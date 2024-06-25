РУС
3 606 29

Новые санкции эффективнее признания РФ спонсором терроризма, - Госдеп

Метью Міллер

Давление санкций и экспортных ограничений против России работает лучше, чем признание ее государством-спонсором терроризма.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в дальнейшем считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", - отметил он.

По его словам, такой статус повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе, гуманитарного характера.

"Поэтому мы продолжаем преследовать их путем введения санкций против российских чиновников, санкций против российских компаний, экспортного контроля, который ослабляет российскую военную машину, и будем в дальнейшем делать это", - пояснил Миллер.

Автор: 

Топ комментарии
+23
Брешеш, хитра пика.
25.06.2024 01:04 Ответить
25.06.2024 01:04 Ответить
+19
Ще ефективніше і нові санкції і визнання кацапів спонсорами тероризму - але мабуть ця проста істина для західної дипломатії недосяжна вища математика
25.06.2024 01:05 Ответить
25.06.2024 01:05 Ответить
+13
Не дивно що на США всі диктатори просто мочаться. Реально як лохи виглядають.
25.06.2024 01:05 Ответить
25.06.2024 01:05 Ответить
Брешеш, хитра пика.
25.06.2024 01:04 Ответить
25.06.2024 01:04 Ответить
А чому ні???!!!

Якщо це терорист його треба називати терористом!

До чого тут гуманітарна сітуація? У гітлеревський Німетчини ніхто не питав як там німці у Дрездені. Їх бомбили!
Тому що вони підтримували Гітлера!

Байден боїться - ось причина відмови.
25.06.2024 01:40 Ответить
25.06.2024 01:40 Ответить
Невизнання це заохочування! Це запрошення творити геноцид українців.
25.06.2024 01:42 Ответить
25.06.2024 01:42 Ответить
Ще ефективніше і нові санкції і визнання кацапів спонсорами тероризму - але мабуть ця проста істина для західної дипломатії недосяжна вища математика
25.06.2024 01:05 Ответить
25.06.2024 01:05 Ответить
Все простіше. Вони просто хитрожопі. Це із серії "не обстрілюйте кацапські нпз". Бізнєс і нічєго лічного.
25.06.2024 01:11 Ответить
25.06.2024 01:11 Ответить
Визнання кацапів спонсорами тероризму автоматично тягне за собою ще більш суворі санкції проти бензоколонки, тому Міллер бреше нам в очі. Просто їм вигідно "грати в довгу", продовжуючи заробляти на цій війні.
25.06.2024 07:48 Ответить
25.06.2024 07:48 Ответить
Не дивно що на США всі диктатори просто мочаться. Реально як лохи виглядають.
25.06.2024 01:05 Ответить
25.06.2024 01:05 Ответить
Дурик!
Это бы было черной меткой для лаптей и серьезный разбор для любого кто обходит санкции
25.06.2024 01:09 Ответить
25.06.2024 01:09 Ответить
Тупа відмазка сцикунів.
25.06.2024 01:09 Ответить
25.06.2024 01:09 Ответить
Станом на квітень 2023 року в списку держав-терористів перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія . Там мають бути ще Росія і Китай.
25.06.2024 01:11 Ответить
25.06.2024 01:11 Ответить
Ну с Китаем не получится. Они примерно 20% мирового ВВП. Остальные в списке мелочь, даже расея болтается в районе ниже 2%
25.06.2024 02:21 Ответить
25.06.2024 02:21 Ответить
С кітаем може статися як з Північною кореею. І він це розуміе…

20% ввп всего світу на комуністичний Кітай? Єкономіка якого дуже слабка тому що це «планова Єкономіка соціалізму».
Вона зараз у повній скруті, і це також Кітай розуміе.

Бо Кітай працюе на Ринок Заходу!

Сам він не може потрібити свої вироби бо його риком бідний.

