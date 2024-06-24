РУС
Новости
4 968

Сийярто заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро помощи Украине от замороженных активов РФ

Сійярто заявив, що Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про 1,4 млрд євро допомоги Україні від заморожених активів РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных активов РФ на военную поддержку Украины и в то же время заявил, что Будапешт намерен обжаловать это решение.

Об этом сообщает HVG.hu, информирует Цензор.НЕТ.

Сийярто раскритиковал решение ЕС о направлении 1,4 млрд евро доходов с российских замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход позиции Венгрии. По его словам, этим решением "ЕС пересек красную линию". Дипломат также заявил, что "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

Кроме этого, Сийярто также пожаловался, что "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что Будапешт уже изучает "правовые возможности" обжаловать вышеупомянутое решение.

В то же время глава венгерской дипломатии отметил, что его страна не наложила вето на 14-й пакет санкций ЕС против РФ, поскольку "это не вредит национальным интересам Венгрии и не угрожает энергетической безопасности Венгрии".

Также читайте: ЕС разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины с использованием активов РФ, - Боррель

Также он сообщил, что страны-члены ЕС объявили, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" полностью защищен от санкционных мер.

Ранее сообщалось, что Венгрия поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России. В обмен на это Будапешт получил гарантии, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2". К строительству этой АЭС, как известно, привлечен "Росатом".

Также читайте: У НАТО будет военная миссия в Украине. Венгрии в ней не будет, - Орбан

Венгрия (2077) Евросоюз (17495) Сийярто Петер (347) замороженные активы (310)
Топ комментарии
+31
Схоже що Угорщина не просто не дружня нам країна ,а ворожа це "троянський кінь"в ЄС і НАТО.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:13
+17
***** просто переживає за свою шкуру і виє те що може,щоб кацапи не напоїли "чайком".
показать весь комментарий
24.06.2024 18:10
+13
Ну евроцыганы-евроугры охренели в край!!
Они ж на дотациях ЕС и Нато живут, какого хрена еще им право голоса давать!!
Наглость, ХУЦПА!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:12
Сийярто заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро помощи Украине от замороженных активов РФ

