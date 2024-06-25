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США ввели санкции против "теневых банков", причастных к поставкам иранских дронов России

санкции,санкції

Министерство финансов США ввели санкции против сети из 50 человек и компаний так называемого "теневого банковского сектора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

США считают, что эта сеть в частности помогает Ирану продавать нефть и нефтепродукты. Эти поступления также, указывает американское ведомство, обеспечивает поставки оружия проиранским силам, включая йеменских хуситов, и передачу БпЛА России для применения в войне против Украины.

В Минфине США объяснили, что теневая банковская система дает иранским компаниям доступ к международной финансовой системе, чтобы те могли скрыть торговлю с иностранными партнерами. Это происходит с помощью многих компаний-оболочек, зарегистрированных в таких юрисдикциях, как Гонконг, или Объединенные Арабские Эмираты. Под нынешние санкции попали компании из этих стран, а также с Маршалловых островов, Турции и Ирана.

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