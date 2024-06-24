Пентагон об обстреле Севастополя: Украина принимает собственные решения по выбору целей

Украина самостоятельно принимает решение относительно целей для ударов и проведения военных операций.

Об этом заявил представитель Пентагона Чарли Дитц, которого цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Министерства обороны США ответил на обвинения МИД России, который заявил, что США якобы руководили ударом ВСУ ракетами ATACMS по оккупированному Севастополю.

"Украина принимает собственные решения по выбору целей и проводит собственные военные операции", - заявил Дитц.

Что предшествовало?

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в частности на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

