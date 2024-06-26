Белый дом о мирном плане советников Трампа: ничего об Украине без Украины

Решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать президент Зеленский и Украина.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, комментируя обнародованный советниками Дональда Трампа план о прекращении войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", - отметил представитель Белого дома.

По словам Кирби, Путин и диктаторы по всему миру воспримут это как зеленый свет, и мир окажется в большей опасности.

Именно поэтому, по словам советника американского президента, Джо Байден стоит на позиции крепкой и последовательной поддержки Украины. И именно поэтому США работают с коалицией около 50 стран, которые помогают Украине обороняться.

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Представитель Белого дома напомнил, что президент Байден во время недавнего саммита G7 в Италии подписал историческое двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. И глава Белого дома понимает, "что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".

В этом контексте советник президента США подтвердил позицию действующей администрации: ничего об Украине без Украины.

Напоминаем, двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

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