Новые санкции эффективнее признания РФ спонсором терроризма, - Госдеп

Давление санкций и экспортных ограничений против России работает лучше, чем признание ее государством-спонсором терроризма.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в дальнейшем считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", - отметил он.

По его словам, такой статус повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе, гуманитарного характера.

"Поэтому мы продолжаем преследовать их путем введения санкций против российских чиновников, санкций против российских компаний, экспортного контроля, который ослабляет российскую военную машину, и будем в дальнейшем делать это", - пояснил Миллер.

