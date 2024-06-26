Часть боеприпасов по чешской инициативе для Украины восстановят на заводах Словакии, - президент Пеллегрини

Словакия внесет вклад в чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины, в частности часть боеприпасов, которые будут поставляться, будет восстановлена на словацких заводах.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Словакия увеличила производство на своих заводах, где производятся или восстанавливаются боеприпасы необходимых калибров", - сказал Пеллегрини, добавив, что значительная часть боеприпасов, которые будут поставляться Украине в рамках чешской инициативы, будет восстановлена на словацких заводах.

Также словацкий лидер заявил, что уже запланировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится либо во время заседания Европейского совета в Брюсселе на этой неделе, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.