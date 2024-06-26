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Белый дом о мирном плане советников Трампа: ничего об Украине без Украины

трамп

Решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать президент Зеленский и Украина.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, комментируя обнародованный советниками Дональда Трампа план о прекращении войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", - отметил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Путин и диктаторы по всему миру воспримут это как зеленый свет, и мир окажется в большей опасности.

Именно поэтому, по словам советника американского президента, Джо Байден стоит на позиции крепкой и последовательной поддержки Украины. И именно поэтому США работают с коалицией около 50 стран, которые помогают Украине обороняться.

Читайте также: Война в Украине в тупике: достичь политического решения военным путем не удастся, но Россия не готова к переговорам, и Путину нельзя доверять, - Милли

Представитель Белого дома напомнил, что президент Байден во время недавнего саммита G7 в Италии подписал историческое двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. И глава Белого дома понимает, "что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".

В этом контексте советник президента США подтвердил позицию действующей администрации: ничего об Украине без Украины.

Напоминаем, двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Читайте также: У Трампа заявили, что в случае переизбрания президентом США его приоритетом будет скорейшее завершение войны в Украине.

Автор: 

США (27043) Кирби Джон (452) Трамп Дональд (5580) переговоры с Россией (1115)


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Топ комментарии
+3
прострочений "зелений" не може нічого вирішувати за Україну.Він не президент.В кірба з салойваном рашистська агентура в Білому дом,.котра працює в одній команді куйла
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26.06.2024 20:21
+3
"Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією "

Брехня, якби Білий дім не хотів здачі територій України, то дав би зброю такої якості та кількості, що кацапи побігли з України, тобто отримали б поразку. Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!
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26.06.2024 20:37
+3
еще раз пишу байден еще тот ******** со своей сворой настоящий договорняк с путлером
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26.06.2024 21:56
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А як жеж без Трампа? - він же мав порішати
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26.06.2024 19:48 Ответить
трамп вже в корейського пончика порєшав-соснув і одержав пінка під зад

совєтнічкі трапма:
Joseph Keith Kellogg Jr. (born May 12, 1944) - 82 роки
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26.06.2024 20:39 Ответить
"самі крутіться" - так і крутимось, бабло на інфраструктурні проекти виділяється повним ходом. Бачили який міст відбахали на виїзді з Оболоні? А на зброю клянчимо у "Кірбі з демами".
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26.06.2024 20:44 Ответить
Це правильно, але всі розуміють, що в реальності такого не буває. У Польщі відібрали Львів, не питаючи згоди. І по рф напевно будуть домовлятися без рф.
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26.06.2024 20:16 Ответить
прострочений "зелений" не може нічого вирішувати за Україну.Він не президент.В кірба з салойваном рашистська агентура в Білому дом,.котра працює в одній команді куйла
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26.06.2024 20:21 Ответить
Кацапе, в спам!
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26.06.2024 23:00 Ответить
Чо ти несешь?! Повторюешь за ху&лом його маячню?
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27.06.2024 04:50 Ответить
Якщо Ти не в змозі аргументувати , що саме із написаного, маячня , то скоріш всього тягнеш за куйлом .але не за Україною і її народом.???Так чому конгрес США не визнав 3,14дерацію державою спонсором тероризму .а "вагнерів" терористичною організацією???Яка користь Україні (а чи 3,14дерації) від такого рішення???
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27.06.2024 10:34 Ответить
Ноунайм:

