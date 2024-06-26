Госдеп поддерживает решение МКС об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

В Государственном департаменте США заявили, что поддерживают решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом заявил во вторник спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы четко заявили, что российские войска во время незаконного вторжения в Украину совершали зверства, и за эти зверства должны понести ответственность", - подчеркнул он.

И добавил, что Соединенные Штаты поддерживают ряд международных расследований преступлений РФ в Украине, "включая расследование, которое проводит МУС".

При этом Миллер подтвердил, что американская сторона осуществляет обмен информацией с МКС, однако не раскрыл содержания общения, сославшись на приватность коммуникаций.

Напомним, 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

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