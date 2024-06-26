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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС приговорил экс-сотрудника ГПУ Щербину, пытавшегося за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, к 6 годам заключения, - САП

ВАКС засудив ексначальника слідчого управління ГПУ Щербину

26 июня Высший антикоррупционный суд приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину, которому инкриминировали подстрекательство к предоставлению 150 тыс. долларов взятки экс-директору ГБР Роману Трубе за закрытие уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей на праве собственности имущества. Кроме того, суд лишил лицо классного чина старшего советника юстиции". - говорится в сообщении;

Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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Что предшествовало?

Напомним, в декабре 2019 года соратник главы ГБР Романа Трубы - бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что "правая рука" Трубы задержан на получении $75 тыс. взятки.

5 декабря Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн, но уже 9 декабря Щербина вышел под залог.

23 сентября 2020 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки 150 тыс. долларов экс-директору ГБР Роману Трубе.

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Автор: 

взятка (6174) приговор (1232) САП (2076) Антикоррупционный суд (1218) Щербина (9)


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А що, сьогодні продовження цирку з Тищенко вже не буде?
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26.06.2024 12:54 Ответить
Потім через деякий час знайдуть у нього нєізлєчімую больєзнь і випустять под лічниє обязатьєльсва...
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26.06.2024 12:59 Ответить
Треба було більше брати, а то ділиться нічим було. Першій пішов, але скільки їх в черзі.
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26.06.2024 13:01 Ответить
 
 