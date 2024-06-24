95 оккупантов, 32 единицы вооружения и 3 пункта управления БПЛА россиян уничтожено за сутки на юге
Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток ликвидировано 95 оккупантов.
Также ВСУ уничтожили 32 единицы вооружения и военной техники врага, из них:
- 1 танк
- 11 пушек
- 14 единиц автобронетехники
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы
- 5 лодок.
Также защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта, 3 пункта управления БПЛА, 2 огневые позиции и полевой пункт боеснабжения.
Напомним, по состоянию на 24 июня общие боевые потери РФ с начала войны - около 534 360 человек (+1270 за сутки), 8019 танков, 14 195 артсистем, 15 398 боевых бронированных машин.
