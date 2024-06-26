Часть боеприпасов по чешской инициативе для Украины восстановят на заводах Словакии, - президент Пеллегрини
Словакия внесет вклад в чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины, в частности часть боеприпасов, которые будут поставляться, будет восстановлена на словацких заводах.
Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Словакия увеличила производство на своих заводах, где производятся или восстанавливаются боеприпасы необходимых калибров", - сказал Пеллегрини, добавив, что значительная часть боеприпасов, которые будут поставляться Украине в рамках чешской инициативы, будет восстановлена на словацких заводах.
Также словацкий лидер заявил, что уже запланировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится либо во время заседания Европейского совета в Брюсселе на этой неделе, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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словаки хотять і рузьку рибку с'єсть і на євроамериканські гроші під замовлення сєсть
Там ще президент Сербії фактично - послав нах кацапів . Щось дивне коїться .
От коли треба скидатись і ділитись, тоді на сцену виходить фіцо
Але ж чомусь раніше не заробляли , хоча могли , а от зараз щось змінилося і почали заробляти . Тому й - нежданчик .
ну візьмуть американці закінчать війну по лінії фронта. і залишать Росію сильною після війни. а Росія агресивна країна і все одно її агресія ще десь вилізе.
в Грузії наприклад.
і тоді американцям вже прийдеться самим воювати проти Росії.
зараз є такий хороший момент закінчити Росію. скористатися тим, що вона вторглась в Україну, і знищити її руками українців, просто поставляючи достатню кількість зброї.
не хочуть - будуть самі воювати!
російський народ зараз охватив фашизм.
а найкращі ліки від фашизму - це воєнний програш.
человек сделал правильный выбор, плохо, что для этого пришлось вставить ствол в его горло.
Как-то любовь к хйлу у него сразу испарилась.
"Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в задницу" - Аль-Капоне.
Фицо уже ощутил на себе глубинный смысл этой фразы.
А Вучич оказался мудрее их обеих, и сразу все понял, не дожидаясь огнестрельных агрументов.
Орбан тоже решил, что лучше быть живым в европе, чем столь явно лизать жопу хйлу.
Ах да, забыл, поздравляю Главкома объединенной армии НАТО! Ведь именно ему предстоит принимать капитуляцию хйла в маскве.
4th