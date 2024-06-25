США ввели санкции против "теневых банков", причастных к поставкам иранских дронов России
Министерство финансов США ввели санкции против сети из 50 человек и компаний так называемого "теневого банковского сектора".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
США считают, что эта сеть в частности помогает Ирану продавать нефть и нефтепродукты. Эти поступления также, указывает американское ведомство, обеспечивает поставки оружия проиранским силам, включая йеменских хуситов, и передачу БпЛА России для применения в войне против Украины.
В Минфине США объяснили, что теневая банковская система дает иранским компаниям доступ к международной финансовой системе, чтобы те могли скрыть торговлю с иностранными партнерами. Это происходит с помощью многих компаний-оболочек, зарегистрированных в таких юрисдикциях, как Гонконг, или Объединенные Арабские Эмираты. Под нынешние санкции попали компании из этих стран, а также с Маршалловых островов, Турции и Ирана.
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Трое россиян и один гражданин Швейцарии помогали Сергею Ролдугину, официально «концертирующему виолончелисту», которого швейцарское правительство окрестило «кошельком Путина» и который является крестным отцом старшей дочери Путина, размещать в период с 2014 по 2016 годы миллионы франков на счетах в швейцарских банках.
Обвинение утверждало, что данные лица не сделали всего того, чего от них требовала должностная инструкция, с целью установить личность истинного бенефициара и владельца средств. Как указал суд во вторник 25 июня, по швейцарским нормам потребовалось бы выяснить, каким образом на счета С. Ролдугина поступали дивиденды в размере 5-7 млн швейцарских франков в год и каким образом он сумел приобрести 20-процентную долю в медиакомпании стоимостью более 100 млн франков.