ВАКС приговорил экс-сотрудника ГПУ Щербину, пытавшегося за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, к 6 годам заключения, - САП

26 июня Высший антикоррупционный суд приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину, которому инкриминировали подстрекательство к предоставлению 150 тыс. долларов взятки экс-директору ГБР Роману Трубе за закрытие уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей на праве собственности имущества. Кроме того, суд лишил лицо классного чина старшего советника юстиции". - говорится в сообщении;

Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Читайте также: "Можешь мне сделать ответы на вопросы?" - "Сейчас организуем", - Труба обещает Щербине помочь с конкурсом в ГБР

Что предшествовало?

Напомним, в декабре 2019 года соратник главы ГБР Романа Трубы - бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что "правая рука" Трубы задержан на получении $75 тыс. взятки.

5 декабря Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн, но уже 9 декабря Щербина вышел под залог.

23 сентября 2020 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки 150 тыс. долларов экс-директору ГБР Роману Трубе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэру Мукачево Балоге и председателю Мукачевского райсовета Ланю сообщено о подозрении в деле о продаже земли за бесценок, - САП