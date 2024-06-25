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Глава МИД Бельгии назвала реформы, от которых зависит скорость вступления Украины в ЕС: Верховенство права, борьба с коррупцией, права нацменьшинств

Глава МЗС Бельгії назвала реформи, від яких залежить швидкість вступу України до ЄС: Верховенство права, боротьба з корупцією, права нацменшин

Темпы переговоров о вступлении Украины в ЕС будут зависеть от выполнения Киевом пакета реформ и прогресса во внедрении основных норм и правил Евросоюза.

Об этом рассказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на Межправительственной конференции в Люксембурге, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, Европейский Союз ожидает, что Украина будет внедрять необходимые реформы и достигать "ощутимого прогресса" в фундаментальном кластере.

"ЕС ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надежность обещаний и политической воли, внедряя необходимые реформы и достигая ощутимого прогресса в фундаментальном кластере. Активное участие гражданского общества в процессе реформ остается важным для достижения успешного их внедрения в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Лябиб.

Глава внешнеполитического ведомства Бельгии перечислила реформы, от выполнения которых зависят темпы переговоров о членстве Украины в ЕС.

По ее словам, Украина должна в дальнейшем реформировать сферу верховенства права и базовых прав человека, а также усиливать демократические институты, продолжать реформу госуправления и приближаться к экономическим критериям ЕС.

Кроме этого, дипломат отметила, что особое внимание необходимо уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к нацменьшинствам.

Читайте также: Украина должна проводить сложные реформы уже сейчас, после войны будет тяжелее, - глава МИД Польши Сикорский

"Чтобы обеспечить необратимость прогресса во всех этих сферах и полноту и эффективность реформ, Еврокомиссия продолжит тщательно отслеживать прогресс и регулярно отчитываться Европейскому совету", - добавила Лябиб.

Напомним, что сегодня, 25 июня, в Люксембурге, 25 июня, состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Читайте также: Начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС - это четкий сигнал Путину, - глава МИД Бельгии Лябиб

Автор: 

реформы (3953) членство в ЕС (1048) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+14
Перші два для Зельоних непереборні перешкоди. А третю приймуть аж бігом, включивши кацапський язик до домінуючого в Україні.
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25.06.2024 22:28
+12
Вже в тих нацменшин стільки прав що вони вже державною мовою не володіють
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25.06.2024 22:41
+10
В Україні є проблеми лише в етнічних українців, а не у нацменшин!
А про верховенство права і боротьбу з корупцією - це такий тролінг?
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25.06.2024 22:34
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Правила форума Совет форумчан
Перші два для Зельоних непереборні перешкоди. А третю приймуть аж бігом, включивши кацапський язик до домінуючого в Україні.
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25.06.2024 22:28 Ответить
Не для того парочка мародерить..
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25.06.2024 22:36 Ответить
швидкість вступу в ЄС залежить від верховенства права і боротьби з коррупцією 🤣😂😂 Україна НІКОЛИ не вступить в ЄС
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25.06.2024 23:35 Ответить
Шансів в України 0,0!!!
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25.06.2024 22:29 Ответить
А права кацапських меншин теж?
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25.06.2024 22:31 Ответить
Стефанішина колись заявила, що в нас такої меншини не існує.
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25.06.2024 22:42 Ответить
Перестати призначати на будь які посади і уникати бізнес стосунків з особами які носять кацапські прізвище і "стається диво" - кацапи різко "натуралізуються" і змінять прізвища на українські. А там уже пару кроків до повної української ідентичності. Саме так русифікувала імперія.
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26.06.2024 02:03 Ответить
Проблем нет ни с одним пунктом, только коррупцию мы решили не победить, а возглавить
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25.06.2024 22:31 Ответить
де ви бачили "вєрховєнство права" в Україні? "вєрховєнство права" - це й про пакування громадян в "бусікі" під улюлюканьє місцевої бидлоти також!!
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25.06.2024 23:37 Ответить
Если коротко сказать . Прекратите ******* ! С Зелёными ушлёпками Украина НЕ вступит в ЕС. Неужели кто-то поверит , что они перестанут , ******* ?
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25.06.2024 22:32 Ответить
В Україні є проблеми лише в етнічних українців, а не у нацменшин!
А про верховенство права і боротьбу з корупцією - це такий тролінг?
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25.06.2024 22:34 Ответить
Щоб забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді", - додала Лябіб.

