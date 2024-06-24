Войска РФ ночью 22 июня запустили "Калибры" по Украине не из акватории Азовского, а с Черного моря, - ВМС

Российские захватчики в ночь на 22 июня осуществили пуски ракет типа "Калибр" из акватории Черного, а не Азовского моря, как сообщали в ВМС ВСУ ранее.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

Ранее спикер ВМС отметил, что ракеты захватчики запустили из акватории именно Азовского моря, и что это "поворотный момент" в войне.

По уточненной информации, в результате проведения доразведки, все же выяснилось, что это Черное море. Эту информацию всегда достаточно сложно уточнять. Конечно, общество нуждается в ней немедленно. Но все равно, несмотря на то, что она публикуется, она уточняется, потому что нам важно понимать реальный расклад. И в результате, все же пришли к выводу, что это подводная лодка", - сказал он.

Плетенчук отметил, что "этот ракетоноситель в дальнейшем находится в Черном море".

"Сейчас он находится в Черном море, он пустой. И фактически сказать, что он патрулирует трудно, потому что патрулировать толщу воды нет смысла, он там просто находится. Скорее всего, что его так же просто заменят. Потому что у них на ходу как минимум три субмарины в Черном море. А из Азова один из носителей вышел вчера, сделал переход в пункт базирования Новороссийск. То есть, их там сейчас остается два в Азовском море", - добавил спикер ВМС ВСУ.

Что предшествовало?

23 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 35 частных домов, корпуса больницы и ряд админзданий

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 июня российские военные применили 16 ракет различных типов и 13 ударных беспилотников.

