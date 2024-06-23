Северная Корея за полгода, предположительно, передала РФ 1,6 млн артиллерийских боеприпасов, - WP

С августа 2023 по январь 2024 года КНДР, вероятно, передала РФ около 1,6 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет некоммерческой организации глобальной безопасности C4ADS, информирует Цензор.НЕТ.

В отчете отмечается, что в период с августа 2023 по январь 2024 года из России в КНДР прибыло более 74 тысяч метрических тонн взрывчатки. Грузы сначала прибыли в два порта на Дальнем Востоке России. После этого груз распределили по 16 объектам преимущественно вдоль западных границ РФ вблизи Украины.

WP отмечает, что вес грузов, прибывших в РФ, равен примерно 1,6 миллиона артиллерийских снарядов того типа, который страна-агрессор использовала в войне против Украины.

В документации грузы записали как взрывчатку. Однако, по данным C4ADS, места, куда прибыли товары, указывают, что это боеприпасы.

Кроме этого, в данных не говорится о происхождении поставок. Но анализ, проведенный WP и C4ADS, обнаружил доказательства передвижения российских кораблей между Северной Кореей и Россией в вышеупомянутый период.

Анализ спутниковых снимков и данных морского движения показывает, что военные суда под флагом РФ стояли в северокорейском порту Раджин, после чего пришвартовались в российских портах Восточный и Дунай. Согласно данным, большинство грузов, на которых указывалось, что это "взрывчатка", отправилась на объекты в России в течение недели после прибытия.

О судах, которые занимались перевозкой - Lady R, Angara, Maria и MAIA-1 - известно, что они принадлежат российским компаниям, тесно связанным с армией РФ. Несмотря на то, что невозможно точно установить, что же именно перевозили эти корабли, США и Южная Корея ранее публично назвали эти четыре суда причастными к транспортировке северокорейского оружия в Россию на основе спутниковых снимков и сообщений прессы.

WP добавляет, что РФ, чьи запасы боеприпасов сокращаются в войне против Украины, полагается на своих нескольких союзников. В свою очередь КНДР, которая находится под строгими международными санкциями, "ищет способы заработать деньги".

Напомним, что на этой неделе диктатор РФ Владимир Путин впервые за 24 года совершил визит в КНДР. Диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

