинство грузов, на которых указывалось, что это "взрывчатка", отправилась на объекты в России в течение недели после прибытия.

О судах, которые занимались перевозкой - Lady R, Angara, Maria и MAIA-1 - известно, что они принадлежат российским компаниям, тесно связанным с армией РФ. Несмотря на то, что невозможно точно установить, что же именно перевозили эти корабли, США и Южная Корея ранее публично назвали эти четыре суда причастными к транспортировке северокорейского оружия в Россию на основе спутниковых снимков и сообщений прессы.

Північна Корея за пів року, ймовірно, передала РФ 1,6 млн артилерійських боєприпасів

WP добавляет, что РФ, чьи запасы боеприпасов сокращаются в войне против Украины, полагается на своих нескольких союзников. В свою очередь КНДР, которая находится под строгими международными санкциями, "ищет способы заработать деньги".

Напомним, что на этой неделе диктатор РФ Владимир Путин впервые за 24 года совершил визит в КНДР. Диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Читайте также: В Госдепе считают сближение РФ и КНДР признаком неудач Путина в войне против Украины

І ніяких піратив і морських розбійників на них нема. А де терористи світу, цеж скільки "ніштяків" везуть, ан ніт, ніхто не нападає і не викрадає.
Висновок, що головний офіс всіх терористів світу це Кремль
23.06.2024 17:39 Ответить
китай, параша, іран та північна корея це гнійник цивілізації. Якщо його не зупинити воно зжере людство
23.06.2024 17:41 Ответить
Виходить у кацапів таки є друзі. А в нас лише на словах. Та й те, як тільки почнеш щось говорити проти наших друзів, тут же налітають місцеві тролі і починають верещати, що потрібно було робити своє, а не у наших друзів просити. Наче ці тролі колись самі щось виготовляли.
23.06.2024 17:42 Ответить
Це як правило кацапи, замасковані під наших. Їхнє бздо розраховане на необізнаних людей що заходять у коменти
23.06.2024 17:48 Ответить
А ти сам особисто за своє життя що виготовив?
23.06.2024 17:48 Ответить
Креслення резиденцій у Межигір'ї, віктор федорович.
23.06.2024 18:01 Ответить
23.06.2024 19:10 Ответить
Захід не розраховував на таку віину - віина по іхньому - 1000 літаків летять - ******** - противник паралізовании а в цих вилупків зброя на всі випадки життя
23.06.2024 17:50 Ответить
Просто на Западе не дураки чтобы воевать против стран с ПВО.
23.06.2024 18:37 Ответить
ППО теж "зноситься", справа в ЯЗ.
23.06.2024 18:57 Ответить
чекайте.
ще, тиждень тому було три млн.
десь, млн контейнерів, невідомо з чим.
а, ще, 6 млн корейських добровольців.
23.06.2024 17:50 Ответить
***** зпапамʼятай тебе і твою московію вже нічого не врятує
23.06.2024 19:07 Ответить
При цьому мовчки! Не гавкая постійно про це публічно! Як наші ,,партнери"!
23.06.2024 19:07 Ответить
В порівнянні з чеською ініціативою це.... хіба можна порівняти ...навіть по часу...(((
23.06.2024 19:17 Ответить
1.6 млн,снарядів Північна Корея продала. Значить приблизно таку ж кількість і виробила. ( питання боєздатності)
А скільки виробила Україна?
Чому вони можуть а ми ні?
23.06.2024 19:31 Ответить
північну корею хтось бомбить? тупіше питання важко було знайти
23.06.2024 23:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lordy-YqkOA

ATACMS ударили в Крыму. ПВО России убило людей в Севастополе

Сьогодні 23-го - ATACAMS в Криму по військових обʼєктах
гриміло по усьому Криму- Євпаторія, Бахчисарай,Саки, Інкерамн Севастополь - КУШНАРЬ
23.06.2024 19:38 Ответить
Північно Корейський "окурок" набагато порядніший у дотриманні і виконанні обіцяного куйлу, В порівнянні з обіцяннками .яких не виконують США.НАТО І ЄС для України...
23.06.2024 20:06 Ответить
Про те , що одна лише КНДР забезпечує рашку краще , а ніж ВСІ західні країни нас , вже писали ...?
23.06.2024 21:10 Ответить
США https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf вже передало 3млн+ снарядів за 2+ років
"КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів" за 5 місяців

50+ країн Рамштайну, якось теж не змогли повністю оплатити Чеську ініціативу по закупці снарядів

Начебто не співставні за потужністю країни, проте...
23.06.2024 21:19 Ответить
До речі ви знаєте чому совок перший запустив людину в космос - напевно ніт . Просто совок запустив Гагаріна на трішечки переробленому супутнику - розвіднику - а американці робили свій корабель з розрахунку шо в ньому має полетіти людина а не переробляли шось в шось.
24.06.2024 02:55 Ответить
не тих ми взяли в союзники
23.06.2024 23:53 Ответить
 
 