РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9234 посетителя онлайн
Новости
1 343 13

ЕС разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины с использованием активов РФ, - Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Европейский Союз разработал юридический способ обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет средств, полученных от замороженных российских активов в этом году.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial TImes.

Он отметил, что поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о распределении доходов от замороженных активов России, она "не должна быть частью решения о том, как использовать эти деньги".

Боррель заметил, что этот обходной путь "сложный, как и любое правовое решение, но он работает".

Также читайте: ВПК, финуслуги, энергетический сектор и военные преступления: Боррель рассказал, что входит в новый пакет санкций ЕС против РФ

Издание отмечает, что обход вето Будапешта также может устранить препятствие, которое может осложнить усилия "Большой семерки" по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов до декабря, который должен быть выплачен из будущих поступлений - решение, принятое лидерами на саммите в Италии в начале этого месяца.

Почти 200 млрд евро иммобилизованы в ЕС, преимущественно в Бельгии, и в начале этого года блок согласился использовать прибыль, полученную в феврале, на закупку оружия для Украины.

Венгрия уже давно выступает против того, чтобы ЕС коллективно оказывал военную поддержку Украине. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева, на сумму около 6,6 млрд евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ будут выделены Украине до летних каникул, - Домбровскис

Юридический обходной путь будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в понедельник, 24 июня, добавляет FT.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, юридического обхода для использования средств ЕС, вероятно, будет достаточно, чтобы гарантировать выплату кредита.

Автор: 

Венгрия (2077) оружие (10405) Евросоюз (17495) Боррель Жозеп (785) замороженные активы (310)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Наконец то додумались, а ведь как просто, послали на ... и тема закрыта
показать весь комментарий
24.06.2024 09:22 Ответить
+4
Який там механізм? Поводити орбану по губам та й все.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:24 Ответить
+3
Маршала цьому опецьку не дали - не встигли, УПА подбала про це, підстрелила кабанчика.
Але стосовно мадярів - тут є згода, цим біосміттям гидували навіть німці...
показать весь комментарий
24.06.2024 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можуть якщо хочуть
показать весь комментарий
24.06.2024 09:17 Ответить
Наконец то додумались, а ведь как просто, послали на ... и тема закрыта
показать весь комментарий
24.06.2024 09:22 Ответить
цю мадярію потрібно гнати з ЕС !!!
показать весь комментарий
24.06.2024 09:23 Ответить
Який там механізм? Поводити орбану по губам та й все.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:24 Ответить
Саме так. Привілегію просто вийти та десь випити каву він остаточно втратив.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:32 Ответить
Пока не получиться, ему Ху..ло водит
показать весь комментарий
24.06.2024 09:39 Ответить
Демократія не має права лягати під диктаторів та політичних негідників. Досвід древніх Афін свідчить, що перемоги під керівництвом демократії змінюються на поразки, коли демократичні засади підмінюються диктаторськими принципами "демократичних лідерів". Європа ризикує, не даючи гідну відповідь черговому політичному негіднику, який топче демократичні основи своїми заявами та словесним поносом про демократію. І це у центрі Європи. Україна обрала собі подібного "Лідора" і вже йде шляхом древніх Афін до ...... загибелі. Українські прогресивні політики не ризикують знести цю дЄрмаківську ОПГ прикриваючись патріотичними словами про недопустимість ЗМІНИ ВЛАДИ (яка узурпувала злочинно владу в країні) в умовах війни. Негідники цим користуються для знищення демократії та навіть самої країни.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:46 Ответить
Маршал Ватутин: "Венгров в плен не брать"
показать весь комментарий
24.06.2024 10:09 Ответить
Маршала цьому опецьку не дали - не встигли, УПА подбала про це, підстрелила кабанчика.
Але стосовно мадярів - тут є згода, цим біосміттям гидували навіть німці...
показать весь комментарий
24.06.2024 10:37 Ответить
Согласен со званием. УПА здесь не канает. К ней вопросов от поляков мало не покажется. Слава Украине
показать весь комментарий
25.06.2024 09:59 Ответить
Что значит УПА здесь не канает? Если не в курсе - читаем первоисточники как УПА хлопнула этого поросёнка-украиноненавистника. Мнение поляков по поводу УПА интересует украинцев настолько, насколько поляков интересует мнение украинцев об Армии Крайовой 🙄 Хотя если вспомнить исторические зашквары поляков, их историческую ненависть к украинцам, то вообще наSрать.😉
показать весь комментарий
25.06.2024 16:40 Ответить
Краще розробіть механізм виводу цієї країни зі складу ЄС. Вони давно мріють про засос із паРашею.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:43 Ответить
 
 