РФ удерживает в Черном и Азовском морях 9 кораблей, 3 из них - носители "Калибров". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро вторника, 25 июня, в Черном море на дежурстве находится один военный корабль РФ, являющийся ракетоносителем "Калибров". В Азовском море враг держит 2 ракетоносителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщают в Фейсбуке.

Так, в Черном море - 1 вражеский корабль-ракетоноситель, пока на нем нет ракет.

В Азовском море находятся 8 военных кораблей врага, из которых два являются носителями крылатых ракет "калибр". Общий залп - до 16 ракет.

В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

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Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из которых 3 двигалось из пролива Босфор.

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