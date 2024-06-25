Глава МИД Бельгии назвала реформы, от которых зависит скорость вступления Украины в ЕС: Верховенство права, борьба с коррупцией, права нацменьшинств
Темпы переговоров о вступлении Украины в ЕС будут зависеть от выполнения Киевом пакета реформ и прогресса во внедрении основных норм и правил Евросоюза.
Об этом рассказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на Межправительственной конференции в Люксембурге, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, Европейский Союз ожидает, что Украина будет внедрять необходимые реформы и достигать "ощутимого прогресса" в фундаментальном кластере.
"ЕС ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надежность обещаний и политической воли, внедряя необходимые реформы и достигая ощутимого прогресса в фундаментальном кластере. Активное участие гражданского общества в процессе реформ остается важным для достижения успешного их внедрения в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Лябиб.
Глава внешнеполитического ведомства Бельгии перечислила реформы, от выполнения которых зависят темпы переговоров о членстве Украины в ЕС.
По ее словам, Украина должна в дальнейшем реформировать сферу верховенства права и базовых прав человека, а также усиливать демократические институты, продолжать реформу госуправления и приближаться к экономическим критериям ЕС.
Кроме этого, дипломат отметила, что особое внимание необходимо уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к нацменьшинствам.
"Чтобы обеспечить необратимость прогресса во всех этих сферах и полноту и эффективность реформ, Еврокомиссия продолжит тщательно отслеживать прогресс и регулярно отчитываться Европейскому совету", - добавила Лябиб.
Напомним, что сегодня, 25 июня, в Люксембурге, 25 июня, состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.
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А про верховенство права і боротьбу з корупцією - це такий тролінг?
Тобто, ми будемо спостерігати. Хоч 100 років, хоч 200. Писати звіти. Отримувати кошти. Розказувати про наш гуманізм. Далі Києва заходити не будемо. І там лише у владні кабінети. Так що, хлопці, ви там не забувайте про нас - грабуйте, керуйте, але про нас не забувайте (багато ми не будемо просити).
А ЄС з Орбанами, Фіцо, Боррелями і іншими Люля Кебабами - не дуже.
Ой - а як жиш нацменшини, *****????!!!!
Отже в Україні треба зробити кацапску державною,патамушта узкаізичниє ваюют, і в Бельгіі і Швейцарії многа язикофф!! Я вгадав??
хтось винен в тому, що громадяни України не хочуть вчити українську, а бажають продовжувати спілкуватися кацапською?
Отримаєш громадянство будь якоі провідноі краіни ЄС без знання державної мови???? Є якісь запереченя??
якщо переважна кількість населення України розмовляє кацапською - то кацапська має бути державною мовою! що тобі в цьому не зрозуміло, даун?
наведи номери законів України які зобовʼязують всіх "громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою"
тобі зрозуміло питання?
згідно з опитуваннями 2001 року в Україні на кацапській мові розмовляють 29 відсотків населення... в ******** умовах, можливо, набагато меньше, але явно не меньше за 0,6 відсотка а, відповідно, до твердження глави МЗС Бельгії, має бути враховано право нацменшини кукарєкать хоть на підзаборном язьікє
тобі, хрюкатєлю, в котре наголошую, що висувала вимоги Бельгія, яка хоче врахування прав нацменшин! що тут незрозумілого? чи ти розумово відсталий?
твій куток - хробачий союз з кацапами
а не про твої вологі полюції, даун, афідерзейн
Так у зеленського з ОПУ, строк годності, завершився, ще 21 травня ц.р.?!?! А грошей по квартирам, розсовано у отих з ВРУ служок, як грязі… Катлєта, як приклад їх сьогодення!!
Щось треба Оманським слугам робити, бо час їх завершено, а гроші не вивезти з України!!!
Хіба що задонатити, на Захисників України!
Аи бюджет України вважають своїм.
І до них питань нема.
порошенко прийшов до влади категоричними обіцянками вступу в ЄС
знаючи, що цього ніколи не буде
бо росія не хоче.
карлик розізлився , що ми не хочемо в таможенний союз-
його дєтіще
і все робить для того, а щоб знали тепер!
мстива і підла тварь.
ЄС міг бути, якби Чорновола не вбили.
Плани не завершено, бо зник сам Рядянський Союз.
Але бюрократія ЄС нікуди не зникла і підігрує росії.