Тобто, ми будемо спостерігати. Хоч 100 років, хоч 200. Писати звіти. Отримувати кошти. Розказувати про наш гуманізм. Далі Києва заходити не будемо. І там лише у владні кабінети. Так що, хлопці, ви там не забувайте про нас - грабуйте, керуйте, але про нас не забувайте (багато ми не будемо просити).
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25.06.2024 22:34 Ответить
Звертаючись до вовків - будь ласка, забезпечте права вівців - вовки: обовязково! дамо право вибирати між вовною і мясом! вже сьогодні!
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25.06.2024 22:37 Ответить
Все мімо. Тепер ми - "ж15"?
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25.06.2024 22:38 Ответить
При цій владі такі умови виконати буде не можливо!
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25.06.2024 22:39 Ответить
Так. Це утопія
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25.06.2024 22:52 Ответить
У перекладі з дипломатичної: «Х#р вам, а не ЄС!»
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25.06.2024 22:40 Ответить
Взагалі-то нам потрібне НАТО.
А ЄС з Орбанами, Фіцо, Боррелями і іншими Люля Кебабами - не дуже.
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25.06.2024 23:55 Ответить
В руслі всього, що відбувається останнім часом, хрін його знає, що нам треба. Нато також на волоску висить.
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26.06.2024 05:51 Ответить
Господи Боже, дуже рідко просила тебе, може якось перенесеш Аджа Лябіб в українське село на українську пенсію, можна і не довічно, навіть на рік досить буде - а ще хай будуть там у неї сини дорослі, котрих заберуть на війну - ну щоб повний комплект...
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25.06.2024 22:40 Ответить
А це ЄС довів Україну і пенсіонерів до такого стану?
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26.06.2024 06:20 Ответить
Вже в тих нацменшин стільки прав що вони вже державною мовою не володіють
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25.06.2024 22:41 Ответить
У ЗЄвлади є шанси хибащо з нацменшинами.
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25.06.2024 22:44 Ответить
Ось чому я проти Заходу - повірити не можу, що вони нічого не бачать, не ідіоти же - тоді вони найогидніші лицеміри у цій частині Галактики - співучасники всіх вбивств і геноцидів - що при сталіні, що потім, що в 90-і, що зараз...
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25.06.2024 22:44 Ответить
Угу, то не рашка, то захід винний.
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25.06.2024 22:48 Ответить
Спершу винні ви - що не маючи в голові хисту чи бажання дивитися правді у вічі штовхаєте тут пропаганду
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25.06.2024 23:00 Ответить
Особливо сподобалось про нацменшини!!!! А скільки Бельгія або інша краіна ЄМ відкрила шкіл, інститутів університетів з арабською, суахілі, або якоюсь африканською мовою викладання????
Ой - а як жиш нацменшини, *****????!!!!
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25.06.2024 22:52 Ответить
*краіна ЄС
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25.06.2024 22:55 Ответить
а навіщо їм відкривати арабські чи африканські школи - ці групи населення не є нацменьшинами в Бельгії, їх там зникаюча мала кількість... в Бельгії офіційно визнано 3 групи населення - нідерландськомовна, франкомовна та німецькомовна групи, всі мови є офіційними мовами країни! в них є свої школи, університети тощо... отже порівнюй...
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25.06.2024 23:43 Ответить
Авжеж "зникаюча мала кількість"🤣🤣🤣🤣
Отже в Україні треба зробити кацапску державною,патамушта узкаізичниє ваюют, і в Бельгіі і Швейцарії многа язикофф!! Я вгадав??
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25.06.2024 23:57 Ответить
в Україні кацапомовних величезна кількість! є якісь заперечення на цей нюанс?
хтось винен в тому, що громадяни України не хочуть вчити українську, а бажають продовжувати спілкуватися кацапською?
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26.06.2024 00:01 Ответить
Винна влада яка до цього допустила, а отже стадо імбіцилів, які іі обрали!!
Отримаєш громадянство будь якоі провідноі краіни ЄС без знання державної мови???? Є якісь запереченя??
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26.06.2024 00:16 Ответить
так, отримати громадянство Бельгії можна знаючи одну з державних мов - нідерландську, французьку або німецьку...
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26.06.2024 00:19 Ответить
Ти шо - тормоз?? Украінську розумієш - бєзславаря??
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26.06.2024 00:25 Ответить
та гальмо тут ти! тобі дебілу в 3-ій раз кажуть - що мають рахуватися з правами меньшин!
якщо переважна кількість населення України розмовляє кацапською - то кацапська має бути державною мовою! що тобі в цьому не зрозуміло, даун?
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26.06.2024 00:29 Ответить
З чого ти взяв, що кацапською говорять більшість!? Відповідно до законів України кожен громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою, також є рішення КСУ від 14 липня 2021 року де чітко написано, що москворотість не надає жодних мовних прав та українська могє однією зі складових частин української державності, тому ніяких других мов в Україні не може бути апріорі. Тобі зрозуміло?
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26.06.2024 11:00 Ответить
відповідно до яких законів України кожен громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою? тобі зрозуміло питання?
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26.06.2024 11:03 Ответить
https://ccu.gov.ua/novyna/kozhen-gromadyanyn-zobovyazanyy-volodity-************-movoyu-ksu-********-moloda-15072021 Відповідь зрозуміла чи популярно повторити?
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26.06.2024 11:09 Ответить
не відкривається твоє посилання!
наведи номери законів України які зобовʼязують всіх "громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою"

