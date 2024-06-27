Польша и страны Балтии призывают Евросоюз построить линию обороны на границе с РФ и Беларусью
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В письме к председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в четверг, лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту блока из 27 стран и 450-миллионным населением, также потребует финансовой поддержки всех членов.
Там отмечается, что создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной необходимости обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз.
Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.
Также в письме говорится, что масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют "целенаправленных действий ЕС для их политической и финансовой поддержки".
Лидеры четырех стран также считают, что планирование и строительство оборонительной линии на восточной границе ЕС должно происходить в координации с НАТО и его военными требованиями.
Некоторые дипломаты ЕС оценивают стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов). Европейские инвестиции в оборону и ее финансирование станут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите, поскольку война России против Украины продолжается уже третий год и Москва усиливает гибридные операции против Запада.
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Та «рів с крокодилами».
Але переше це Перемога України!
https://www.youtube.com/watch?v=VgG6-edOf2Y
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-PPXf9VGY
это их остановит лучше любых оборонительных линий.