1. не повторюй за ху&лом що Президент України не лігітивний

2. а чому конгрес США не визнав ….
запитуй у членів конгресу, а не у читачів Цензеру.
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27.06.2024 17:26 Ответить
читай Конституцію України , про терміни президента України,що є основним законом України.(а не торочи про рашистського окурка), якщо Ти (із зрозумілих тепер причин не в змозі відповісти на елементарне питання))) - Яка користь Україні (а чи 3,14дерації) від такого рішення??? , тоді очевидно чий Ти прихильник, і без конгресу США і без Цензору
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27.06.2024 21:23 Ответить
Почему Белый До не выдал, запланировнный транш УКраине, 25.06.24 (переговоры министров Обороны США и России)
О фальшивке левых СМИ США , что Трамп прекратит помощь Украине
Видео ,,Фальшивка агентства «Рейтер». Республиканцы МАГА - за победу Украины. Байден - против Украины,,
https://www.youtube.com/watch?v=j6NU58SajgU
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26.06.2024 20:27 Ответить
чіво, блеать? ) МАГА за перемогу України? ) Марджорі? яка постійно повторює наративи кремлівської пропаганди.. про обстріл Криму американською ракетою, коли загинули туристи на пляжі.. де насправді ці туристи загинули від вибуху ракети цапського ППО із ЗРК ТОР.
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26.06.2024 21:06 Ответить
Хватит бред плести, мнтодичку поменяй, устарела.
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27.06.2024 00:20 Ответить
та это ты бред несешь тут.
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27.06.2024 00:23 Ответить
Не выдали помощь ? потому и позвонили в кремль , что просьбу выполнили.
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26.06.2024 21:12 Ответить
Чергова сцянина в очі для людей з обмежною пам'яттю.
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26.06.2024 22:16 Ответить
"заморозка війни" це привід створення Україною власної ядерної зброї
розумні це розуміють, трамп - ні
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26.06.2024 20:30 Ответить
"Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією "

Брехня, якби Білий дім не хотів здачі територій України, то дав би зброю такої якості та кількості, що кацапи побігли з України, тобто отримали б поразку. Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!
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26.06.2024 20:37 Ответить
еще раз пишу байден еще тот ******** со своей сворой настоящий договорняк с путлером
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26.06.2024 21:56 Ответить
"лапоть" .Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!- все це "байді" радить агентура куйла ,котра при ньому,
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27.06.2024 01:23 Ответить
Несе Трамп ракети,
Несе джавеліни,
Бо він має мету -
Вільну Україну.

І ніхто не знає,
Що в глухому кутку
Сам собі співає
Трамп Червону Руту.

Ще трохи, герої,
Рятівник тут десь,
Несе Дональд зброю
Коромисло гнеться.
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26.06.2024 20:47 Ответить
йой мага 😬
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27.06.2024 03:33 Ответить
Трамп е путаною Путина. (С)Мерзабаев.
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27.06.2024 17:29 Ответить
Рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни має приймати саме Україна. Незалежно від Зеленського чи Єрмака - які, по Конституції України, не мають а ніяких повноважень.
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26.06.2024 21:58 Ответить
Шановний, а що таке "Україна"?
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26.06.2024 22:14 Ответить
"Україна" - це народ України, інтереси якого представляють депутати Верховної Ради.
Президент України обирається народом представляти їх інтереси згідно Конституциї на термін 5 років.
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26.06.2024 22:24 Ответить
Україна = депутати... Тобто, Україна = збіговисько найбільших падлюк населення... Хм, в цьому щось є... дякую за відповідь
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26.06.2024 22:49 Ответить
Маріна, він повторюе ху&ло який вирішив що единий « легетивний орган це Рада з стефанчуком
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27.06.2024 20:39 Ответить
нічого про Україну без України...- а вчора писали, що вони із росією мали телефонну розмову, в тому числі і про Україну - як мене вже дістали ці американські патріоти України... брешуть навіть не за кожним подихом, а буквально за кожним рухом кожної молекули в собі брешуть, брешуть і брешуть - воно й не дивно, нова ера, вівці і пастухи, вівцям потрібно весь час щось бубоніти... бу-бу-бу... щоб у вашому пекельному казані так бубоніло, тисячі років
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26.06.2024 22:12 Ответить
Та викручуються вони, після того як Х.....з Ракетменом закатали Трампу їжака в шаровари.
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26.06.2024 23:22 Ответить
2 месяца тому, Конгресс постановил дать Украине 61 млрд. долларов, где деньги??
Опять по капле, а люди гибнут, но на бумаге порядок: есть Ленд-лиз (от 9 мая 2022) , есть 61 млрд .... какие еще вопросы?
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27.06.2024 00:27 Ответить
 
 