тобі зрозуміло питання?
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26.06.2024 11:14 Ответить
У мене відкривається. Береш вводиш в пошуковці громадяни України мають послуговуватись українською мовою рішення КСУ від 14 липня 2021, читаєш, там все написано.
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26.06.2024 11:18 Ответить
так почитай що саме ухалив КС стосовно і кацапської мови, як мови меншини
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26.06.2024 11:31 Ответить
Ти мені тут дурочкв не клей, в рішенні чітко вказано, що українська мова одна з ознак державності і, по суті, ті хто не хочуть говорити українською мовою ставлять під сумнів українську державність, а щодо твоєї усруської балачки є рішення КСУ 3.6.1 у ньому також все чітко написано яка рідна мова українців та де можна послуговуватись іноземною.
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26.06.2024 11:38 Ответить
*дурочку
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26.06.2024 11:39 Ответить
не розумію нащо ти вліз зі своїми посиланнями на рішення КСУ, ще раз, для тих хто в танку - мова йшла про Бельгію, в якій німецькомовна громада налічує 0,6 відсотка від загальної кількості громадян і німецька мова є державною мовою...
згідно з опитуваннями 2001 року в Україні на кацапській мові розмовляють 29 відсотків населення... в ******** умовах, можливо, набагато меньше, але явно не меньше за 0,6 відсотка а, відповідно, до твердження глави МЗС Бельгії, має бути враховано право нацменшини кукарєкать хоть на підзаборном язьікє
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26.06.2024 11:49 Ответить
Он як ми заговорили "нащо ти вліз з посиланнями на КСУ", ти ж сам почав вищати про другу кацапську та вимагати показати закони, а мені до сраки, що там у Бельгії, головне те, що в Україні одна державна мова, а саме - українська, бо українську державу заснували українці, про другу державну будеш хрюкати у себе в Італії, он хай зроблять другу німецьку мову, то тебе італійці пошлють туди ж куди тебе посилають українці з твоєю рюзге балачкою.
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26.06.2024 12:00 Ответить
хрюкатєль, до чого тут італійці? вони що, якісь вимоги висувать Україні?
тобі, хрюкатєлю, в котре наголошую, що висувала вимоги Бельгія, яка хоче врахування прав нацменшин! що тут незрозумілого? чи ти розумово відсталий?
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26.06.2024 12:05 Ответить
Даун, мені пофіг чого там хоче Бельгія. Для ображеного природою повторю, будеш хрюкати про другі державні у себе в Італії.
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26.06.2024 12:11 Ответить
от і відповідь, чому Україна ніколи не буде ні в ЄС ні в НАТО!
твій куток - хробачий союз з кацапами
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26.06.2024 12:18 Ответить
Ой, що ж тепер робити!? 😁 Мене дуже хвилює думка якого дебіла який не злазить з панського прутня.
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26.06.2024 12:34 Ответить
Доречі, тобі хохлу до кацапів як до неба рачки, якими б вони не були вони говорять своєю балачкою і не хрюкають, а покажи закон який би змушував нас хрюкати на своїй балачці, а от хохлам потрібно спеціально закони щоб змушували їх говорити рідною мовою, наскільки я знаю в Угорщині немає жодного закону який би змушував говорити угорською але всі угорці самі говорять своєю рідною мовою, а хохлам треба закони, ниці істоти 🤮
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26.06.2024 12:42 Ответить
а стосовно того "як я заговорив", то рішення КСУ стосувалося закону про забезпечення існування української мови і там йдеться про її застосування в офіційному та публічному колі, де "публічне" стосується надавачів послуг! жодних обовʼязків, забезпечиних якимись законами, для звичайних громадян не існує, тобі це зрозуміло, хрюкатєль?
