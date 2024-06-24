РФ держит в Черном и Азовском морях 7 кораблей, 3 из них – ракетоносители. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро понедельника, 24 июня, в Черном море на дежурстве находится один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". В Азовском море враг хранит 2 ракетоносителя.
Об этом сообщают ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по состоянию на 06:00 в Черном море находится один российский корабль-ракетоносец.
В Азовском море тем временем на боевом дежурстве находятся 6 военных кораблей врага, из которых два являются носителями крылатых ракет "калибр". Общий залп - до 16 ракет.
В Средиземном море враг завел все ракетоносители в районы базирования. Там нет ни одного ракетоносителя.
Сколько судов в интересах РФ совершили проход через Керченский пролив?
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 7 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.
