Сийярто заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро помощи Украине от замороженных активов РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных активов РФ на военную поддержку Украины и в то же время заявил, что Будапешт намерен обжаловать это решение.

Об этом сообщает HVG.hu, информирует Цензор.НЕТ.

Сийярто раскритиковал решение ЕС о направлении 1,4 млрд евро доходов с российских замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход позиции Венгрии. По его словам, этим решением "ЕС пересек красную линию". Дипломат также заявил, что "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

Кроме этого, Сийярто также пожаловался, что "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что Будапешт уже изучает "правовые возможности" обжаловать вышеупомянутое решение.

В то же время глава венгерской дипломатии отметил, что его страна не наложила вето на 14-й пакет санкций ЕС против РФ, поскольку "это не вредит национальным интересам Венгрии и не угрожает энергетической безопасности Венгрии".

Также он сообщил, что страны-члены ЕС объявили, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" полностью защищен от санкционных мер.

Ранее сообщалось, что Венгрия поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России. В обмен на это Будапешт получил гарантии, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2". К строительству этой АЭС, как известно, привлечен "Росатом".

