95 оккупантов, 32 единицы вооружения и 3 пункта управления БПЛА россиян уничтожено за сутки на юге

Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток ликвидировано 95 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили 32 единицы вооружения и военной техники врага, из них:

1 танк

11 пушек

14 единиц автобронетехники

1 станцию радиоэлектронной борьбы

5 лодок.

Читайте также: За сутки на Восточном направлении потери врага составляют более 1000 окупантов, уничтожено более 70 единиц вражеской техники, - ОСГВ "Хортица"

Также защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта, 3 пункта управления БПЛА, 2 огневые позиции и полевой пункт боеснабжения.

Напомним, по состоянию на 24 июня общие боевые потери РФ с начала войны - около 534 360 человек (+1270 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин.