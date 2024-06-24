Дания после 2024 года не сможет учить у себя украинцев на F-16, поскольку перейдет на более современные F-35, - глава Минобороны Поульсен

Украинские пилоты не смогут продолжать обучение в Дании на истребителях F-16 после 2024 года, поскольку датская армия перейдет на более современные F-35. Однако Дания и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских летчиков, но в других странах.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава оборонного ведомства Дании, его страна "не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года", поскольку переходит на истребители F-35. Для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас обучаются украинские пилоты.

По словам Поульсена, до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

Однако переход Дании на более современные F-35 не означает, что страна сворачивает свою миссию по подготовке украинских пилотов. Поульсен заверил, что Копенгаген и в дальнейшем будет делать свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания участвовать в этом процессе, и если да, то каким образом", - заявил глава Минобороны Дании.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. Сейчас во Франции проходят обучение 10 украинских летчиков.

