Новые санкции эффективнее признания РФ спонсором терроризма, - Госдеп
Давление санкций и экспортных ограничений против России работает лучше, чем признание ее государством-спонсором терроризма.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы в дальнейшем считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", - отметил он.
По его словам, такой статус повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе, гуманитарного характера.
"Поэтому мы продолжаем преследовать их путем введения санкций против российских чиновников, санкций против российских компаний, экспортного контроля, который ослабляет российскую военную машину, и будем в дальнейшем делать это", - пояснил Миллер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо це терорист його треба називати терористом!
До чого тут гуманітарна сітуація? У гітлеревський Німетчини ніхто не питав як там німці у Дрездені. Їх бомбили!
Тому що вони підтримували Гітлера!
Байден боїться - ось причина відмови.
Это бы было черной меткой для лаптей и серьезный разбор для любого кто обходит санкции
20% ввп всего світу на комуністичний Кітай? Єкономіка якого дуже слабка тому що це «планова Єкономіка соціалізму».
Вона зараз у повній скруті, і це також Кітай розуміе.
Бо Кітай працюе на Ринок Заходу!
Сам він не може потрібити свої вироби бо його риком бідний.
Тому ж основа єкономіки Кітае це е
Крадіжки Технологій Заходу,
та не законне копіювання.