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26.06.2024 12:08 Ответить
Даун, однією з сфер публічного життя є спілкування між людьми, як би ти не хрюкав та не маніпулював в КСУ все написано чітко яка мова державна, яка рідна в українців та яка є однією кскладових державності.
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26.06.2024 12:15 Ответить
рішення КСУ стосується закону про забезпечення української мови!
а не про твої вологі полюції, даун, афідерзейн
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26.06.2024 12:16 Ответить
Та ти що!? 😁 Ну шуруй обісранка.
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26.06.2024 12:31 Ответить
Да, з ТЦК, с судами ,с полицией верховенство права ..... нам не видать !!!
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25.06.2024 22:52 Ответить
Україна - це країна телефонного права! з такими вихідними данними потрапити в ЄС та НАТО Україна не зможе НІКОЛИ!
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25.06.2024 23:59 Ответить
Ця пані має наувазі і ******** із Закарпаття, що в кишені крім українського, носять ще і мадярський паспорт. Україна проїбала більшу частину Донбасу і Крим, коли закривала очі на зневажання української мови на цих територіях. Якщо влада буде лизати дупло орбанам і сіятрам, проїбе і Закарпаття.
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25.06.2024 22:53 Ответить
+100500%%
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25.06.2024 23:00 Ответить
Так тепер, усі оті дурні гроші, що набарижили слуги з 2019 року з ВРУ, як катлєта по тумбочкам та під кроватями, треба здати Зеленському, щоб він міг виконати вимоги для вступу України до ЄС??
Так у зеленського з ОПУ, строк годності, завершився, ще 21 травня ц.р.?!?! А грошей по квартирам, розсовано у отих з ВРУ служок, як грязі… Катлєта, як приклад їх сьогодення!!
Щось треба Оманським слугам робити, бо час їх завершено, а гроші не вивезти з України!!!
Хіба що задонатити, на Захисників України!
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25.06.2024 23:07 Ответить
Деякі нацменшини мають такі права, що законопатили собою всю держвертикаль.
Аи бюджет України вважають своїм.
І до них питань нема.
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25.06.2024 23:41 Ответить
Якщо все буде i далi так, як воно зараз є, то будемо перманентним кандидатом на вступ, як- от Турцiя.
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26.06.2024 00:15 Ответить
Туреччина, а не турція.
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26.06.2024 11:01 Ответить
Цим ЄС постійно дурять українців
порошенко прийшов до влади категоричними обіцянками вступу в ЄС
знаючи, що цього ніколи не буде
бо росія не хоче.
карлик розізлився , що ми не хочемо в таможенний союз-
його дєтіще
і все робить для того, а щоб знали тепер!
мстива і підла тварь.
ЄС міг бути, якби Чорновола не вбили.
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26.06.2024 06:36 Ответить
ЄС створювався як продовження і м'яке тихе насадження Радянського Союзу Європі.
Плани не завершено, бо зник сам Рядянський Союз.
Але бюрократія ЄС нікуди не зникла і підігрує росії.
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26.06.2024 09:12 Ответить
права педиков это главное, а права пенсионеров можно игнорировать, пусть умирают, освобождая землю
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26.06.2024 07:33 Ответить
Верховенство права? Цікаво як це може виконати теперішній президент, який знехтував це право і який е фахівцем права?
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26.06.2024 07:41 Ответить
 
 