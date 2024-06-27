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Польша и страны Балтии призывают Евросоюз построить линию обороны на границе с РФ и Беларусью

кордон,польща

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В письме к председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в четверг, лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту блока из 27 стран и 450-миллионным населением, также потребует финансовой поддержки всех членов.

Там отмечается, что создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной необходимости обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз.

Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.

Также в письме говорится, что масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют "целенаправленных действий ЕС для их политической и финансовой поддержки".

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Лидеры четырех стран также считают, что планирование и строительство оборонительной линии на восточной границе ЕС должно происходить в координации с НАТО и его военными требованиями.

Некоторые дипломаты ЕС оценивают стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов). Европейские инвестиции в оборону и ее финансирование станут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите, поскольку война России против Украины продолжается уже третий год и Москва усиливает гибридные операции против Запада.

Читайте также: Сикорский: Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7914) граница (5297) Латвия (1344) Литва (2496) Польша (8496) россия (96018) Эстония (1450) Евросоюз (17252)


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Скоро зрозуміють що легше знищити кацапію, ніж захиститись від неї. Аби не було запізно.
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27.06.2024 04:11 Ответить
Кацапи -це не люди. Це двоногі людожерливі таргани. Лізуть на чисте, щоб завадити і знищити.
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27.06.2024 04:14 Ответить
Вже давно пора!

Та «рів с крокодилами».

Але переше це Перемога України!
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27.06.2024 04:43 Ответить
Белгород: ВСУ поразили жирную цель- кушнарь 26го вечір

https://www.youtube.com/watch?v=VgG6-edOf2Y
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27.06.2024 04:46 Ответить
Крым: ATACMS убили Красуху - лучшую РЭБ России. Она мешала разведке ВВС НАТО подробиці та відео від Кушнарь -події 2 дні тому в Криму
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-PPXf9VGY
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27.06.2024 04:49 Ответить
лучшая линия обороны это когда кацапы понимают что сразу же и жёстко получат ********.
это их остановит лучше любых оборонительных линий.
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27.06.2024 05:05 Ответить
Молодці! Не бояться лякати інвесторів як тупі зелепні.
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27.06.2024 06:11 Ответить
а якшо козломордi проламають украiнську границю? чи вони таке не припускають?
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27.06.2024 07:07 Ответить
Хай спочатку закриють кордон для фур з російськими вантажами! Це буде першочерговим та найбільш дієвим заходом!
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27.06.2024 07:18 Ответить
 
 