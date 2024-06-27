Пограничники отбили нападение российской ДРГ на Харьковщине, - Госпогранслужба

В среду, 26 июня, украинские пограничники отбили атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы на направлении села Сотницкий Казачок, что на Харьковщине.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Вчера враг попытался провести боевые действия на направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине. Действовала диверсионно-разведывательная группа, которая зашла на территорию Украины, завязался стрелковый бой, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения, - отметил он.

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По словам представителя ГПСУ, сейчас эту атаку украинские пограничники отбили. На место происшествия отправлялся противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность.

Демченко отметил, что несмотря на общее снижение в июне активности диверсионных групп и обстрелов приграничья с Россией и Беларусью, Силы обороны должны быть готовы к повторению подобных ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.

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