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Новости Помощь Украине
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Часть боеприпасов по чешской инициативе для Украины восстановят на заводах Словакии, - президент Пеллегрини

Президент Словаччини Петер Пеллегріні про мирні переговори України та РФ

Словакия внесет вклад в чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины, в частности часть боеприпасов, которые будут поставляться, будет восстановлена на словацких заводах.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Словакия увеличила производство на своих заводах, где производятся или восстанавливаются боеприпасы необходимых калибров", - сказал Пеллегрини, добавив, что значительная часть боеприпасов, которые будут поставляться Украине в рамках чешской инициативы, будет восстановлена на словацких заводах.

Также словацкий лидер заявил, что уже запланировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится либо во время заседания Европейского совета в Брюсселе на этой неделе, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Автор: 

боеприпасы (2354) Словакия (989) Чехия (1734)


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Топ комментарии
+8
.. Нежданчік .! Не знаю що й сказати . Крім подяки звісно ж , якщо це правда .
Там ще президент Сербії фактично - послав нах кацапів . Щось дивне коїться .
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26.06.2024 18:30
+6
Ого! Словаки перевзулися?
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26.06.2024 18:30
+4
до американців ще й зараз не прийшло розуміння, що Росію треба кончать.
ну візьмуть американці закінчать війну по лінії фронта. і залишать Росію сильною після війни. а Росія агресивна країна і все одно її агресія ще десь вилізе.
в Грузії наприклад.
і тоді американцям вже прийдеться самим воювати проти Росії.
зараз є такий хороший момент закінчити Росію. скористатися тим, що вона вторглась в Україну, і знищити її руками українців, просто поставляючи достатню кількість зброї.
не хочуть - будуть самі воювати!

російський народ зараз охватив фашизм.
а найкращі ліки від фашизму - це воєнний програш.
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26.06.2024 18:31
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Фіццо не проти?
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26.06.2024 18:27 Ответить
чому проти?

словаки хотять і рузьку рибку с'єсть і на євроамериканські гроші під замовлення сєсть
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26.06.2024 19:12 Ответить
А кто его спрашивал?
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26.06.2024 22:07 Ответить
.. Нежданчік .! Не знаю що й сказати . Крім подяки звісно ж , якщо це правда .
Там ще президент Сербії фактично - послав нах кацапів . Щось дивне коїться .
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26.06.2024 18:30 Ответить
Може цейво, у футбол програли...
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26.06.2024 18:34 Ответить
нежданчик? вони, що серби, що ці, на цьому серйозні бабки зароблять .

От коли треба скидатись і ділитись, тоді на сцену виходить фіцо
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26.06.2024 20:07 Ответить
Та нехай заробляють , я зовсім не проти .
Але ж чомусь раніше не заробляли , хоча могли , а от зараз щось змінилося і почали заробляти . Тому й - нежданчик .
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26.06.2024 20:30 Ответить
Ого! Словаки перевзулися?
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26.06.2024 18:30 Ответить
****, вони ж волали, що ніяких там мілітарних справ.Тільки тушонка...Оце хтось дав підсрачника
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26.06.2024 18:33 Ответить
А хто дурний прибутки втрачати їх же не задурно відновлять, хтось заплатить або ЄС або США
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26.06.2024 19:46 Ответить
до американців ще й зараз не прийшло розуміння, що Росію треба кончать.
ну візьмуть американці закінчать війну по лінії фронта. і залишать Росію сильною після війни. а Росія агресивна країна і все одно її агресія ще десь вилізе.
в Грузії наприклад.
і тоді американцям вже прийдеться самим воювати проти Росії.
зараз є такий хороший момент закінчити Росію. скористатися тим, що вона вторглась в Україну, і знищити її руками українців, просто поставляючи достатню кількість зброї.
не хочуть - будуть самі воювати!

російський народ зараз охватив фашизм.
а найкращі ліки від фашизму - це воєнний програш.
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26.06.2024 18:31 Ответить
У Фіцо для ***** завжди була дуля в кишені, чи тільки от щойно скрутив?
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26.06.2024 18:36 Ответить
Щоб Фіцо потім поставив вето на експорт вже купленої зброї?
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26.06.2024 19:00 Ответить
А що там із снарядами від НАТИ чи ЄС? Вже ніхто не згадує про той мульйон .
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26.06.2024 19:19 Ответить
"мульйон" *********** від НАТО І ЄС -чергове наіпалово України і її народу , з котрого куйло з північно корейським "дружбаном" американського трампа чуть зо смху не тріснуть...
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26.06.2024 20:17 Ответить
А що це за такі **********, що потрібно відновлювати? І щось не розумію, яким чином? Це треба змінювати ВР чи підривники? Що це взагалі таке? Вибухонебезпечні предмети?
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26.06.2024 21:35 Ответить
Версия:
человек сделал правильный выбор, плохо, что для этого пришлось вставить ствол в его горло.
Как-то любовь к хйлу у него сразу испарилась.
"Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в задницу" - Аль-Капоне.
Фицо уже ощутил на себе глубинный смысл этой фразы.
А Вучич оказался мудрее их обеих, и сразу все понял, не дожидаясь огнестрельных агрументов.
Орбан тоже решил, что лучше быть живым в европе, чем столь явно лизать жопу хйлу.
Ах да, забыл, поздравляю Главкома объединенной армии НАТО! Ведь именно ему предстоит принимать капитуляцию хйла в маскве.
4th
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26.06.2024 21:35 Ответить
Скоріш за все, він переконався, що в Гниловодську лєв перетворився в старий трухнявий окурок. Тільки Фіцо ще хорохориться.
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26.06.2024 23:38 Ответить
 
 