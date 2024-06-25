Глава МИД Бельгии назвала реформы, от которых зависит скорость вступления Украины в ЕС: Верховенство права, борьба с коррупцией, права нацменьшинств

Темпы переговоров о вступлении Украины в ЕС будут зависеть от выполнения Киевом пакета реформ и прогресса во внедрении основных норм и правил Евросоюза.

Об этом рассказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на Межправительственной конференции в Люксембурге, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, Европейский Союз ожидает, что Украина будет внедрять необходимые реформы и достигать "ощутимого прогресса" в фундаментальном кластере.

"ЕС ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надежность обещаний и политической воли, внедряя необходимые реформы и достигая ощутимого прогресса в фундаментальном кластере. Активное участие гражданского общества в процессе реформ остается важным для достижения успешного их внедрения в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Лябиб.

Глава внешнеполитического ведомства Бельгии перечислила реформы, от выполнения которых зависят темпы переговоров о членстве Украины в ЕС.

По ее словам, Украина должна в дальнейшем реформировать сферу верховенства права и базовых прав человека, а также усиливать демократические институты, продолжать реформу госуправления и приближаться к экономическим критериям ЕС.

Кроме этого, дипломат отметила, что особое внимание необходимо уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к нацменьшинствам.

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"Чтобы обеспечить необратимость прогресса во всех этих сферах и полноту и эффективность реформ, Еврокомиссия продолжит тщательно отслеживать прогресс и регулярно отчитываться Европейскому совету", - добавила Лябиб.

Напомним, что сегодня, 25 июня, в Люксембурге, 25 июня, состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

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