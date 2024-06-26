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Дания выделит 4,7 млн ​​евро для восстановления энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях

Відновлення енергооб’єктів

Министерство иностранных дел Дании перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительный грант в размере около 4,7 млн евро для быстрого восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры в прифронтовых Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для восстановления украинской энергетики еще в апреле 2022 года. Мы искренне благодарим партнеров за эту неизменную позицию и продолжение поддержки. В ней особенно остро нуждаются именно прифронтовые области, энергетические объекты которых ежедневно подвергаются вражеским атакам", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий

В Министерстве напомнили, что Фонд поддержки энергетики Украины создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года, и за более чем 2 года своей работы стал эффективным инструментом помощи энергосектору Украины.

В течение последних нескольких недель внесли средства или задекларировали намерения сделать взносы в Фонд Германия, Австралия, Великобритания, Австрия.

Сейчас общая сумма перечисленных и анонсированных взносов доноров в Фонд составляет более 551 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 17 млн евро уже внесла Дания в Фонд поддержки энергетики Украины, - Минэнерго

Автор: 

Дания (593) Николаевская область (2138) Харьковщина (5577) энергетика (2566)


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Дякую Данія!
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26.06.2024 18:17 Ответить
Кім радісно потирає ногами, навіть олені на шкарпетках вишкірились від задоволення розвести чергових лохів та побарижничати і помародерити. Смети вже готуються, фунти теж, офшори вже зареєстровані.
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26.06.2024 18:17 Ответить
І не пощастило патріотові Сенкевичу. Але він на плитці надолужить, Уклали, прибрали, знову уклали. І так вже другий термін свого мерства.)
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26.06.2024 18:26 Ответить
Для зеленого кодла це як на насіння
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26.06.2024 18:27 Ответить
дайте мене на солнечные панели , трошки , плизззз
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26.06.2024 18:30 Ответить
 
 