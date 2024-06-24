РУС
Дания после 2024 года не сможет учить у себя украинцев на F-16, поскольку перейдет на более современные F-35, - глава Минобороны Поульсен

Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16, оскільки перейде на сучасніші F-35, - глава Міноборони Поульсен

Украинские пилоты не смогут продолжать обучение в Дании на истребителях F-16 после 2024 года, поскольку датская армия перейдет на более современные F-35. Однако Дания и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских летчиков, но в других странах.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава оборонного ведомства Дании, его страна "не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года", поскольку переходит на истребители F-35. Для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас обучаются украинские пилоты.

По словам Поульсена, до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

Однако переход Дании на более современные F-35 не означает, что страна сворачивает свою миссию по подготовке украинских пилотов. Поульсен заверил, что Копенгаген и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

Смотрите также: Датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время, - Зеленский после встречи с премьером Дании Фредериксен. ВИДЕО

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания участвовать в этом процессе, и если да, то каким образом", - заявил глава Минобороны Дании.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. Сейчас во Франции проходят обучение 10 украинских летчиков.

Также читайте: Украина планирует начать использование F-16 летом, они будут защищать Харьков, - The Guardian

+16
Ну правильно,как только мы перейдем на F35 ,мы СРАЗУ же уничтожим тренажеры для F16 а инструкторов расстреляем,поэтому ну никак
24.06.2024 19:30 Ответить
+8
то най навчає на F-35)))
24.06.2024 19:23 Ответить
+7
А потім чекати на них років 100
24.06.2024 19:41 Ответить
ну, це потрібно подивитися на те, точніше, відраховувати з часу, коли в Білому Домі ухвалять рішення надати нам тридцять п'ятий Фантом...
24.06.2024 20:34 Ответить
А, ну да, она же все Ф-16 отдаст нам, на чем же учить? Как то туповато сосклизывает.
24.06.2024 19:26 Ответить
То треба попросити Тома Круза з ,,топ гана" ! Може він зможе !!!
24.06.2024 19:27 Ответить
Ніт не зможе - в Ф 16 гака ніту .
24.06.2024 19:43 Ответить
Але пам'ятай, Попелюшко, рівно опівночі після того, як ти отримаєш F-35, усі твої старі винищувачі F-16 перетворяться на гарбуз, а пілоти й інструктори - на щурів...
24.06.2024 21:14 Ответить
Как будто не существует иностранных военных компаний.
24.06.2024 19:31 Ответить
сподіваюсь в наступному році на підгон Міраж 2000-5. Бажано не иенше однієї ескадрільї. Краще дві.
24.06.2024 19:33 Ответить
після 24 року, українці вже будуть навчати других, до чого тут Данія
24.06.2024 19:38 Ответить
Україна по території покриває Данію як бик вівцю, я думаю що ми впораємось!
24.06.2024 19:47 Ответить
Данії тільки можна побажати удачі і дякуюємо за те, що нас підтримуєте.
24.06.2024 19:48 Ответить
данці завтра грають з сербами. Побажаємо їм завтра виграти всі разом
24.06.2024 20:40 Ответить
Я не вболіваю ні за Данію, ні за Сербію. Я взагалі намагаюся не хворіти.
24.06.2024 20:57 Ответить
так навчайте на F-35, не зволікайте часу, колись отримаємо, щодо скептиків), про про F16 ми також мріяли
24.06.2024 20:37 Ответить
F16- машина выпуска 1975года, а принята на вооружение в1982году.
F-35 - современная -нет равных, но Украине не дадут.
Только для стран НАТО, куда Украину не принимают.
25.06.2024 00:11 Ответить
Низкий поклон Дании! Дай нам Бог сработатся с F-16
25.06.2024 07:13 Ответить
 
 