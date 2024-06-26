РФ удерживает в Черном и Азовском морях 9 кораблей, 3 из них - носители "Калибров". ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро вторника, 25 июня, в Черном море на дежурстве находится один военный корабль РФ, являющийся ракетоносителем "Калибров". В Азовском море враг держит 2 ракетоносителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщают в Фейсбуке.
Так, в Черном море - 1 вражеский корабль-ракетоноситель, пока на нем нет ракет.
В Азовском море находятся 8 военных кораблей врага, из которых два являются носителями крылатых ракет "калибр". Общий залп - до 16 ракет.
В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.
Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:
-
в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
-
в Азовское море - 8 судов, из которых 3 двигалось из пролива Босфор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль