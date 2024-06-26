Мэру Мукачево Балоге избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью 30 млн грн залога, - САП
ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.
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