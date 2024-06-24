РУС
Пентагон об обстреле Севастополя: Украина принимает собственные решения по выбору целей

Украина самостоятельно принимает решение относительно целей для ударов и проведения военных операций.

Об этом заявил представитель Пентагона Чарли Дитц, которого цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Министерства обороны США ответил на обвинения МИД России, который заявил, что США якобы руководили ударом ВСУ ракетами ATACMS по оккупированному Севастополю.

"Украина принимает собственные решения по выбору целей и проводит собственные военные операции", - заявил Дитц.

Что предшествовало?

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские военные якобы нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Их якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в частности на пляже.

Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

Читайте также: В Севастополе оккупационная "власть" ввела чрезвычайное положение

Пентагон (1486) город Севастополь (1765)
Топ комментарии
+18
Крим - то Україна.

А кацапи нехай ловлять своє любе каміння з небес. Тре моста розвалити..ото гарне буде шоу..
24.06.2024 22:08 Ответить
+14
саме кацапи прийняли рішення розташувати військові об'єкти біля масового скупчення людей
вони ж вирішили збивати повітряні цілі над цивільним населенням, щоб зберегти зброю
24.06.2024 22:06 Ответить
+14
Ну правильно. Турки сразу сказали - это не наши Байрактары, это украинские. Вот и США - а это теперь украинские ракеты, куда хотят, туда и пуляют
24.06.2024 22:12 Ответить
Хоч тут, красиво відповіли...
24.06.2024 22:10 Ответить
Культурно кацапів послали.
24.06.2024 22:10 Ответить
Зарамʼятай !

скавчить кацап значить ти все робиш вірно !
24.06.2024 22:12 Ответить
А могли би відповісти, що Раша сама ухвалює рішення щодо запуску своїх ракет ППО. А так черговий акт самоприниження.
24.06.2024 22:17 Ответить
Хто сказав що Атакмс амараканськкі?
"Сєводня в ваєнторгє можна купіть всіо" - то сам вв Путін в 2014 казав.
24.06.2024 22:27 Ответить
Так кацапи з сами заявляли,що вони воюють з НАТО!
24.06.2024 22:29 Ответить
Ну, то хай нападуть на Штати. Чи сцикотно?
24.06.2024 22:34 Ответить
У перекладі з дипломатичної: - Від'їбіться, лузери.
24.06.2024 22:53 Ответить
Ждем официальной информации...

Предположительно, ВС РФ сбили американский БПЛА возле Крыма. (c)
24.06.2024 23:03 Ответить
Небачений рівень занепокоєння хлине як гірський потік навесні...
24.06.2024 23:09 Ответить
Про що взагалі йде мова, кацапи кожен день будинки з українським мирним населенням знищують,й нікого не питають,що це взагалі за подвійні стандарти,життя кацапів цінніше за життя українців,чи що?
24.06.2024 23:04 Ответить
у Вашингтони стурбовани)))
24.06.2024 23:13 Ответить
Дякуємо США та Західним Партнерам, за допомогу і підтримку України!
Приблуди95, готувалися за три дня до концертів… у 2022 році…
24.06.2024 23:44 Ответить
 
 