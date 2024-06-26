Дания выделит 4,7 млн ​​евро для восстановления энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях

Министерство иностранных дел Дании перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительный грант в размере около 4,7 млн евро для быстрого восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры в прифронтовых Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для восстановления украинской энергетики еще в апреле 2022 года. Мы искренне благодарим партнеров за эту неизменную позицию и продолжение поддержки. В ней особенно остро нуждаются именно прифронтовые области, энергетические объекты которых ежедневно подвергаются вражеским атакам", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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В Министерстве напомнили, что Фонд поддержки энергетики Украины создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года, и за более чем 2 года своей работы стал эффективным инструментом помощи энергосектору Украины.

В течение последних нескольких недель внесли средства или задекларировали намерения сделать взносы в Фонд Германия, Австралия, Великобритания, Австрия.

Сейчас общая сумма перечисленных и анонсированных взносов доноров в Фонд составляет более 551 млн евро.

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