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Мэру Мукачево Балоге избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью 30 млн грн залога, - САП

балага андрій

ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Читайте также: Мэру Мукачево Балоге и председателю Мукачевского райсовета Ланю сообщено о подозрении в деле о продаже земли за бесценок, - САП

Автор: 

Балога Виктор (1349) Мукачево (345) САП (2076) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+9
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26.06.2024 19:30
+8
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26.06.2024 19:15
+3
30? всього то? ЛЕГКО....
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26.06.2024 19:05
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30? всього то? ЛЕГКО....
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26.06.2024 19:05 Ответить
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26.06.2024 19:15 Ответить
Напоминаю, что нехороший человек Балога был при Ющенко на той же должности, что и Дерьмак при Янелохе. Но тот нехороший человек не сделал и сотой доли того вреда Украине, который нанесли Дерьмак с Янелохом. Но у тупого %%-ного скота первые двое- враги, а последние двое 100%-ных агентов Ху#ла- "спасители Отечества".
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26.06.2024 19:15 Ответить
Крал немного меньше... Нужно пожалеть, понять, простить! Я правильно тебя понял? А как ты посчитал степень вреда баложатника?
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26.06.2024 21:40 Ответить
Как 0% к 100%. Раздели на ноль, если мозги от 73% совсем не отсохли.
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26.06.2024 21:48 Ответить
Ну чому ти таке тупе, як подоляк, та ще й заздриш йому? Чи ти на дотації баложатника? Ну тоді вірю в 0%
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26.06.2024 21:57 Ответить
Ты 73%-ный зебил, т.к. пытаешься сравнивать вора с врагом и вором.
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26.06.2024 22:01 Ответить
Зелень шмарклява, ти під виглядом патріота намагаєшся відмазати крадія під приводом, що існують більші крадії! Все з тобою ясно! Содиш на дотації в баложатника! То ти такий самий крадій!
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26.06.2024 22:13 Ответить
Фуфел парашный, ты врагов и предателей сравниваешь с просто вором.
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26.06.2024 22:18 Ответить
Ублюдок, это ты начал сравнивать, мразь руснявая, затычка баложатника! Именно ты начал отмазывать баложатник сравнивая с другим ворьем! Где ты там прячешься, дрыщь? Найдем тебя и на сортире, как и всех **************!
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26.06.2024 23:14 Ответить
Ты в сортире только свою мамашу бухую можешь найти, свинособака подху#ловская.
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27.06.2024 07:50 Ответить
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26.06.2024 19:29 Ответить
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26.06.2024 19:30 Ответить
Справа замовна і розвалиться в суді !!!
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26.06.2024 19:45 Ответить
Ти якийсь з братів балоги? Кажуть в нього їх з десяток...
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26.06.2024 21:42 Ответить
Закарпаття вигляда як ляля, бо має гарних газд. Але огидна зелена мавпа хоче навалити свого смердючого підкацапного гімна і там.
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27.06.2024 00:37 Ответить
Мер вмер як мер.
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27.06.2024 04:55 Ответить
 
 