Тому ж основа єкономіки Кітае це е
Крадіжки Технологій Заходу,
та не законне копіювання.
25.06.2024 02:37 Ответить
25.06.2024 02:37 Ответить
"Негативні гуманітарні наслідки" - це скасування ×уйловського пенсіону кремлівським консервам в Штатах, а також висилка вилупків кремлівських чиновників, зокрема Піськова і самого ботоксного опариша, назад у рідні *****.
25.06.2024 01:13 Ответить
25.06.2024 01:13 Ответить
Відчуваєть в заяві Держдепу почерк агента ФСБ Джейка Саллівана.
25.06.2024 01:35 Ответить
25.06.2024 01:35 Ответить
А взагалi то в Украiнi офiцiйно вiйна? Я чомусь сумнiваюсь тому, що тарiфи пiвищуються, податки теж пiдвищуються.., людям в банках вiдмовляють скасувати вiдсотки по кредiтах -говорять, що офiцiйно вiйни нема. А такого , (якщо в краiнi вiйна) не може бути.
25.06.2024 01:42 Ответить
25.06.2024 01:42 Ответить
Так, офіційно нам війну ніхто не оголошував. Україна першою також не може оголсити війну московії, оскільки одразу ж опиниться у стані країни-агресора. Ось такий парадокс
25.06.2024 06:32 Ответить
25.06.2024 06:32 Ответить
Брехня.....
25.06.2024 07:32 Ответить
25.06.2024 07:32 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crgjj896gq7o Противники мобілізації вимагають "стан війни". Що це і чим відрізняється від воєнного стану
25.06.2024 26.06.2024 06:34 Ответить
26.06.2024 06:34 Ответить
Так, але не зовсім. Країна, на яку НАПАЛИ, може і має право оголошувати стан війни, бо автоматично в ньому знаходиться, незалежно від її бажання. Стан війни у потерпаючій країні - це наявний факт, тому ніхто не може назвати її агресором - то нонсенс.
25.06.2024 09:04 Ответить
25.06.2024 09:04 Ответить
Иди нах.. со своими "санкциями". ***** ссыт на ваши ссанкции с высокой колокольни.
25.06.2024 01:46 Ответить
25.06.2024 01:46 Ответить
А було би готично… спонсор тероризму - член ради безпеки ООН
25.06.2024 02:28 Ответить
25.06.2024 02:28 Ответить
рашистський холуй , котрий на прикормі у куйла всія 3,14дерації, хоче переконати світ,що визнання рашистів терористами ,ПЕРЕШКОДЖАЄ США ВВОДИТИ "ПЕКЕЛЬНІ САНКЦЇ" .КОТРІ ПРАКТИЧНО НЕ ДІЮТЬ.
25.06.2024 05:59 Ответить
25.06.2024 05:59 Ответить
Будемо смоктати пуй і набивати кишені кривавими ******* далі? Життя тисяч українців, що віддали вам свою ядерну зброю в обмін на обіцянки захисту, вони ж нічого не варті, так? Ну подумаєш, лохи якісь здихають.. ну не припиняти ж нам всі наші "гарн' бізнеси з москотами через це?
25.06.2024 06:45 Ответить
25.06.2024 06:45 Ответить
ЯЗ ми віддали не їм, а кацапам. Як і гори іншого озброєння. Пацифізм ми тепер кров'ю вихаркуємо.
25.06.2024 07:55 Ответить
25.06.2024 07:55 Ответить
Так саме наявність негативних наслідків гуманітарного характеру для переважної частини російського суспільства й робить санкції ефективними, бо спонукає населення країни до руйнування існуючого політичного режиму! І ніхто ж не забороняє поєднувати економічні санкції з визнанням росії спонсором тероризму (навпаки таке визнання вочевидь ініціює введення нових і ще більш жорстких санкцій).
25.06.2024 08:53 Ответить
25.06.2024 08:53 Ответить
Хитрые жопы короче.
25.06.2024 10:37 Ответить
25.06.2024 10:37 Ответить
Росіяни - терористи, але вони хАрошие терористи (продають нафту)
25.06.2024 12:48 Ответить
25.06.2024 12:48 Ответить
 
 