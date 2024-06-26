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РФ удерживает в Черном и Азовском морях 9 кораблей, 3 из них - носители "Калибров". ИНФОГРАФИКА

РФ утримує три ракетоносії у Чорному та Азовському морях

По состоянию на утро вторника, 25 июня, в Черном море на дежурстве находится один военный корабль РФ, являющийся ракетоносителем "Калибров". В Азовском море враг держит 2 ракетоносителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщают в Фейсбуке.

Так, в Черном море - 1 вражеский корабль-ракетоноситель, пока на нем нет ракет.

В Азовском море находятся 8 военных кораблей врага, из которых два являются носителями крылатых ракет "калибр". Общий залп - до 16 ракет.

В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

Ворог утримує три ракетоносії у Чорному та Азовському морях

Читайте также: Россияне считают Азовское море более защищенным из-за закрытого Керченского пролива, - ВМС

Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • в Азовское море - 8 судов, из которых 3 двигалось из пролива Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азовском море РФ проводит учения с привлечением ракетоносителей и десантных кораблей, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1476) корабль (2045) ракеты (3589) Черноморский флот РФ (1561)


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Причем делает это уже полтора-два песяца, спасаясь от украинских морских дронов.
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26.06.2024 09:47 Ответить
 
 