РУС
95 оккупантов, 32 единицы вооружения и 3 пункта управления БПЛА россиян уничтожено за сутки на юге

На півдні за добу знищено 95 окупантів та 32 одиниці техніки росіян

Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток ликвидировано 95 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили 32 единицы вооружения и военной техники врага, из них:

  • 1 танк
  • 11 пушек
  • 14 единиц автобронетехники
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы
  • 5 лодок.

Читайте также: За сутки на Восточном направлении потери врага составляют более 1000 окупантов, уничтожено более 70 единиц вражеской техники, - ОСГВ "Хортица"

Также защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта, 3 пункта управления БПЛА, 2 огневые позиции и полевой пункт боеснабжения.

Напомним, по состоянию на 24 июня общие боевые потери РФ с начала войны - около 534 360 человек (+1270 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин.

Автор: 

уничтожение (7737) техника (1778) ВСУ (6862) Силы обороны юга (427)
