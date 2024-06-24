Сийярто заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро помощи Украине от замороженных активов РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных активов РФ на военную поддержку Украины и в то же время заявил, что Будапешт намерен обжаловать это решение.
Об этом сообщает HVG.hu, информирует Цензор.НЕТ.
Сийярто раскритиковал решение ЕС о направлении 1,4 млрд евро доходов с российских замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход позиции Венгрии. По его словам, этим решением "ЕС пересек красную линию". Дипломат также заявил, что "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".
Кроме этого, Сийярто также пожаловался, что "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что Будапешт уже изучает "правовые возможности" обжаловать вышеупомянутое решение.
В то же время глава венгерской дипломатии отметил, что его страна не наложила вето на 14-й пакет санкций ЕС против РФ, поскольку "это не вредит национальным интересам Венгрии и не угрожает энергетической безопасности Венгрии".
Также он сообщил, что страны-члены ЕС объявили, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" полностью защищен от санкционных мер.
Ранее сообщалось, что Венгрия поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России. В обмен на это Будапешт получил гарантии, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2". К строительству этой АЭС, как известно, привлечен "Росатом".
Они ж на дотациях ЕС и Нато живут, какого хрена еще им право голоса давать!!
Наглость, ХУЦПА!!!
--------------
Ви родич Кіма, вам ще гроші вкрасти треба?
Ця гра дуже проста.
уникальный случай ... цыгане жалуются ,что их обокрали