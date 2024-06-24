ЕС разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины с использованием активов РФ, - Боррель

Европейский Союз разработал юридический способ обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет средств, полученных от замороженных российских активов в этом году.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial TImes.

Он отметил, что поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о распределении доходов от замороженных активов России, она "не должна быть частью решения о том, как использовать эти деньги".

Боррель заметил, что этот обходной путь "сложный, как и любое правовое решение, но он работает".

Издание отмечает, что обход вето Будапешта также может устранить препятствие, которое может осложнить усилия "Большой семерки" по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов до декабря, который должен быть выплачен из будущих поступлений - решение, принятое лидерами на саммите в Италии в начале этого месяца.

Почти 200 млрд евро иммобилизованы в ЕС, преимущественно в Бельгии, и в начале этого года блок согласился использовать прибыль, полученную в феврале, на закупку оружия для Украины.

Венгрия уже давно выступает против того, чтобы ЕС коллективно оказывал военную поддержку Украине. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева, на сумму около 6,6 млрд евро.

Юридический обходной путь будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в понедельник, 24 июня, добавляет FT.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, юридического обхода для использования средств ЕС, вероятно, будет достаточно, чтобы гарантировать выплату кредита.