Белый дом о мирном плане советников Трампа: ничего об Украине без Украины
Решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать президент Зеленский и Украина.
Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, комментируя обнародованный советниками Дональда Трампа план о прекращении войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", - отметил представитель Белого дома.
По словам Кирби, Путин и диктаторы по всему миру воспримут это как зеленый свет, и мир окажется в большей опасности.
Именно поэтому, по словам советника американского президента, Джо Байден стоит на позиции крепкой и последовательной поддержки Украины. И именно поэтому США работают с коалицией около 50 стран, которые помогают Украине обороняться.
Представитель Белого дома напомнил, что президент Байден во время недавнего саммита G7 в Италии подписал историческое двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. И глава Белого дома понимает, "что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".
В этом контексте советник президента США подтвердил позицию действующей администрации: ничего об Украине без Украины.
Напоминаем, двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.
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совєтнічкі трапма:
Joseph Keith Kellogg Jr. (born May 12, 1944) - 82 роки
1. не повторюй за ху&лом що Президент України не лігітивний
2. а чому конгрес США не визнав ….
запитуй у членів конгресу, а не у читачів Цензеру.
О фальшивке левых СМИ США , что Трамп прекратит помощь Украине
Видео ,,Фальшивка агентства «Рейтер». Республиканцы МАГА - за победу Украины. Байден - против Украины,,
https://www.youtube.com/watch?v=j6NU58SajgU
розумні це розуміють, трамп - ні
Брехня, якби Білий дім не хотів здачі територій України, то дав би зброю такої якості та кількості, що кацапи побігли з України, тобто отримали б поразку. Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!- все це "байді" радить агентура куйла ,котра при ньому,
Несе джавеліни,
Бо він має мету -
Вільну Україну.
І ніхто не знає,
Що в глухому кутку
Сам собі співає
Трамп Червону Руту.
Ще трохи, герої,
Рятівник тут десь,
Несе Дональд зброю
Коромисло гнеться.
Президент України обирається народом представляти їх інтереси згідно Конституциї на термін 5 років.
Опять по капле, а люди гибнут, но на бумаге порядок: есть Ленд-лиз (от 9 мая 2022) , есть 61 млрд .... какие еще вопросы?